Coordonner votre sécurité dans Slack
Slack est l’espace central dans lequel votre équipe peut collaborer en toute sécurité, sauvegarder vos données et résoudre rapidement les incidents.
Protéger vos données tout en restant connecté(e)
Protéger vos données sensibles et garantir la conformité de l’ensemble de votre entreprise grâce à la DLP native
Contrôler les accès grâce à des paramètres personnalisés, des politiques et la gestion des clés de chiffrement de Slack
Grâce à Slack Connect, travaillez de manière sécurisée avec les personnes extérieures à votre entreprise, et ce, en garantissant la conformité durant la collaboration
Gérer les données dans tous vos systèmes
Centraliser les alertes, les flux de données et les communications dans des canaux pour que tous les intervenants soient sur la même longueur d’onde
Prioriser les réponses aux menaces et réduire la fatigue des alertes grâce aux intégrations SIEM, SOAR, CASB, et aux alertes automatisées
Rassembler vos outils de sécurité dans Slack pour réduire les changements de contexte et prendre des décisions plus rapidement
Gérer la réponse aux incidents de manière centralisée
Connecter les bonnes personnes au bon moment et réagir aux menaces à l’aide d’intégrations comme PagerDuty, Zoom et bien d’autres encore
Obtenir des informations et du contexte en temps réel et coordonner rapidement les actions des équipes afin de réduire l’impact
Proposer rapidement un historique de la réponse aux incidents pour des audits externes et l’amélioration des processus
Plus de 2 600 intégrations à ce jour
Slack se connecte à tous vos outils favoris comme Splunk, Okta, PagerDuty et bien plus encore.
Questions fréquentes
Excellente question ! Slack offre à votre entreprise une nouvelle manière de communiquer. L’application remplace les e-mails par une solution plus rapide, mieux organisée et plus sûre. Au lieu d’être éparpillées dans des fils d’e-mails, toutes vos communications sont organisées en canaux simples à créer, à rejoindre et à rechercher. Si vous créez un canal pour chaque projet, thème ou équipe, tous les collaborateurs de votre entreprise sauront exactement où exécuter leurs tâches. Pour en savoir plus, jetez un œil à notre bibliothèque de ressources Slack.
Les canaux garantissent votre réussite dans Slack. En configurant un canal pour chaque projet, équipe, bureau et service, vous créez un espace d’échanges ouvert. En outre, étant donné que les canaux sont faciles à créer et à rejoindre, Slack peut s’adapter à vos besoins en perpétuelle évolution. Si quelqu’un rejoint un projet, il vous suffit d’ajouter cette personne au canal pour qu’elle puisse parcourir les anciennes conversations. Au lancement d’un nouveau projet, créez un canal et invitez les personnes concernées à le rejoindre.
Découvrez comment collaborer efficacement dans les canaux.
Oui. Vous pouvez discuter d’informations confidentielles dans Slack, en toute sécurité. Slack dispose de nombreuses fonctionnalités qui garantissent la sécurité de vos informations, conversations et fichiers. Slack offre un niveau de sécurité professionnel pour tous les secteurs de votre entreprise, en adhérant à de multiples certifications de conformité, notamment SOC 2, SOC 3, ISO/IEC 27001 et plus encore. Slack est conforme au RGPD et peut être configuré pour l’être également à la loi HIPAA et aux exigences de la FINRA. Slack bénéficie de l’autorisation FedRAMP Moderate.
Slack propose également des fonctionnalités de sécurité comme la gestion des clés de chiffrement Slack Enterprise (Slack EKM), qui permettent aux administrateurs d’avoir le contrôle intégral du chiffrement des données. Vous pouvez également intégrer vos propres outils de sécurité à Slack pour être averti(e) immédiatement de toute menace. Pour en savoir plus sur le programme de sécurité détaillé de Slack, cliquez ici.
Oui ! Contrairement aux e-mails, Slack évite le spam ou le phishing, responsables de 90 % des failles de sécurité. Votre identifiant Slack ne peut ni être vendu à des annonceurs, ni inscrit sur une liste de diffusion. Vous recevrez uniquement des messages provenant des membres de votre entreprise ou de vos partenaires de confiance qui utilisent Slack Connect. Vous pourrez également recevoir des notifications d’applis intégrées à votre espace de travail comme Asana, Google Docs ou Jira.
Slack garantit une protection et une confidentialité de vos données adaptées aux entreprises. Le contrôle granulaire permet aux administrateurs de paramétrer les niveaux de sécurité pour chaque utilisateur, afin que chacun ait accès aux données qui lui sont réservées. Découvrez pourquoi Slack est la solution de sécurité permettant de remplacer les e-mails au sein de votre entreprise.
Slack Connect est un moyen sécurisé et efficace pour les entreprises de communiquer entre elles. En l’utilisant, vous pouvez déplacer dans Slack toutes les conversations avec vos partenaires, clients et fournisseurs externes, ce qui permet de remplacer les e-mails et de favoriser la collaboration. Les fonctionnalités de sécurité et les standards de conformité de niveau professionnel de Slack, comme la gestion des clés de chiffrement Slack Enterprise (Slack EKM), s’étendent à Slack Connect. Découvrez plus d’informations sur Slack Connect ici.
Oui ! Slack offre une solution de prévention native de la perte des données qui est accessible à tous nos clients Enterprise+. Grâce à la DLP de Slack, les administrateurs peuvent définir des politiques qui permettent d’empêcher quiconque de diffuser des données sensibles dans les messages et les canaux, y compris les canaux Slack Connect. Créez et mettez en œuvre des règles centralisées afin de déterminer ce qui se produit en cas d’infraction, examinez facilement cette infraction et prenez des mesures. Slack est également compatible avec des solutions de DLP tierces.