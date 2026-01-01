La plataforma que impulsa al sector de la salud
Automatiza procesos manuales, agiliza operaciones y vuelve a enfocarte en los pacientes con tu plataforma de productividad configurable según la HIPAA.
Disminuye la complejidad y aumenta la satisfacción de los miembros
- Minimiza las comunicaciones y los cuellos de botella para las aprobaciones que dificultan la administración de reclamos
- Mejora las resoluciones en el primer contacto con atención al cliente rápida y de alta calidad, incluso para los reclamos más complejos
- Descubre los aspectos eficaces del ciclo de ventas que impulsan los ingresos y crean nuevas fuentes de ganancias
- Aumenta los ingresos y comunícate mejor en un ecosistema de 360 grados con Slack y Salesforce
28 %
más rapidez en el tiempo promedio de resolución de tickets*
Cuida a los pacientes a la vez que apoyas a tus equipos
- Brinda a los médicos, enfermeras y especialistas espacios dedicados para colaborar con los canales de Slack
- Mejora los resultados de los pacientes a la vez que reduces los costos de la atención médica
- Reduce la carga administrativa al crear automatizaciones sin código en el Generador de flujos de trabajo que simplifican los procesos, desde las aprobaciones hasta las autorizaciones
- Informa a todo el mundo con las funciones integradas (como las juntas) y las aplicaciones integradas para administrar y programar tareas
Acelera el lanzamiento de tratamientos que salvan vidas
- Mejora la productividad en las operaciones de investigación, ensayos clínicos y comercialización
- Integra herramientas de investigación, aplicaciones y expertos en toda la empresa y en todo el mundo en los canales seguros de Slack Connect
- Simplifica la coordinación de ensayos clínicos entre sitios y socios múltiples con Slack canvas
- Incorpora al personal más importante de ventas y atención al cliente in situ y en las oficinas centrales, y asegúrate de apoyarlo y retenerlo
Ofrece el futuro de la medicina en tiempo real
- Mejora los procesos de desarrollo de extremo a extremo de software y hardware mediante la automatización e integraciones
- Garantiza la comunicación sencilla para los equipos durante el ciclo de ventas, tanto internamente como con los clientes
- Brinda un servicio excepcional durante el ciclo de vida completo de uso de dispositivos
Simplifica el trabajo diario con las integraciones
Incorpora aplicaciones a Slack para ayudarte a programar, coordinar, colaborar y más en unos pocos clics.
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Preguntas frecuentes
Slack te permite crear canales que incluyen a especialistas de todo tu consultorio u organización de atención médica. Estos canales pueden ser privados para que sólo los proveedores que estén trabajando con un paciente o caso específicos tengan acceso a la información que se comparte. Además, la información incluida en los canales privados no aparece en los resultados de búsquedas.
Slack Connect también te permite compartir todos los beneficios de trabajar en Slack con socios, proveedores y otros terceros, ya que puedes invitar a usuarios externos a canales específicos.
Los canales de Slack alojan todas las conversaciones y los documentos que se comparten durante un proyecto, lo que permite que los miembros nuevos del equipo se pongan al día y comiencen a ser productivos más rápidamente.
Además, ¿sabías que el correo electrónico es una de las fuentes más comunes de ataques de phishing y otros riesgos de seguridad? En Slack, puedes mantener la información de salud protegida y otros tipos de información privada fuera de las comunicaciones que suelen filtrarse con regularidad.
¡Sí! Slack es configurable según la HIPAA, lo que quiere decir que se puede configurar y administrar para conservar la seguridad de la información de salud protegida.