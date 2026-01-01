Los canales de Slack alojan todas las conversaciones y los documentos que se comparten durante un proyecto, lo que permite que los miembros nuevos del equipo se pongan al día y comiencen a ser productivos más rápidamente.



Además, ¿sabías que el correo electrónico es una de las fuentes más comunes de ataques de phishing y otros riesgos de seguridad? En Slack, puedes mantener la información de salud protegida y otros tipos de información privada fuera de las comunicaciones que suelen filtrarse con regularidad.