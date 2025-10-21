E se gerenciar os dados dos seus clientes fosse tão fácil quanto ter uma conversa?

Semana passada, revelamos a nova geração de experiências do Salesforce, desenvolvida pelos agentes de IA, adaptada para a linha de negócios e entregue nativamente no Slack. Para as equipes de vendas, isso significa menos tempo gerenciando dados e mais tempo desenvolvendo relacionamentos. Para o serviço ao funcionário, isso coloca a IA na linha de frente do suporte para resolver as solicitações mais rapidamente. Com o Slack como a interface conversacional do Salesforce, seus dados empresariais mais importantes chegam até você exatamente onde estiver trabalhando.

Por muito tempo, a tecnologia nos obrigou a falar a língua dela, sendo preciso preencher formulários, alternar entre guias, navegar em interfaces complexas e fazer a transferência manual de dados. Agora, graças à IA, finalmente a tecnologia passou a falar a nossa língua. É por isso que estamos reimaginando a verdadeira natureza de como trabalhamos, começando pelo cerne de cada negócio: o CRM. Ao tornar o Salesforce conversacional, estamos criando um único local no qual suas equipes, dados e a IA trabalham juntos e instantaneamente para fazer o negócio progredir. Veja como.

Seu CRM, agora no Slack

O Slack é onde você colabora, faz pesquisas nos seus apps corporativos e automatiza o trabalho com a IA. Agora, estamos estendendo esse poder aos dados dos seus clientes, tornando o CRM uma parte perfeita do cotidiano da sua equipe e acabando com a troca de contexto.

O novo e nativo app do Salesforce é o seu centro de comando, ancorado na barra lateral do Slack. Trata-se de um lugar para pesquisar registros, receber alertas críticos, revisar suas listas do Salesforce e atualizar registros em tempo real, transformando tarefas do CRM de várias etapas em ações instantâneas. E com os dados em tempo real do Tableau Next incorporados diretamente no Slack, está mais fácil do que nunca agir com base em uma visão interativa e compartilhável de suas principais métricas no fluxo de trabalho.

app do Salesforce Os canais do Salesforce conectam as conversas diretamente aos dados do cliente. Neles, as equipes têm um local dedicado para colaborarem com uma visão completa do cliente ou do projeto em questão, com o intuito de tomar decisões mais rápidas e embasadas. E com conversas relacionadas que ocorrem no Slack sendo resumidas por IA e centralizadas em cada canal do Salesforce, é fácil se manter atualizado sobre todas as atividades mais recentes relacionadas ao seu cliente ou projeto.

O Agentforce entra na conversa com agentes de IA autônomos que trabalham com você no Slack. Considere o Agentforce como seu colega de equipe mais inteligente e que conhece todo o seu negócio. Com acesso confiável e seguro aos seus dados do Salesforce e ao contexto das suas conversas, esses agentes podem oferecer sugestões e agir por você. Os agentes ajudam cada funcionário a trabalhar de modo mais eficaz e rápido, sempre baseados em um histórico completo e pesquisável de dados e discussões.

Encontrar respostas no trabalho não deveria ser uma caça ao tesouro, e o Especialista do canal Agentforce garante que isso nunca aconteça. Incorporado diretamente nos canais do Slack e potencializado pela pesquisa em tempo real do Slack e pelos documentos conectados de sua escolha, ele atua como um colega de equipe que está sempre disponível e fornece respostas personalizadas instantaneamente. Seja no departamento de RH, TI ou Vendas, cada equipe obtém respostas rápidas sem precisar pesquisar em documentos ou esperar que um colega responda. Com o Especialista do canal, todos os canais se tornam um centro vivo de conhecimento interativo, capacitando as equipes a trabalharem mais rapidamente e permitindo que os especialistas se concentrem em um trabalho mais estratégico. O Especialista do canal já está disponível para clientes do Agentforce no Slack, e bastam alguns cliques para adicioná-lo a qualquer canal.

“Nossa meta é que nenhum vendedor precise inserir dados diretamente no nosso CRM, tendo apenas de interagir por meio de um agente implantado no Slack.” Jeanne Grosser COO, Vercel

Em posse desses poderosos recursos, equipes de todas as funções têm o que é necessário para transformar o modo como operam, com experiências geradas especificamente para cada linha de negócios.

