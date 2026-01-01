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Mantente al día con la administración de tareas en Slack

Al administrar las tareas y prioridades en Slack, puedes mantener a todos informados e impulsar los proyectos, una tarea a la vez.

Descubre cómo usar Slack para la administración de tareas:

Integraciones

Algunas de las mejores aplicaciones de administración de tareas para Slack

Slack se integra con todo tipo de aplicaciones de administración de tareas, desde las que ya usas hasta las nuevas aplicaciones que pueden ayudar a tu equipo a mantenerse enfocado. Estas aplicaciones pueden enviar recordatorios importantes, notificaciones actualizadas y mucho más a Slack. También te permiten crear nuevas tareas desde la plataforma donde ya estés colaborando con tu equipo.

A sample conversation discussing marketing website traffic in Slack
func-pág-prod
Valentina Correa10:15¿Alguien notó que el panel de detalles tarda en cargarse?
Arturo García10:17No eres solo tú, yo también lo noté más temprano.
Valentina Correa10:17¿Tienes tiempo para ver qué pasa?
👍1
AsanaAPP10:19Valentina Correa asignó una tarea a
Arturo García | Caduca el 17 de marzo de 2019
¿Alguien notó que el panel de detalles tarda en cargarse?
Ver tarea en Asana Más acciones...
Enviar un mensaje a #func-pág-prod
Integraciones sugeridas para la administración de tareas:
TaskqueKyberWorkastWunderlistTrelloAirtableSmartsheetMeistertask
Ver todas las integraciones de administración de tareas

ORGANIZACIÓN

Comunicación del equipo en un mismo lugar

El trabajo en Slack transcurre en espacios colaborativos denominados "canales". Las conversaciones y los archivos relacionados con tus tareas se mantienen organizados en el canal correspondiente a ese proyecto o iniciativa, lo que te permite concentrarte en tareas específicas y administrar el tiempo según sea necesario.

A sample conversation discussing updated tasks
func-pago
Marcos López9:17Tengo un par de tareas más que terminar hoy y, luego, estaremos listos para el lanzamiento de prueba de mañana.
👍2
Valentina Correa9:29Igual que yo. Hubo un pequeño cambio en el archivo de diseño de la página de agradecimiento. ¿Alguien puede ocuparse de actualizarlo?
Ximena Dávila9:30¡Ya estoy en ello! Debería estar listo en unos minutos.
🙌1
WrikeAPP9:45[Completado] Actualizar diseño de página de agradecimiento
Tarea completada
Enviar un mensaje a #func-pago
Canales
sugeridos ¿Qué son los canales?

En los canales puedes compartir archivos y mensajes con tus equipos. Puedes crear canales específicos para proyectos, temas, departamentos o lo que tenga más sentido para tu empresa.

para la organización de tareas:
  • proy-campaña-t4-2019

    Los proyectos que avanzan rápidamente hacen el seguimiento de las tareas en curso a través de controles diarios.

  • func-pago

    Los equipos grandes se mantienen al tanto de todo al usar canales centrales para los proyectos a largo plazo, como las funciones de un producto.

Canales
sugeridos ¿Qué son los canales?

En los canales puedes compartir archivos y mensajes con tus equipos. Puedes crear canales específicos para proyectos, temas, departamentos o lo que tenga más sentido para tu empresa.

para la organización de tareas:
  • proy-campaña-t4-2019

    Los proyectos que avanzan rápidamente hacen el seguimiento de las tareas en curso a través de controles diarios.

  • func-pago

    Los equipos grandes se mantienen al tanto de todo al usar canales centrales para los proyectos a largo plazo, como las funciones de un producto.

Visibilidad

Comunicación del equipo en un mismo lugar

El trabajo en Slack transcurre en espacios colaborativos denominados "canales". Las conversaciones y los archivos relacionados con tus tareas se mantienen organizados en el canal correspondiente a ese proyecto o iniciativa, lo que te permite concentrarte en tareas específicas y administrar el tiempo según sea necesario.

A sample conversation discussing front end engineering tasks
equipo-front-end
Mauricio Rodríguez10:00Hoy estoy trabajando en:
> Tareas de limpieza de CSS
> Errores del carrito
Dejé pendiente:
> Actualizaciones de la página de rebajas de invierno (necesito la copia final para seguir)
🔴1
Marcos López10:02Hoy estaré haciendo tareas en #func-pago durante todo el día.
👍1
Ximena Dávila10:03Igual que yo. Pospongo las tareas de #proj-códigos-promo-19 para que podamos pulir las cosas para el lanzamiento de mañana.
👍1
Enviar un mensaje a #equipo-front-end
Canales
sugeridos ¿Qué son los canales?

