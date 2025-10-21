고객 데이터를 마치 대화하듯 쉽게 관리할 수 있다면 어떨까요?

지난주 Slack은 AI 에이전트로 구동되어 비즈니스 부문별로 맞춤화된 서비스로서 Slack에 내장된 차세대 Salesforce 경험을 공개했습니다. 이에 따라 영업 팀은 데이터 관리에 소요되는 시간을 줄이고, 고객과의 관계 형성에 더 많은 시간을 집중할 수 있게 됩니다. 직원 서비스 측면에서는 AI가 지원의 최전방에서 더욱 신속히 요청 건을 처리할 수 있습니다. Slack이 Salesforce의 대화형 인터페이스가 되어, 이미 업무를 수행하고 있는 바로 그 곳에서 핵심 엔터프라이즈 데이터를 활용할 수 있게 됩니다.

너무 오랫동안, 사람이 기술 언어에 맞춰 일해야 했습니다. 예를 들어 수많은 양식을 작성하고, 탭을 전환하며, 복잡한 인터페이스 사이를 오가며, 데이터를 수동으로 옮기는 일이 반복되었죠. 하지만 이제 AI의 발전으로 기술이 사람의 언어를 이해하고 응답하는 시대가 열렸습니다. Slack은 이러한 변화를 바탕으로, 모든 비즈니스의 핵심인 CRM부터 시작해 업무 방식 자체를 새롭게 구성하고 있습니다. Salesforce를 대화형으로 전환함으로써, 팀과 데이터 그리고 AI가 하나의 환경에서 즉시 연결되어 비즈니스를 이끌어 나가는 업무 경험을 만들어 가고 있습니다. 실제로 어떻게 구현되는지 지금부터 소개해 드리겠습니다.

이제 Slack에서 바로 CRM을 활용

Slack은 팀이 협업하고, 엔터프라이즈 앱을 검색하며, AI로 업무를 자동화하는 공간입니다. 이제 Slack은 그 역량을 고객 데이터까지 확장하여, CRM이 팀의 일상적인 업무 흐름 속에 자연스럽게 녹아들도록 지원하여 업무 맥락을 전환하는 일도 줄여줍니다.

Slack 사이드바에 고정된 새로운 내장형 Salesforce 앱 이 중앙 허브가 됩니다. 한 곳에서 레코드를 검색하고, 중요한 알림을 받으며, Salesforce 리스트를 검토하고, 실시간으로 레코드를 업데이트할 수 있어 복잡한 CRM 작업도 여러 단계 없이 즉시 실행 가능한 작업으로 처리할 수 있습니다. 또한 Tableau Next 의 실시간 데이터가 Slack에 바로 포함되므로, 핵심 지표의 공유 가능한 대화형 보기를 업무 흐름 속에서 바로 확인하고 조치를 취할 수 있습니다.

Salesforce 앱 Salesforce 채널 은 대화와 고객 데이터를 직접 연결하는 공간입니다. 이 채널 안에서 팀은 고객 또는 프로젝트에 대한 전체 맥락을 한눈에 파악하며 협업할 수 있는 전용 공간을 가지게 되므로 더 빠르고 정확한 의사 결정을 내릴 수 있습니다. 또한 Slack 전반에서 이루어지는 관련 대화들을 AI가 요약해 각 Salesforce 채널에 모아주기 때문에, 관련 고객 또는 프로젝트의 최신 상황을 놓치지 않고 한눈에 파악할 수 있습니다.

Agentforce 는 Slack에서 자율 AI 에이전트로 대화에 참여하여 사용자와 함께 협업합니다. Agentforce를 자신의 비즈니스를 가장 잘 이해하는 팀원으로 생각해 보세요. 이 에이전트들은 Salesforce 데이터 및 Slack 대화에 포함된 배경 정보에 안전하고 신뢰할 수 있는 액세스로 접근하여 적절한 제안을 하거나 직접 작업을 수행해 줍니다. 에이전트는 전체 데이터 및 대화의 검색 가능한 내역을 기반으로 모든 직원들이 더 빠르고 효율적으로 일할 수 있도록 지원합니다.

업무 중에 필요한 답을 찾는 과정이 보물찾기가 되어서는 안 됩니다. Agentforce 채널 전문가 기능은 이러한 고충을 완전히 없애줍니다. Slack 채널에 바로 포함되어 있어, 필요에 따라 연결된 문서 및 실시간 Slack 검색을 수행하여 상시 대기 중인 팀원처럼 맞춤형 답변을 즉각적으로 제공합니다. HR, IT, 영업 등 어떤 팀에서든 문서를 검색하거나 동료의 응답을 기다리지 않고 필요한 답변을 즉시 얻을 수 있습니다. 채널 전문가를 통해 모든 채널이 역동적인 대화형 지식 허브가 되므로, 팀은 더 빠르게 업무를 진행하고 전문 인력들은 더 전략적인 업무에 많은 시간을 할애할 수 있습니다. Slack 내 Agentforce 고객들은 채널 전문가를 사용할 수 있으며, 몇 번의 클릭만으로 간편하게 채널에 추가할 수 있습니다.