Agentforce Sales no Slack

O Agentforce pega o processo de vendas a partir de uma série de tarefas desconexas e o transforma em um mecanismo conversacional em tempo real para fins de desenvolvimento.

Gerencie sua carteira de clientes. Em vez de gerenciar um backlog de notas de reunião, os representantes podem simplesmente solicitar que seu agente de vendas atualize seu pipeline após cada reunião, usando qualquer dispositivo. Com um CRM simples assim, os representantes têm mais tempo para se concentrar no que fazem de melhor: vender.

Integre os departamentos e venda como uma equipe. Em canais de oportunidade dedicados, a equipe inteira pode elaborar estratégias para um negócio em torno de uma visão única e compartilhada do cliente. O Agentforce se une à equipe, trazendo informações instantaneamente para que toda a equipe possa, em conjunto, tomar decisões mais inteligentes e rápidas.

Oriente com precisão e em tempo real. Os gerentes podem ler as listas de conta da própria equipe e pedir que o Agentforce resuma o progresso ou sinalize negócios em risco. Isso dá a eles uma visão real dos negócios para oferecer um treinamento direcionado no momento que a equipe já está colaborando, e não dias mais tarde.

Quando seu CRM passa a ser uma parte inteligente e simples das suas discussões diárias, o resultado é uma organização de vendas mais conectada, embasada e capacitada para fechar negócios mais rapidamente.

Gerenciamento de serviços de TI e RH do Agentforce no Slack

Um ótimo trabalho começa com uma grande experiência do funcionário. Porém, muitas vezes, ao tentar obter suporte interno, você se vê em um labirinto de portais e tíquetes. Estamos modernizando esse modelo por meio de uma única porta de entrada inteligente para todas as necessidades dos funcionários, quer sejam suporte de TI ou de RH, diretamente no Slack.

Ajude os funcionários rapidamente e sem ruídos. O Agentforce atua como a primeira linha de suporte, resolvendo instantaneamente as solicitações comuns, como redefinições de senha, ou orientando as pessoas durante a integração, tudo por meio de conversas simples. Os funcionários recebem respostas imediatas sem precisar sair do fluxo de trabalho.

Elimine as filas de tíquetes da TI e do RH e capacite o trabalho estratégico. Com a automatização das solicitações de alto volume, as equipes de suporte ficam livres para se concentrar em trabalhos estratégicos. Quando o conhecimento humano for necessário, os especialistas poderão se debruçar sobre questões complexas, como incidentes ou um problema urgente de folha de pagamento, em um canal dedicado. O Agentforce está lá para ajudar, recuperando resoluções de problemas semelhantes do passado e documentando um resumo da resolução diretamente no registro.

Ao substituir portais confusos por uma interface única e conversacional, você cria uma experiência descomplicada para os funcionários e permite que sua equipe de suporte se concentre no trabalho de maior impacto que mantém a organização inteira produtiva.

Por que esta dica é importante?

Colocar o CRM e a IA no fluxo natural da conversa elimina a perda de produtividade da troca de contexto. Essa experiência nativa e unificada é a forma mais rápida de transformar informações em ações. Como o Agentforce tem acesso aos dados do seu Salesforce com o contexto do diálogo da sua equipe, você pode fazer mais do que simplesmente juntar informações, começando a tomar ações inteligentes — e tudo isso onde sua equipe já está trabalhando.

Essa nova forma de trabalhar proporciona um retorno maior sobre seus principais investimentos em tecnologia. Quando seu CRM se torna uma parte simples do cotidiano, você obtém os dados de alta qualidade necessários para impulsionar seus negócios, desbloqueando um novo nível de desempenho em toda a sua organização.

Deixe a equipe mais próxima dos clientes

As experiências do Salesforce no Slack estão sendo implementadas agora, com o Agentforce Sales no Slack e o Gerenciamento de serviços de TI e RH do Agentforce no Slack já disponíveis.

Tudo pronto para fechar a lacuna entre conversa e ação? Comece assistindo à nossa demonstração ou se conectando com nossa equipe de vendas.