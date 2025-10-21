Et si vous pouviez gérer vos données d’une simple conversation ?

La semaine dernière, nous avons dévoilé la nouvelle génération d’expériences Salesforce, optimisées par des agents IA, personnalisées par secteur d’activité et disponibles nativement dans Slack. Pour les équipes de vente, cela signifie moins de temps passé à gérer les données et plus de temps à développer les relations commerciales. Pour le service client, l’IA est en première ligne pour répondre plus rapidement aux demandes. Avec Slack comme interface conversationnelle pour Salesforce, vos données d’entreprise les plus utiles sont accessibles directement dans votre environnement de travail.

Pendant trop longtemps, nous avons dû nous adapter à la technologie : nous devions remplir des formulaires, passer d’un onglet à l’autre, naviguer dans des interfaces complexes et transférer manuellement des données. Aujourd’hui, grâce à l’IA, la technologie s’adapte enfin à nous. C’est pourquoi nous réinventons la nature même de nos méthodes de travail, en commençant par l’outil central à chaque entreprise : le CRM. En rendant Salesforce conversationnel, nous créons un espace unique où vos équipes, vos données et l’IA collaborent instantanément pour faire progresser votre entreprise. Découvrez comment cela fonctionne.

Votre CRM est désormais intégré à Slack

Slack vous permet de collaborer, d’effectuer des recherches dans vos applications d’entreprise et d’automatiser votre travail grâce à l’IA. Nous étendons désormais cette puissance à vos données clients, en intégrant le CRM à l’environnement de travail quotidien de votre équipe et en éliminant ainsi les changements de contexte.

La nouvelle application Salesforce native , ancrée dans la barre latérale de Slack, constitue votre centre de commandement. C’est un espace unique pour rechercher des enregistrements, recevoir des alertes critiques, consulter vos listes Salesforce et mettre à jour des enregistrements en temps réel, ce qui permet de transformer les tâches CRM scindées en plusieurs étapes en actions instantanées. Et grâce aux données en temps réel via Tableau Next intégrées directement dans Slack, il n’a jamais été aussi facile d’agir via une vue interactive et partageable de vos métriques essentielles, directement dans le flux de travail.

Salesforce native Les canaux Salesforce connectent directement les conversations aux données client. Les équipes disposent ainsi d’un espace dédié pour collaborer avec une vue complète du client ou du projet en cours, afin de prendre des décisions plus rapides et plus pertinentes. Grâce aux résumés des conversations Slack, optimisés par l’IA et centralisés dans chaque canal Salesforce, vous pouvez facilement suivre les dernières activités liées à votre client ou à votre projet.

Agentforce rejoint la conversation avec des agents IA autonomes qui travaillent avec vous dans Slack. Considérez Agentforce comme votre meilleur allié, celui qui connaît parfaitement votre entreprise. Grâce à un accès fiable et sécurisé à vos données Salesforce et au contexte de vos conversations, ces agents peuvent vous faire des suggestions et agir pour vous. Ils aident chaque collaborateur à travailler plus efficacement et plus rapidement grâce à un historique complet et consultable des données et des discussions.

Rechercher des réponses au travail ne devrait pas être un parcours du combattant, et l’Expert du canal Agentforce s’assure que ce n’est jamais le cas. Intégré directement aux canaux Slack et optimisé par la recherche Slack en temps réel et vos documents connectés préférés, il agit comme un partenaire d’équipe toujours disponible qui fournit instantanément des réponses personnalisées. Que ce soit pour les RH, le service informatique ou les ventes, chaque équipe obtient des réponses rapides sans avoir à parcourir les documents ni à attendre la réponse d’un collègue. Grâce à l’Expert du canal, chaque canal devient un centre de connaissances interactif et vivant, permettant aux équipes d’agir plus rapidement et aux experts de se concentrer sur des tâches plus stratégiques. Il est disponible dès maintenant pour les clients Agentforce dans Slack et peut être ajouté à n’importe quel canal en quelques clics.

« Notre objectif est que nos vendeurs n’aient plus à saisir directement des données dans notre CRM et qu’ils aient juste à interagir avec un agent déployé dans Slack. » Jeanne Grosser COO, Vercel

Dotées de ces puissantes capacités, les équipes de tous les services disposent de tout ce dont elles ont besoin pour transformer leur mode de fonctionnement, avec des expériences spécialement adaptées à chaque secteur d’activité.