En los canales puedes compartir archivos y mensajes con tus equipos. Puedes crear canales específicos para proyectos, temas, departamentos o lo que tenga más sentido para tu empresa.

para la organización de tareas:
  • proy-campaña-t4-2019

    Los proyectos que avanzan rápidamente hacen el seguimiento de las tareas en curso a través de controles diarios.

  • func-pago

    Los equipos grandes se mantienen al tanto de todo al usar canales centrales para los proyectos a largo plazo, como las funciones de un producto.

Canales
sugeridos ¿Qué son los canales?

En los canales puedes compartir archivos y mensajes con tus equipos. Puedes crear canales específicos para proyectos, temas, departamentos o lo que tenga más sentido para tu empresa.

para la resolución de incidencias:
  • proy-campaña-t4-2019

    Los proyectos que avanzan rápidamente hacen el seguimiento de las tareas en curso a través de controles diarios.

  • func-pago

    Los equipos grandes se mantienen al tanto de todo al usar canales centrales para los proyectos a largo plazo, como las funciones de un producto.

Priorización

Aporta equilibrio a la delegación de tareas y a los plazos

La colaboración en Slack ocurre en tiempo real: puedes recibir asistencia o delegar tareas en el flujo de la conversación. Y cuando esas conversaciones suceden en canales, puedes priorizar tu esfuerzo en las tareas y el trabajo que requieren tu atención.

A sample conversation discussing how to action on an issue
selección-pago
Catalina Álvarez16:30Recibo muchos tickets sobre dos problemas diferentes que podrían estar relacionados:
1. El botón "Editar carrito" no funciona para algunos usuarios.
2. El carrito no muestra los artículos correctos en la pantalla de pago.
Valentina Correa16:31Cierto, @Alfonso Huertas. Gracias por tu comentario. ¿Hay alguien disponible para encargarse del primer problema? ¿O que ayude a David si fuera necesario?
1
Arturo García16:34Puedo ayudar ahora. Avísame si necesitas sobre ese tema, @Alfonso Huertas
Enviar un mensaje a #selección-pago
Canales
sugeridos ¿Qué son los canales?

En los canales puedes compartir archivos y mensajes con tus equipos. Puedes crear canales específicos para proyectos, temas, departamentos o lo que tenga más sentido para tu empresa.

para la priorización de tareas:
  • selección-ios

    Las integraciones como Asana te ayudan a crear y asignar tareas desde mensajes de Slack, ideal para canales de administración de incidencias.

  • finanzas-equipo-semanal

    Un canal para la planificación semanal y mensajes de coordinación te brinda un entorno donde priorizar tareas con tu equipo.

Canales
sugeridos ¿Qué son los canales?

En los canales puedes compartir archivos y mensajes con tus equipos. Puedes crear canales específicos para proyectos, temas, departamentos o lo que tenga más sentido para tu empresa.

para la priorización de tareas:
  • selección-ios

    Las integraciones como Asana te ayudan a crear y asignar tareas desde mensajes de Slack, ideal para canales de administración de incidencias.

  • finanzas-equipo-semanal

    Un canal para la planificación semanal y mensajes de coordinación te brinda un entorno donde priorizar tareas con tu equipo.

Preguntas frecuentes

Puedes usar Slack para todas tus necesidades de gestión de tareas. Tanto si lo necesitas para recordatorios de tareas o canales específicos de actualizaciones de proyectos como para colaborar fácilmente con tu equipo, Slack se asegura de que nunca te olvides de una tarea ni de una entrega. Da un paso más allá con las integraciones con miles de herramientas como Asana, Wrike, Monday.com y muchas más para gestionar todas tus tareas en Slack, tu plataforma de productividad.

Así puedes crear y asignar tareas en Slack:
1. Realiza integraciones con aplicaciones como Asana, Trello o Jira.
2. Una vez que hayas configurado la aplicación, puedes agregar o actualizar tareas desde cualquier canal o mensaje directo.
3. Asigna tareas a tus compañeros de equipo y márcalas como completas sin salir de tu espacio de trabajo de Slack.

¡Puedes usar Slack para todas tus necesidades de listas de tareas! Obtén más información sobre cómo guardar mensajes para más tarde, fijar mensajes y realizar integraciones con aplicaciones de gestión de tareas, entre otras acciones.