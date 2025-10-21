¿Qué harías si administrar los datos de tus clientes fuera tan fácil como conversar?

La semana pasada, presentamos la próxima generación de experiencias de Salesforce, que tendrán el impulso de agentes de IA, estarán adaptadas para cada línea de negocios y se incluirán de forma nativa dentro de Slack. Para los equipos de ventas, esto implica menos tiempo para administrar los datos y más tiempo para dedicar a las relaciones. Para el servicio de los empleados, se coloca a la IA al frente de la línea de soporte para resolver solicitudes con más velocidad. Con Slack como la interfaz conversacional para Salesforce, tus datos empresariales más importantes se ubican en el mismo espacio donde ya trabajas.

Por mucho tiempo, ha sido necesario que nosotros nos comunicáramos con la tecnología en su idioma. Debíamos completar formularios, trasladarnos de pestaña, navegar interfaces complejas y transferir datos de forma manual. Ahora, gracias a la IA, la tecnología por fin habla nuestro idioma. Por ese motivo, estamos reinventando las maneras más básicas de trabajar, lo que comienza con la base de cualquier empresa: la CRM. Al hacer que Salesforce sea conversacional, estamos en proceso de crear un lugar central donde tus equipos, datos e IA colaboren al instante para avanzar con el trabajo. Sigue leyendo para descubrir cómo.

Ahora, la CRM está en Slack

Slack es el lugar donde colaboras, buscas información en tus aplicaciones empresariales y automatizas el trabajo con la IA. Ahora, vamos a incorporar esas funciones a los datos de los clientes, lo que logrará que la CRM se lleve a cabo sin obstáculos dentro de las tareas diarias de tu equipo y eliminará el cambio de contexto.

La nueva aplicación nativa de Salesforce es tu centro de comandos anclado a la barra lateral de Slack. Es un lugar para buscar registros, recibir alertas críticas, revisar tus listas de Salesforce y actualizar registros en tiempo real, lo que transforma las tareas de varios pasos de la CRM en acciones instantáneas. Además, con los datos en tiempo real de Tableau Next integrados directamente en Slack, es más fácil que nuca realizar acciones dentro de una vista interactiva de uso compartido de tus métricas clave dentro del flujo del trabajo.

de Salesforce Los canales de Salesforce conectan las conversaciones de forma directa con los datos de los clientes. En los canales, los equipos tienen un espacio dedicado para colaborar que incluye una vista completa de un cliente o proyecto en particular para poder tomar decisiones informadas más rápidamente. Además, los resúmenes de IA de conversaciones relacionadas dentro de Slack se centran en los canales de Salesforce, por lo que es sencillo mantenerse al día acerca de la actividad más reciente relacionada con un cliente o proyecto.

Agentforce participa con agentes de IA autónomos que trabajan contigo en Slack. Agentforce es como tu colega más inteligente, uno que conoce la empresa en su totalidad. Con el acceso confiable y seguro a los datos de Salesforce y al contexto de tus conversaciones, estos agentes pueden ofrecer sugerencias y realizar acciones por ti. Los agentes ayudan a que todos los empleados trabajen de forma más eficaz y rápida, y todo se apoya en un historial de datos y discusiones completo y con capacidad de búsqueda.

Tratar de encontrar respuestas en el trabajo no debería ser una búsqueda del tesoro, por lo que el experto en el canal de Agentforce se encarga de facilitar el proceso. Este agente está integrado directamente en los canales de Slack y funciona con base en la búsqueda en tiempo real de Slack y los documentos que elijas para trabajar. Se comporta como un colega siempre disponible que brinda respuestas personalizadas al instante. Ya sea que se trate de RR. HH., TI o Ventas, cualquier equipo recibe respuestas según solicitudes sin tener que buscar en documentos o esperar que un colega responda. Con el experto en el canal, todos los canales se convierten en un centro activo de conocimiento interactivo, lo que impulsa a los equipos a acelerar el trabajo y libera a los expertos para que puedan concentrarse en tareas más estratégicas. El experto en el canal ya está disponible para todos los clientes de Agentforce en Slack y puede agregarse a cualquier canal con unos pocos clics.

«Tenemos el objetivo de que el 100 % de los vendedores no necesite ingresar datos directamente en nuestra CRM, sino solo interactuar con un agente implementado en Slack». Jeanne Grosser Directora de Operaciones, Vercel

Con estas funcionalidades potentes, los equipos de todas las funciones tienen lo necesario para transformar su manera de operar gracias a experiencias creadas según cada línea de negocios.

