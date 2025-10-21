E se gestire i dati dei clienti fosse facile come conversare?

La scorsa settimana abbiamo presentato la nuova generazione di esperienze Salesforce, basate su agenti di IA, personalizzate in base al settore di attività e fornite in modo nativo su Slack. Per i team di vendita, ciò significa meno tempo dedicato alla gestione dei dati e più tempo per costruire relazioni. Per il servizio ai dipendenti, significa mettere l’IA in prima linea nell’assistenza per risolvere più rapidamente le richieste. Con Slack come interfaccia conversazionale per Salesforce, i dati aziendali più importanti sono a portata di mano proprio dove lavori.

Per troppo tempo, la tecnologia ci ha costretti a parlare la sua lingua: compilare moduli, passare da una scheda all’altra, navigare in interfacce complesse e trasferire manualmente i dati. Ora, grazie all’IA, la tecnologia finalmente parla la nostra lingua. Ecco perché stiamo reinventando la natura stessa del nostro modo di lavorare, partendo dal cuore di ogni azienda: il CRM. Rendendo Salesforce conversazionale, stiamo creando un unico luogo in cui i vostri team, i dati e l’IA lavorano insieme istantaneamente per far progredire l’azienda. Ecco come.

Il tuo CRM, ora su Slack

Slack è il luogo in cui collaborare, effettuare ricerche nelle app aziendali e automatizzare il lavoro con l’IA. Ora stiamo estendendo questa potenza ai dati dei tuoi clienti, rendendo il CRM parte integrante della giornata lavorativa del tuo team ed eliminando il cambio di contesto.

La nuova app nativa Salesforce è il tuo centro di comando, ancorato alla barra laterale di Slack. È un unico posto dove cercare record, ricevere avvisi critici, rivedere i tuoi elenchi Salesforce e aggiornare i record in tempo reale, trasformando le attività CRM in più fasi in azioni immediate. Inoltre, con i dati live tramite Tableau Next incorporati direttamente in Slack, è più facile che mai agire su una vista condivisibile e interattiva delle metriche chiave direttamente nel flusso di lavoro.

app Salesforce I canali Salesforce collegano direttamente le conversazioni ai dati dei clienti. Qui i team dispongono di uno spazio dedicato alla collaborazione con una visione completa del cliente o del progetto in questione, per prendere decisioni più rapide e informate. Inoltre, grazie ai riassunti basati sull’IA delle conversazioni correlate che avvengono su Slack e centralizzati in ogni canale Salesforce, è facile rimanere aggiornati su tutte le ultime attività relative al cliente o al progetto.

Agentforce entra nella conversazione con agenti di IA autonomi che lavorano con te su Slack. Pensa ad Agentforce come al tuo membro del team più intelligente, che conosce tutta la tua attività. Grazie all’accesso affidabile e sicuro ai tuoi dati Salesforce e al contesto delle tue conversazioni, questi agenti possono offrirti suggerimenti e agire per tuo conto. Gli agenti aiutano ogni dipendente a lavorare in modo più efficace e rapido, il tutto basato su una cronologia completa e ricercabile di dati e discussioni.

Trovare risposte a lavoro non dovrebbe essere una caccia al tesoro, e l’ Esperto del canale Agentforce garantisce che ciò non accada mai. Integrato direttamente nei canali Slack e alimentato dalla ricerca in tempo reale di Slack e dai documenti collegati di tua scelta, agisce come un membro del team sempre attivo che fornisce istantaneamente risposte personalizzate. Che si tratti di risorse umane, IT o vendite, ogni team ottiene risposte tempestive senza dover cercare tra i documenti o attendere la risposta di un collega. Con l’Esperto del canale, ogni canale diventa un centro di conoscenza vivace e interattivo, consentendo ai team di muoversi più rapidamente e liberando gli esperti affinché possano concentrarsi su attività più strategiche. L’Esperto del canale è ora disponibile per i clienti Agentforce in Slack e bastano pochi clic per aggiungerlo a qualsiasi canale.

“Il nostro obiettivo è che il 100% dei venditori non debba mai inserire direttamente i dati nel nostro CRM, ma solo interagire tramite un agente su Slack.” Jeanne Grosser COO, Vercel

Grazie a queste fantastiche funzionalità, i team delle diverse funzioni hanno quello che serve per cambiare il loro modo di lavorare, con esperienze pensate apposta per ogni settore di attività.