Agentforce pour la vente dans Slack

Agentforce transforme le processus de vente, le faisant passer d’une série de tâches dissociées à un moteur de conversations en temps réel, générateur de croissance.

Gérez votre portefeuille client. Au lieu de gérer une pile de notes de réunion, vos commerciaux peuvent simplement demander à leur agent commercial de mettre à jour leur pipeline immédiatement après chaque réunion, depuis n’importe quel appareil. Avec un CRM aussi simple, les commerciaux peuvent se concentrer sur leur domaine d’expertise : la vente.

Supprimez les silos et vendez en équipe. Grâce aux canaux d’opportunités, toute l’équipe peut élaborer une stratégie commerciale autour d’une vision unique et partagée du client. Agentforce les aide en faisant remonter instantanément des informations pour que toute l’équipe puisse prendre des décisions plus judicieuses et plus rapides ensemble.

Coachez avec précision, en temps réel. Les managers peuvent consulter les listes de comptes de leur équipe et demander à Agentforce de résumer les progrès ou de signaler les contrats à risque. Ils disposent ainsi d’un aperçu en temps réel de leur activité et peuvent donc proposer un coaching ciblé pendant la phase de collaboration de l’équipe, et non quelques jours plus tard.

Lorsque votre CRM fait partie intégrante des discussions quotidiennes, votre organisation commerciale est plus connectée, mieux informée et capable de réussir plus rapidement.

Agentforce pour l’informatique et Agentforce pour les RH dans Slack

Un travail de qualité commence par une expérience collaborateur exceptionnelle. Mais trop souvent, l’assistance interne se résume à un labyrinthe de portails et de tickets. Nous modernisons ce modèle en proposant une interface unique et intelligente pour tous les besoins des collaborateurs, qu’ils relèvent de l’assistance informatique ou des RH, directement dans Slack.

Offrez une assistance instantanée à vos collaborateurs, sans aucune difficulté. Agentforce intervient en premier, en répondant instantanément aux demandes courantes, comme la réinitialisation de mot de passe ou l’accompagnement des nouveaux collaborateurs dans leur parcours d’intégration, sous forme de conversation. Les collaborateurs obtiennent des réponses immédiates sans jamais quitter leur flux de travail.

Libérez les équipes informatiques et RH des files d’attente de tickets et permettez-leur de se concentrer sur les tâches stratégiques. Grâce à l’automatisation des demandes courantes, les équipes d’assistance peuvent se concentrer sur les tâches stratégiques. Lorsqu’une expertise humaine est nécessaire, les experts peuvent intervenir sur des problèmes complexes, comme des incidents ou un problème de paiement, via un canal dédié. Agentforce peut vous aider en récupérant les résolutions antérieures de problèmes similaires et en générant un résumé de la résolution directement dans l’enregistrement.

En remplaçant les portails vieillissants par une interface conversationnelle unique, vous créez une expérience collaborateur ergonomique et permettez à votre équipe d’assistance de se concentrer sur le travail à plus fort impact qui renforce la productivité de l’ensemble de l’entreprise.

En quoi est-ce utile

L’intégration de votre CRM et de votre IA au flux naturel des conversations élimine les contraintes de productivité liées au changement de contexte. Cette expérience native et unifiée constitue le moyen le plus rapide de transformer vos informations en actions. Comme Agentforce a accès à vos données Salesforce dans le contexte des échanges de votre équipe, vous pouvez aller au-delà de la simple remontée d’informations et commencer à agir intelligemment, là où votre équipe travaille déjà.

Cette nouvelle façon de travailler optimise le retour sur investissement de vos technologies les plus stratégiques. En intégrant votre CRM à votre environnement de travail quotidien, vous obtenez les données de haute qualité nécessaires à la croissance de votre activité, afin d’optimiser les performances de l’ensemble de votre entreprise.

Rapprochez votre équipe de vos clients

Les expériences Salesforce dans Slack sont en cours de déploiement. Agentforce pour la vente dans Slack, Agentforce pour l’informatique et Agentforce pour les RH dans Slack sont disponibles dès aujourd’hui.

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