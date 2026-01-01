Mantén tu centro educativo en funcionamiento con Slack
Con todos tus recursos y comunicaciones en un mismo lugar, Slack puede mantener a los estudiantes motivados y conectados cuando todos están a distancia.
Acerca el aprendizaje a distancia, estés donde estés
Los estudiantes pueden plantear preguntas y mantenerse informados con canales basados en clases o proyectos. Los profesores pueden mantener la conversación fluida con lecciones virtuales y reuniones en línea. Y Slack puede ajustarse a tu presupuesto: ofrecemos descuentos para instituciones y grupos que reúnan determinados requisitos.
Comparte novedades y anuncios al instante con todos
Slack ayuda a los docentes y administradores a compartir información de manera más eficiente. No es necesario que los estudiantes busquen ese correo electrónico importante ni que dependan de los mensajes de texto para recibir las noticias que necesitan. Respalda a todo tu centro educativo con seguridad de nivel empresarial.
Mantén todo en funcionamiento, no solo las clases
Las comunidades se mantienen motivadas y activas con los canales privados y públicos para los clubes de estudiantes, las disciplinas deportivas, los centros de estudiantes y mucho más.
Preguntas frecuentes
Elegir la mejor herramienta de grabación a distancia implica tener en cuenta algunos aspectos clave para garantizar que satisfaga tus necesidades.
Primero, ¿qué tipo de grabaciones realizarás? ¿Solo audio, video o ambos?
Después, piensa en la calidad. Un video de alta definición y una buena reducción de ruido en el audio pueden marcar una gran diferencia.
También, considera la facilidad de uso de la herramienta, si es compatible con tu configuración actual, si permite la colaboración y la seguridad de tus datos.
Finalmente, ¿qué funciones podrían serte útiles? Por ejemplo, poder grabar tus reuniones podría ser muy importante según tu actividad.
Para grabar un curso en línea de forma eficaz, necesitarás el equipo adecuado y una conexión a internet estable para evitar interrupciones. Lo principal es tener en cuenta un buen micrófono y una buena cámara web.
Puedes integrarlos en tu computadora, pero si no son de muy buena calidad, quizás quieras comprar otros por separado para obtener la mejor grabación. También necesitarás un software para grabar pantalla.
Para grabar una sesión de aprendizaje a distancia con Slack, empieza por crear un canal específico para tu curso. Este será un espacio para que los estudiantes se conecten, hagan preguntas y se mantengan informados.