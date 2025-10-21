Was wäre, wenn sich deine Kundendaten so leicht verwalten ließen wie ein Gespräch?

Letzte Woche haben wir die nächste Generation von Salesforce-Lösungen vorgestellt – mit KI-Agenten, die auf verschiedene Geschäftsbereiche zugeschnitten und nativ in Slack verfügbar sind. Dank ihnen verbringen Vertriebsteams weniger Zeit mit der Datenverwaltung und haben mehr Zeit für den Aufbau von Kundenbeziehungen. Darüber hinaus kann KI nun an der vordersten Front des Supports im Mitarbeitendenservice eingesetzt werden, um Anfragen schneller zu lösen. Mit Slack als dialogbasierter Schnittstelle für Salesforce kannst du deine wichtigsten Enterprise-Daten genau dort abrufen, wo du arbeitest.

Viel zu lange mussten wir die Sprache der Technologie sprechen – Formulare ausfüllen, zwischen Tabs wechseln, durch komplexe Schnittstellen navigieren und Daten manuell übertragen. Dank KI spricht die Technologie nun endlich unsere Sprache. Deshalb gestalten wir unsere Arbeitsweise nun neu, und wir starten mit dem Herzstück eines jeden Unternehmens: CRM. Indem wir Salesforce dialogfähig machen, schaffen wir einen zentralen Ort, an dem deine Teams, Daten und KI sofort zusammenarbeiten, um das Unternehmen voranzubringen. Wir erklären dir hier, wie das funktioniert.

Dein CRM, jetzt in Slack

In Slack arbeitest du zusammen, durchsuchst du deine Enterprise-Apps und automatisierst du deine Arbeit mit KI. Jetzt weiten wir diese Power auf deine Kundendaten aus, machen CRM zu einem nahtlosen Teil des Tagesablaufs deines Teams und sorgen dafür, dass Kontextwechsel überflüssig werden.

Die neue native Salesforce-App ist deine Kommandozentrale, die in der Slack-Seitenleiste verankert ist. Von hier aus kannst du Datensätze durchsuchen, wichtige Warnmeldungen erhalten, deine Salesforce-Listen überprüfen und Datensätze in Echtzeit aktualisieren, wodurch mehrstufige CRM-Aufgaben in sofortige Aktionen umgewandelt werden. Und mit Live-Daten über Tableau Next , das direkt in Slack eingebettet ist, ist es einfacher denn je, auf eine gemeinsam nutzbare, interaktive Ansicht deiner kritischen Kennzahlen direkt im Arbeitsfluss zu reagieren.

Salesforce-App Salesforce-Channels verknüpfen Unterhaltungen direkt mit Kundendaten. Sie bieten Teams einen speziellen Ort für die Zusammenarbeit mit einer vollständigen Übersicht über Kund:innen oder Projekte, um schnellere und fundiertere Entscheidungen zu treffen. Und mit KI-gestützten Zusammenfassungen verwandter Unterhaltungen, die in Slack stattfinden und in jedem Salesforce-Channel zentralisiert sind, ist es einfach, über alle aktuellen Aktivitäten in Bezug auf deine Kund:innen oder deine Projekte auf dem Laufenden zu bleiben.

Agentforce beteiligt sich an der Unterhaltung mit autonomen KI-Agenten, die mit dir in Slack zusammenarbeiten. Stell dir Agentforce als deinen intelligentesten Teamkollegen vor, der dein gesamtes Unternehmen kennt. Mit vertrauenswürdigem, sicherem Zugriff auf deine Salesforce-Daten und den Kontext deiner Unterhaltungen können diese Agenten Vorschläge machen und Maßnahmen für dich ergreifen. Agenten helfen allen Mitarbeitenden, effektiver und schneller zu handeln, und zwar auf der Grundlage eines vollständigen, durchsuchbaren Daten- und Unterhaltungsverlaufs.

Die Suche nach Antworten bei der Arbeit sollte keine Schnitzeljagd sein, und der Channel-Experte von Agentforce sorgt dafür, dass dies nie mehr der Fall ist. Direkt in Slack-Channels eingebettet und durch die Slack-Suche in Echtzeit und die verknüpften Dokumente deiner Wahl unterstützt, fungiert er als ein immer verfügbarer Teamkollege, der sofort personalisierte Antworten liefert. Egal, ob Personalabteilung, IT oder Vertrieb, jedes Team erhält umgehende Antworten, ohne dass es Dokumente durchsuchen oder auf die Antwort von Kolleg:innen warten muss. Mit dem Channel-Experten wird jeder Channel zu einer lebendigen, interaktiven Wissensquelle, die Teams in die Lage versetzt, schneller zu arbeiten, und den Fachleuten die Möglichkeit gibt, sich auf strategischere Aufgaben zu konzentrieren. Der Channel-Experte ist ab sofort für Agentforce in Slack-Kund:innen verfügbar und kann mit nur wenigen Klicks zu jedem Channel hinzugefügt werden.

„Unser Ziel ist es, dass 100 % der Vertriebsmitarbeitenden nie Daten direkt in unser CRM eingeben müssen, sondern das nur über einen in Slack bereitgestellten Agenten zu tun brauchen.“ Jeanne Grosser COO, Vercel

Mit diesen effektiven Funktionen verfügen Teams in allen Rollen über das, was sie brauchen, um ihre Arbeitsweise grundlegend zu verändern, und zwar mit Funktionen, die speziell für die einzelnen Geschäftsbereiche entwickelt wurden.