Agentforce Sales in Slack

Agentforce cambia il modo di vendere, trasformando una serie di attività non connesse tra loro in un sistema che ti aiuta a crescere in tempo reale e in modo conversazionale.

Gestire il portafoglio clienti. Invece di tenere traccia di tutte le note delle riunioni, i rappresentanti possono semplicemente chiedere al loro agente delle vendite di aggiornare la loro pipeline subito dopo ogni incontro, da qualsiasi dispositivo. Dato che il CRM è così facile da usare, i rappresentanti hanno più tempo per concentrarsi su quello che sanno fare meglio: vendere.

Abbattere i silos e vendere come un team. Nei canali dedicati alle opportunità, tutto il team può mettere a punto una strategia per un affare basandosi su una visione unica e condivisa del cliente. Agentforce si unisce a loro, fornendo istantaneamente informazioni approfondite in modo che tutto il team possa prendere decisioni più intelligenti e veloci insieme.

Offrire coaching preciso e in tempo reale. I manager possono dare un’occhiata agli elenchi degli account del loro team e chiedere ad Agentforce di riassumere i progressi o segnalare le trattative a rischio. Questo permette loro di avere un quadro aggiornato dell'attività e di offrire un coaching mirato proprio dove il team sta già collaborando, senza dover aspettare giorni.

Quando il tuo CRM diventa una parte intelligente e naturale delle discussioni quotidiane, il risultato è un team di vendita più connesso, più informato e pronto a raggiungere più velocemente i propri obiettivi.

Gestione dei servizi IT e HR di Agentforce su Slack

Un lavoro ben fatto inizia con un’esperienza fantastica per i dipendenti. Tuttavia, spesso trovare supporto interno è complicato, con tutti quei portali e ticket. Stiamo cambiando questo modello con un unico punto di accesso intelligente per tutte le esigenze dei dipendenti, sia che abbiano bisogno di supporto IT o HR, direttamente su Slack.

Aiutare subito i dipendenti senza problemi. Agentforce è il primo punto di contatto per il supporto, risolvendo subito richieste comuni come il reset delle password o aiutando le persone con l’onboarding, tutto con una semplice conversazione. I dipendenti ottengono risposte immediate senza mai interrompere il loro flusso di lavoro.

Liberare i reparti IT e HR dalle code di ticket e dedicarli a lavori strategici. Automatizzando le richieste più frequenti, i team di assistenza possono concentrarsi su attività strategiche. Quando serve l’esperienza umana, gli esperti possono dedicarsi a questioni complesse, come incidenti o problemi urgenti relativi alle buste paga, in un canale dedicato. Agentforce è lì per aiutare, fornendo soluzioni a problemi simili verificatisi in passato e documentando un riepilogo della risoluzione direttamente nel record.

Sostituendo i portali ingombranti con un’unica interfaccia conversazionale, crei un’esperienza senza sforzo per i dipendenti e permetti al tuo team di assistenza di concentrarsi sul lavoro più importante che mantiene produttiva l’intera organizzazione.

Perché servono

Mettere il tuo CRM e l’IA nel flusso naturale delle conversazioni elimina il costo in termini di produttività del cambio di contesto. Questa esperienza unificata e nativa è il modo più veloce per trasformare le intuizioni in azioni concrete. Dato che Agentforce può accedere ai tuoi dati Salesforce nell'ambito delle conversazioni del tuo team, puoi andare oltre la semplice visualizzazione delle informazioni e iniziare ad agire in maniera intelligente, il tutto dove il tuo team sta già lavorando.

Questo nuovo modo di lavorare offre una resa maggiore sugli investimenti tecnologici più importanti. Quando il CRM diventa parte integrante della giornata lavorativa, si ottengono dati di alta qualità necessari per far progredire l’azienda, sbloccando un nuovo livello di prestazioni dall’intera organizzazione.

Avvicinare il team ai clienti

Le esperienze Salesforce su Slack sono in corso di implementazione, con Agentforce Sales su Slack e la gestione dei servizi IT e HR di Agentforce su Slack già disponibili.

Pronti a colmare il divario tra chiacchiere e fatti? Inizia guardando la nostra demo o mettendoti in contatto con il nostro team di vendita.