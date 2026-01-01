Coordinar tu seguridad en Slack
Slack actúa como una ubicación centralizada en la que tu equipo puede colaborar con seguridad, proteger la información y solucionar rápidamente cualquier incidencia.
Proteger tus datos al mismo tiempo que te mantienes conectado
Proteger la información confidencial y mantener el cumplimiento dentro de tu empresa con la DLP nativa
Controlar el acceso con ajustes personalizados, políticas y la Administración de claves de cifrado de Slack
Trabajar de forma segura con personas externas a tu empresa y garantizar el cumplimiento de las normas con Slack Connect
Supervisar los datos en todos los sistemas
Reunir las alertas, los feeds de datos y la comunicación en canales para ofrecer un mayor conocimiento de la situación
Priorizar las respuestas a las amenazas y reducir el bombardeo de alertas con la automatización de alertas y las integraciones de SIEM, SOAR y CASB
Agrupar tus herramientas de seguridad en Slack para minimizar el cambio de contexto y pasar a la acción al instante
Administrar la respuesta a las incidencias en un solo lugar
Conectar a las personas adecuadas en el momento preciso y responder a las amenazas con las integraciones de PagerDuty, Zoom y muchas más
Obtener información y contexto en tiempo real rápidamente para coordinar la actuación entre equipos y minimizar así el impacto
Proporcionar un historial de respuestas ante incidencias fácilmente para utilizarlo en auditorías externas o en la mejora de procesos
Más de 2600 integraciones hasta la fecha
Slack se conecta con todas tus herramientas favoritas, como Splunk, Okta, PagerDuty y muchas más.
Preguntas frecuentes
¡Qué bien que lo hayas preguntado! Slack es una nueva forma de comunicación para toda tu empresa. Reemplaza el correo electrónico con algo más rápido, más seguro y mejor organizado. En lugar de cadenas de correo electrónico independientes, toda tu comunicación se organiza en canales, y es fácil crear estos canales, buscarlos y unirse a ellos. Cuando hay un canal para cada cosa que pasa en la empresa, todos saben exactamente a dónde ir para avanzar en su trabajo. Para obtener más información sobre el tema, te recomendamos que consultes la biblioteca de recursos de Slack.
La clave del éxito de Slack son los canales. Al crear un canal para todos tus proyectos, equipos, oficinas y departamentos (todo lo que haces en el trabajo), creas un espacio para que se lleve a cabo cada conversación. Además, como es fácil crear los canales y unirse a ellos, Slack puede adaptarse para satisfacer las necesidades a medida que cambian. Si un nuevo participante se une a un proyecto, simplemente, puedes agregarlo al canal y podrá desplazarse hacia arriba para leer las conversaciones anteriores. Cuando llegue el momento de comenzar algo nuevo, crea un canal e invita a las personas adecuadas.
Para obtener más información, lee acerca de cómo colaborar de manera eficaz en los canales.
Sí. Puedes hablar de forma segura sobre información confidencial en Slack. Slack ofrece múltiples formas de garantizar que tu información, conversaciones y archivos permanezcan seguros. Slack ofrece seguridad de nivel empresarial en cada capa, adhiriéndose a múltiples certificaciones de cumplimiento, que incluyen SOC 2, SOC 3, ISO/IEC 27001 y muchas más. Slack cumple con el RGPD y se puede configurar para que cumpla con HIPAA y FINRA. Está autorizado por FedRAMP (nivel moderado).
Además, Slack ofrece funciones de seguridad, como la Administración de claves Enterprise, que permiten a los administradores un control detallado sobre el cifrado de datos. También puedes integrar tus propias herramientas de seguridad con Slack para recibir notificaciones instantáneas si se detecta una amenaza. Puedes obtener más información sobre el programa de seguridad integral de Slack aquí.
¡Sí! A diferencia del correo electrónico, Slack no es susceptible al correo no deseado ni a la suplantación de identidad, lo que genera el 90 % de las filtraciones de datos. Tu identificador de Slack no se puede vender a los anunciantes ni poner en una lista de correo. Solo recibirás mensajes de Slack de otras personas que trabajen dentro de tu organización o de socios de confianza que usen Slack Connect. Puedes recibir notificaciones de aplicaciones integradas con tu espacio de trabajo, como Asana, Google Docs o Jira.
Slack ofrece protección y privacidad de datos de nivel empresarial. Los controles granulares permiten a los administradores personalizar la seguridad de cada usuario, de modo que nadie vea cosas que no debería ver. Obtén más información acerca de cómo Slack puede reemplazar de forma segura el correo electrónico dentro de la empresa.
Slack Connect es una forma más segura y productiva de comunicación entre organizaciones. Te permite trasladar todas las conversaciones con tus socios externos, clientes, proveedores y demás a Slack. De ese modo, reemplaza el correo electrónico y facilita la colaboración. Las funciones de seguridad y los estándares de cumplimiento de nivel empresarial de Slack, como la administración de claves Enterprise, se extienden a Slack Connect. Puedes obtener más información acerca de Slack Connect aquí.
¡Sí! Slack cuenta con una solución configurable nativa de Prevención de pérdida de datos que está disponible para los clientes de Enterprise+ de Slack. Con la DLP de Slack, los administradores pueden determinar políticas para ayudar a que las personas no compartan información confidencial en mensajes y canales, inclusive en canales de Slack Connect. Crea y aplica reglas centralizadas, define lo que pasa cuando ocurre un incumplimiento, y revisa y toma fácilmente medidas ante esos incumplimientos. Slack también es compatible con soluciones externas de DLP.