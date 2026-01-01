Puedes usar Slack para todas tus necesidades de gestión de tareas. Tanto si lo necesitas para recordatorios de tareas o canales específicos de actualizaciones de proyectos como para colaborar fácilmente con tu equipo, Slack se asegura de que nunca te olvides de una tarea ni de una entrega. Da un paso más allá con las integraciones con miles de herramientas como Asana, Wrike, Monday.com y muchas más para gestionar todas tus tareas en Slack, tu plataforma de productividad.