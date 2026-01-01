¡Qué bien que lo hayas preguntado! Slack es una nueva forma de comunicación para toda tu empresa. Reemplaza el correo electrónico con algo más rápido, más seguro y mejor organizado. En lugar de cadenas de correo electrónico independientes, toda tu comunicación se organiza en canales, y es fácil crear estos canales, buscarlos y unirse a ellos. Cuando hay un canal para cada cosa que pasa en la empresa, todos saben exactamente a dónde ir para avanzar en su trabajo. Para obtener más información sobre el tema, te recomendamos que consultes la biblioteca de recursos de Slack.