Ventas de Agentforce en Slack

Agentforce transforma el proceso de ventas de una serie de tareas descoordinadas a un motor conversacional para el crecimiento en tiempo real.

Administra tu cartera de negocios. En lugar de administrar un registro de datos acumulados de las notas de reuniones, los representantes pueden simplemente pedir a sus agentes de Ventas que actualicen su canalización tan pronto como termine cada reunión, desde cualquier dispositivo. Cuando la CRM es así de sencilla, los representantes tienen más tiempo para concentrarse en lo que mejor hacen: vender.

Elimina los datos aislados y vende en equipo. En los canales para oportunidades específicas, el equipo entero puede desarrollar estrategias para una negociación con la ayuda de una vista compartida única del cliente. Agentforce se une a esto para extraer información al instante y ayudar a que los miembros tomen juntos decisiones más inteligentes en menos tiempo.

Asiste con precisión y en tiempo real. Los administradores pueden revisar las listas de cuentas de su equipo y pedirle a Agentforce que realice resúmenes de los avances o marque negociaciones en riesgo. Con esto, obtienen un panorama en tiempo real de la empresa para ofrecer asistencia específica dentro del espacio donde el equipo ya colabora y no días más tarde.

Cuando la CRM se convierte en una parte sencilla de las discusiones diarias, el resultado es una organización de ventas más conectada, más informada y con el poder para cerrar negociaciones más rápido.

Administración de servicios de TI y RR. HH. de Agentforce en Slack

Para que el trabajo sea excelente, la experiencia del empleado también debe serlo. Sin embargo, es normal que para conseguir soporte interno haya que pasar por un laberinto de portales y tickets. Estamos modernizando ese modelo con una puerta de entrada inteligente y única en Slack para todas las necesidades de los empleados, ya sea que necesiten soporte de TI o de RR. HH.

Brinda a los empleados ayuda instantánea sin obstáculos. Agentforce actúa como la primera línea del soporte, ya que resuelve al instante solicitudes comunes, como de restablecimiento de contraseñas o de guía para el proceso de incorporación, mediante conversaciones sencillas. Los empleados consiguen de inmediato respuestas sin tener que abandonar el flujo del trabajo.

Libera a TI y RR. HH. de las filas de tickets para que se dediquen al trabajo estratégico. Al automatizar las solicitudes de gran volumen, los equipos de Asistencia tienen más libertad para concentrarse en el trabajo estratégico. Para las situaciones que requieran habilidades humanas, los expertos pueden hacer enjambres para problemas complejos, como incidencias o problemas urgentes de nóminas, dentro de un canal dedicado. Para ayudar, Agentforce busca información de resoluciones a problemas similares anteriores y documenta un resumen de la resolución directamente en el registro.

Al reemplazar los portales rudimentarios con una única interfaz conversacional, creas una experiencia para empleados sin obstáculos y le brindas al equipo de Asistencia la capacidad para concentrarse en el trabajo de alto impacto que mantiene la productividad de la organización entera.

Por qué es importante

Incorporar la CRM y la IA al flujo natural de las conversaciones elimina el cambio de contexto que hace perder tiempo y afecta la productividad. Esta experiencia unificada y nativa es la manera más rápida de transformar los datos en acciones. Gracias a que Agentforce cuenta con acceso a tus datos de Salesforce en el contexto de las conversaciones de tu equipo, puedes ir más allá de la simple extracción de información y empezar a realizar acciones inteligentes. Y puedes hacerlo todo desde el mismo entorno donde ya trabaja tu equipo.

Esta nueva manera de trabajar te otorga un retorno mayor de tus inversiones más críticas en tecnología. Cuando la CRM se transforma en una tarea sin esfuerzo del día a día, obtienes los datos de calidad que necesitas para hacer avanzar tu negocio, lo que desbloquea un nivel nuevo de rendimiento para toda tu organización.

Acerca más a tu equipo a los clientes

Ya se están implementando las experiencias de Salesforce en Slack, y Ventas de Agentforce en Slack y Administración de servicios de TI y RR. HH. de Agentforce en Slack ya están disponibles.

¿Todo listo para cerrar la brecha entre las discusiones y las acciones? Para comenzar, mira nuestra demostración o contacta a nuestro equipo de ventas.