Agentforce Sales in Slack

Agentforce verwandelt den Vertriebsprozess von einer Reihe unzusammenhängender Aufgaben in einen dialogbasierten Echtzeit-Motor für Wachstum.

Verwalte deinen Kundenstamm. Statt ein Backlog voller Meeting-Notizen zu verwalten, können Vertriebsmitarbeitende einfach ihren Vertriebs-Agenten bitten, ihre Pipeline direkt nach jeder Besprechung zu aktualisieren, und zwar von jedem Gerät aus. Wenn CRM so einfach ist, haben die Mitarbeitenden wieder mehr Zeit, sich auf das zu konzentrieren, was sie am besten können: Verkaufen.

Brich Silos auf und verkaufe als Team. In speziellen Opportunity-Channels kann das gesamte Team eine Strategie für ein Geschäft auf der Grundlage einer einzigen, gemeinsamen Sicht auf Kund:innen entwickeln. Agentforce schließt sich ihnen an und bietet sofortige Einblicke, sodass das gesamte Team gemeinsam intelligentere und schnellere Entscheidungen treffen kann.

Coache mit Präzision und in Echtzeit. Führungskräfte können die Kundenlisten ihres Teams durchsuchen und Agentforce bitten, den Fortschritt zusammenzufassen oder gefährdete Geschäfte zu markieren. Auf diese Weise erhalten sie einen Live-Puls für ihr Geschäft und können gezieltes Coaching anbieten, wenn das Team bereits zusammenarbeitet und nicht erst Tage später.

Wenn dein CRM zu einem intelligenten, einfachen Teil der täglichen Gespräche wird, ist das Ergebnis eine Vertriebsabteilung, die besser vernetzt und informiert ist und schneller Erfolge verzeichnet.

IT- und HR-Serviceverwaltung mit Agentforce in Slack

Gute Arbeit beginnt mit einer guten Mitarbeitendenerfahrung. Aber allzu oft ist der interne Support ein Labyrinth aus Portalen und Tickets. Wir modernisieren dieses Modell mit einer einzigen, intelligenten Anlaufstelle für alle Bedürfnisse der Mitarbeitenden, egal ob sie IT- oder HR-Support benötigen, direkt in Slack.

Biete Mitarbeitenden sofortige Unterstützung ohne Reibungsverluste. Agentforce fungiert als erste Anlaufstelle und löst häufige Anfragen wie das Zurücksetzen von Passwörtern oder die Anleitung zum Onboarding durch einfachen Dialog. Die Mitarbeitenden erhalten sofortige Antworten, ohne den Arbeitsfluss zu unterbrechen.

Erspare der IT- und Personalabteilung Ticket-Warteschlangen und schenke ihnen mehr Zeit für strategische Arbeit. Durch die Automatisierung von Anfragen mit hohem Volumen können sich Support-Teams auf strategische Aufgaben konzentrieren. Wenn menschliches Fachwissen benötigt wird, können sich Fachleute in einem speziellen Channel um komplexe Probleme kümmern, wie z. B. Vorfälle oder ein dringendes Problem bei der Gehaltsabrechnung. Agentforce hilft dabei, indem es Lösungen für ähnliche Probleme in der Vergangenheit aufzeigt und direkt im Datensatz eine Zusammenfassung der Lösung dokumentiert.

Indem du umständliche Portale durch eine einzige, dialogbasierte Schnittstelle ersetzt, schaffst du eine mühelose Mitarbeitendenerfahrung und ermöglichst es deinem Support-Team, sich auf die Aufgaben zu konzentrieren, die der Produktivität des gesamten Unternehmens zugute kommen.

Warum ist das wichtig?

Durch die Integration von CRM und KI in den natürlichen Gesprächsfluss entfällt die Produktivitätsminderung durch Kontextwechsel. Diese einheitliche, systemeigene Erfahrung ist der schnellste Weg, um Erkenntnisse in Maßnahmen umzusetzen. Da Agentforce auf deine Salesforce-Daten im Kontext deiner Teamunterhaltungen zugreifen kann, kannst du nicht nur Informationen finden, sondern auch intelligente Maßnahmen ergreifen, und zwar dort, wo dein Team bereits arbeitet.

Diese neue Arbeitsweise gewährleistet für eine höhere Rentabilität deiner wichtigsten Technologieinvestitionen. Wenn dein CRM zu einem mühelosen Bestandteil des Tagesablaufs wird, erhältst du die hochwertigen Daten, die du benötigst, um dein Unternehmen voranzubringen und neue Spitzenleistungen in deinemgesamten Unternehmen erschließt.

Lass dein Team kundenorientierter arbeiten

Salesforce-Erfahrungen in Slack werden gerade eingeführt, wobei Agentforce Sales in Slack und Agentforce IT- und HR-Service-Management in Slack ab heute verfügbar sind.

Bist du bereit, Unterhaltungen in konkrete Maßnahmen umzusetzen? Dann schaue dir jetzt unsere Demo an oder nimm Kontakt zu unserem Vertriebsteam auf.