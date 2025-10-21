¿Y si gestionar los datos de tus clientes fuese tan fácil como hablar en un chat?

La semana pasada presentamos la nueva generación de experiencias de Salesforce, que cuentan con agentes de IA, están personalizadas según la línea de negocio e implementadas de forma nativa en Slack. En el caso de los equipos de ventas, esto significa que dedicarán menos tiempo gestionando datos y más tiempo a forjar relaciones. En el servicio para empleados, la IA será la primera línea de asistencia para resolver las solicitudes más rápido. Con Slack como la interfaz conversacional de Salesforce, tendrás los datos empresariales más importantes donde ya trabajas.

Hasta ahora, siempre hemos tenido que adaptarnos al lenguaje de la tecnología: rellenando formularios, cambiando entre pestañas, navegando por interfaces complicadas y transfiriendo datos manualmente. Pero hoy en día, gracias a la IA, por fin podemos comunicarnos con ella a nuestra manera. Es por este motivo que vamos a redefinir la propia naturaleza de cómo trabajos, partiendo del núcleo de toda empresa: el CRM. Al hacer que Salesforce sea conversacional, creamos un único lugar donde tus equipos, datos e IA trabajan juntos al instante para que la empresa avance. Te explicamos cómo.

Tú CRM ahora en Slack

Slack es el sitio donde colaboras, buscas en todas tus aplicaciones empresariales y automatizas el trabajo con IA. Ahora, ampliamos ese potencial a los datos de tus clientes al hacer que el CRM esté integrado en el día a día de tu equipo y al eliminar el cambio de contextos.

La nueva aplicación de Salesforce nativa , que está fija en la barra lateral de Slack, será tu centro de comando. Es un único lugar para buscar registros, recibir alertas críticas basadas en los datos, revisar las listas de Salesforce y actualizar los registros en tiempo real, lo que convierte las tareas de CRM con varios pasos en una acción instantánea. Además, al contar con los datos en tiempo real mediante Tableau Next , que está incrustado directamente en Slack, es más fácil que nunca trabajar en una vista interactiva que se pueden compartir sobre tus métricas clave justo en el flujo de trabajo.

nativa Los canales de Salesforce conectan las conversaciones directamente con los datos de los clientes. En ellos, los equipos cuentan con un espacio exclusivo para colaborar con una vista completa del cliente o proyecto actual, lo que permite tomar decisiones mejor fundamentadas y más rápidas. Además, gracias a los resúmenes mediante IA sobre las conversaciones relacionadas en todo Slack centralizados en todos los canales de Salesforce, puedes estar al día de la actividad más reciente sobre el cliente o el proyecto con facilidad.

Agentforce empareja las conversaciones con agentes de IA autónomos que trabajan contigo en Slack. Considera a Agentforce como tu compañero de equipo más listo, que conoce toda la empresa. Estos agentes, que tienen un acceso seguro y de confianza a los datos de Salesforce y al contexto de los chats, pueden ofrecer sugerencias y tomar medias en tu nombre. Los agentes ayudan a que todo el personal trabaje de forma más eficaz y rápida, todo ello basado en un historial de datos y conversaciones completo que puedes consultar.

Encontrar respuestas en el trabajo no debería ser una tarea difícil, como las búsquedas del tesoro, por lo que el experto en el canal de Agentforce garantiza que nunca lo sea. Al estar integrado directamente en los canales de Slack y al contar con la búsqueda en tiempo real de Slack, así como los documentos conectados que elijas, sirve como un compañero que está siempre disponible y proporciona al instante respuestas personalizadas. Ya sea el equipo de RR. HH., TI o ventas, todos recibirán respuestas rápidas sin tener que buscar en documentos o esperar a que su colega responda. Con el experto en el canal, cada uno de ellos se convierte en un centro de conocimientos vivo e interactivo, que permite a los equipos trabajar más rápido y a los expertos centrarse en tareas más estratégicas. El experto en el canal ya está disponible para los clientes de Agentforce en Slack y se puede añadir a cualquier canal con solo unos clics.