“저희의 목표는 단 한 명도 빠짐없이 모든 영업 담당자가 더 이상 CRM에 데이터를 직접 입력하지 않고, Slack에 배포된 에이전트를 통해 상호작용만 하도록 지원하는 것입니다.” Vercel 최고 운영 책임자 Jeanne Grosser

이러한 강력한 기능들을 기반으로, 모든 부문의 팀들이 각 비즈니스 부문에 최적화된 경험과 함께 운영 방식의 혁신에 필요한 모든 역량을 갖추게 되었습니다.

Slack 내 세일즈용 Agentforce

Agentforce는 단절된 여러 작업들로 이루어진 기존 영업 프로세스를 성장을 위한 실시간 대화형 엔진으로 탈바꿈시킵니다.

내 비즈니스 계정을 관리하세요. 영업 담당자는 적체된 회의록을 관리할 필요 없이, 회의 직후 아무 기기에서나 영업 에이전트에게 파이프라인 업데이트를 요청하기만 하면 됩니다. CRM 사용이 이처럼 편리해지면, 영업 담당자는 가장 중요한 본업인 영업 활동에 더 많이 집중할 수 있습니다.

정보 단절을 없애고 하나의 팀처럼 움직이며 영업하세요. 전용 기회 채널에서는 팀 전체가 고객에 대한 단일 보기를 공유하여 거래 전략을 수립할 수 있습니다. 여기에 Agentforce가 참여해 인사이트를 즉시 제공함으로써, 팀은 더 빠르고 더 스마트하게 의사 결정을 함께 내릴 수 있습니다.

실시간으로 정확히 코치하세요. 관리자는 팀의 계정 리스트를 확인하면서 Agentforce에게 진행 사항을 요약하거나 위험이 있는 거래에 플래그 지정을 요청할 수 있습니다. 이를 통해 며칠 후가 아니라, 팀이 이미 협업 중인 그 공간에서 실시간으로 비즈니스 상황을 파악하고 그에 맞게 정확한 지시를 내릴 수 있습니다.

CRM이 일상 대화 속에 지능형 도구로 자연스럽게 녹아들게 되면 영업 조직은 더 긴밀하게 연결되고, 더 많은 정보를 기반으로 더 빠르게 성과를 낼 수 있는 역량을 갖추게 됩니다.

Slack에서의 Agentforce IT 및 HR 서비스 관리

탁월한 업무 성과는 탁월한 직원 경험에서 시작됩니다. 하지만 현실에서는 내부 지원을 받기 위해 수많은 포털을 헤매며 티켓을 발행해야 하는 복잡한 절차를 거치는 경우가 많습니다. Slack은 IT든 HR이든 상관없이, 직원의 모든 지원 요청을 하나의 지능형 지원 허브에서 처리할 수 있는 새로운 모델로 전환하고 있습니다.

직원들에게 필요한 도움을 원활하게 바로 제공하세요. Agentforce는 지원의 최전방에서 비밀번호 재설정 및 온보딩 안내와 같은 일상적인 요청을 간단한 대화로 해결해 줍니다. 이를 통해 직원들은 업무 흐름을 놓치지 않고 필요한 답변을 즉시 얻을 수 있습니다.

IT와 HR 팀이 대기 중인 티켓 처리에 묶이지 않고, 전략적 업무에 집중하도록 지원하세요. 대량의 요청 건을 자동화함으로써, 지원 팀은 전략적인 업무에 집중할 수 있는 시간을 확보하게 됩니다. 그리고 사람의 전문성이 필요한 상황에서는 문제 대응이나 긴급 급여 문제와 같이 복잡한 문제가 발생할 경우 전용 채널에서 전문가들이 스워밍을 진행할 수 있습니다. Agentforce는 과거 유사 사례의 해결책을 즉시 찾아 제시하고, 해결 과정을 해당 레코드에 직접 요약해 문서화함으로써 사용자를 지원합니다.

복잡하고 비효율적인 포털 대신 하나의 대화형 인터페이스를 도입하면, 직원들은 원활한 지원 경험을 하게 되고, 지원 팀은 조직 전체의 생산성을 높이는 영향력 높은 업무에 집중할 수 있게 됩니다.

이 기능이 중요한 이유

CRM과 AI를 대화의 자연스러운 흐름 안으로 가져오면, 업무 맥락의 전환에 따른 생산성 저하를 방지할 수 있습니다. 이처럼 Slack 기본 환경에 통합되어 있어 가장 빠르게 인사이트를 수행 가능한 작업으로 바꿀 수 있습니다. Agentforce는 팀의 대화 맥락 속에서 Salesforce 데이터에 바로 접근하기 때문에, 단순히 정보를 파악하는 수준을 넘어 팀이 이미 일하고 있는 바로 그 공간에서 정보를 바탕으로 지능적인 작업을 수행할 수 있습니다.

이 새로운 업무 방식은 가장 중요한 기술 투자의 효과를 극대화합니다. CRM이 일상 업무 속에 자연스럽게 녹아들게 되면 비즈니스를 이끄는 데 필요한 고품질 데이터를 확보해, 한 차원 높은 비즈니스 성과를 얻을 수 있게 됩니다.

팀을 고객의 더 가까이에 두세요

Slack 내 Salesforce 경험은 지금 단계적으로 출시 중이며 Slack 내 세일즈용 Agentforce와 Slack에서의 Agentforce IT 및 HR 서비스 관리는 오늘부터 이용할 수 있습니다.

이제 대화가 바로 실제 작업으로 이어지도록 만들 준비가 되셨나요? 데모 영상을 시청하거나 영업 팀에 문의하여 바로 사용해 보세요.