“Tenemos un objetivo: queremos que todos los vendedores no tengan que introducir datos directamente en nuestro CRM y usen solo la interfaz mediante un agente implementado en Slack”. Jeanne Grosser Directora de operaciones, Vercel

Al contar con estas potentes funcionalidades, todos los equipos de cualquier función tienen lo que necesitan para transforma su forma de trabajar con experiencias creadas específicamente según la línea de negocio.

Agentforce Sales en Slack

Agentforce transforma el proceso de ventas de una serie de tareas inconexas a un motor conversacional y en tiempo real para el crecimiento.

Gestiona tu cartera de negocios. En lugar de gestionar las notas atrasadas de reuniones, el personal puede pedir al agente de ventas que actualice la canalización después de cada reunión desde cualquier dispositivo. Cuando el CRM es tan sencillo, el personal tiene más tiempo para dedicarlo a lo que mejor se le da: vender.

Deshazte de las unidades aisladas y vende en equipo. En los canales exclusivos de oportunidades, todo el equipo puede crear estrategias acerca de una negociación a partir de una única vista compartida del cliente. Agentforce se les une y muestra al instante la información para que todo el mundo pueda tomar decisiones más inteligentes y rápidas en equipo.

Ayuda con precisión y en tiempo real. Los gerentes pueden analizar las listas de cuentas de su equipo y pedir a Agentforce que resuma el proceso o marque las negociaciones en riesgo. Esto les aporta una visión actual de la empresa para ofrecer ayuda específica donde el equipo colabora sin tener que esperar días.

En el momento en el que tu CRM se convierte en una parte inteligente y sencilla de las conversaciones diarias, la organización de ventas está más conectada, informada y preparada para obtener resultados rápidamente.

Agentforce IT and HR Service Management en Slack

Un buen trabajo empieza con una buena experiencia de los empleados. Sin embargo, a menudo obtener soporte interno es un laberinto de portales y tickets. Vamos a modernizar ese modelo con una sola entrada inteligente para todas las necesidades del personal, ya sea con cuestiones informáticas o de RR. HH, directamente en Slack.

Ofrece al personal ayuda al momento sin fricción. Agentforce sirve como la primera línea de asistencia que resuelve al instante las solicitudes comunes, como los restablecimientos de contraseñas o la ayuda durante la incorporación, todo mediante conversaciones sencillas. El personal recibe respuestas inmediatas sin tener que salir del flujo de trabajo.

Pon fin a las colas de tickets para TI y RR. HH. y dales más tiempo para el trabajo estratégico. Al automatizar las solicitudes de gran volumen, los equipos de ayuda cuentan con más tiempo para centrarse en el trabajo estratégico. Cuando se requiere el conocimiento humano, los expertos pueden abordar juntos los problemas complejos, como las incidencias o un problema urgente de nómina, en un canal exclusivo. Agentforce está allí para echar una mano al mostrar resoluciones de problemas anteriores parecidos y redactar un resumen de la solución directamente en el registro.

Al reemplazar los portales toscos con una sola interfaz conversacional, creas una experiencia fluida para los empleados y permites al equipo de ayuda centrarse en el trabajo de alto impacto que mantiene la productividad de toda la organización.

Por qué es importante

La incorporación del CRM y la IA en el flujo natural de la conversación elimina la tasa de productividad del cambio de contexto. Esta experiencia unificada y nativa es la forma más rápida de transformar la información en acciones. Dado que Agentforce puede acceder a tus datos de Salesforce en el contexto de las conversaciones del equipo, puedes ir un paso más allá de encontrar la información y empezar a tomar medidas inteligentes, todo desde el lugar donde tu equipo trabaja.

Esta nueva forma de trabajar ofrece un mayor retorno de tus inversiones en tecnología más importantes. Cuando el CRM se convierte en una parte sencilla de la rutina, obtienes los datos de primera calidad que necesitas para hacer avanzar tu empresa, lo que abre las puertas a un nuevo nivel de rendimiento para toda la organización.

Estrecha la relación entre tu equipo y los clientes

Ya se están implementado las experiencias de Salesforce en Slack, con Agentforce Sales en Slack y Agentforce IT and HR Service Management en Slack disponibles a partir de hoy.

¿Todo listo para cerrar la brecha entre las conversaciones y la acción? Empieza viendo nuestra demostración o ponte en contacto con nuestro equipo de ventas.