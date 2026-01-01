Mantente al día con la administración de tareas en Slack
Al administrar las tareas y prioridades en Slack, puedes mantener a todos informados e impulsar los proyectos, una tarea a la vez.
Integraciones
Algunas de las mejores aplicaciones de administración de tareas para Slack
Slack se integra con todo tipo de aplicaciones de administración de tareas, desde las que ya usas hasta las nuevas aplicaciones que pueden ayudar a tu equipo a mantenerse enfocado. Estas aplicaciones pueden enviar recordatorios importantes, notificaciones actualizadas y mucho más a Slack. También te permiten crear nuevas tareas desde la plataforma donde ya estés colaborando con tu equipo.
ORGANIZACIÓN
Comunicación del equipo en un mismo lugar
El trabajo en Slack transcurre en espacios colaborativos denominados "canales". Las conversaciones y los archivos relacionados con tus tareas se mantienen organizados en el canal correspondiente a ese proyecto o iniciativa, lo que te permite concentrarte en tareas específicas y administrar el tiempo según sea necesario.
En los canales puedes compartir archivos y mensajes con tus equipos. Puedes crear canales específicos para proyectos, temas, departamentos o lo que tenga más sentido para tu empresa.
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Los proyectos que avanzan rápidamente hacen el seguimiento de las tareas en curso a través de controles diarios.
func-pago
Los equipos grandes se mantienen al tanto de todo al usar canales centrales para los proyectos a largo plazo, como las funciones de un producto.
En los canales puedes compartir archivos y mensajes con tus equipos. Puedes crear canales específicos para proyectos, temas, departamentos o lo que tenga más sentido para tu empresa.
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Los proyectos que avanzan rápidamente hacen el seguimiento de las tareas en curso a través de controles diarios.
func-pago
Los equipos grandes se mantienen al tanto de todo al usar canales centrales para los proyectos a largo plazo, como las funciones de un producto.
Visibilidad
Comunicación del equipo en un mismo lugar
El trabajo en Slack transcurre en espacios colaborativos denominados "canales". Las conversaciones y los archivos relacionados con tus tareas se mantienen organizados en el canal correspondiente a ese proyecto o iniciativa, lo que te permite concentrarte en tareas específicas y administrar el tiempo según sea necesario.
En los canales puedes compartir archivos y mensajes con tus equipos. Puedes crear canales específicos para proyectos, temas, departamentos o lo que tenga más sentido para tu empresa.
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Los proyectos que avanzan rápidamente hacen el seguimiento de las tareas en curso a través de controles diarios.
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Los equipos grandes se mantienen al tanto de todo al usar canales centrales para los proyectos a largo plazo, como las funciones de un producto.
En los canales puedes compartir archivos y mensajes con tus equipos. Puedes crear canales específicos para proyectos, temas, departamentos o lo que tenga más sentido para tu empresa.
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Los proyectos que avanzan rápidamente hacen el seguimiento de las tareas en curso a través de controles diarios.
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Los equipos grandes se mantienen al tanto de todo al usar canales centrales para los proyectos a largo plazo, como las funciones de un producto.
Priorización
Aporta equilibrio a la delegación de tareas y a los plazos
La colaboración en Slack ocurre en tiempo real: puedes recibir asistencia o delegar tareas en el flujo de la conversación. Y cuando esas conversaciones suceden en canales, puedes priorizar tu esfuerzo en las tareas y el trabajo que requieren tu atención.
En los canales puedes compartir archivos y mensajes con tus equipos. Puedes crear canales específicos para proyectos, temas, departamentos o lo que tenga más sentido para tu empresa.
selección-ios
Las integraciones como Asana te ayudan a crear y asignar tareas desde mensajes de Slack, ideal para canales de administración de incidencias.
finanzas-equipo-semanal
Un canal para la planificación semanal y mensajes de coordinación te brinda un entorno donde priorizar tareas con tu equipo.
En los canales puedes compartir archivos y mensajes con tus equipos. Puedes crear canales específicos para proyectos, temas, departamentos o lo que tenga más sentido para tu empresa.
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Las integraciones como Asana te ayudan a crear y asignar tareas desde mensajes de Slack, ideal para canales de administración de incidencias.
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Un canal para la planificación semanal y mensajes de coordinación te brinda un entorno donde priorizar tareas con tu equipo.
Preguntas frecuentes
Puedes usar Slack para todas tus necesidades de gestión de tareas. Tanto si lo necesitas para recordatorios de tareas o canales específicos de actualizaciones de proyectos como para colaborar fácilmente con tu equipo, Slack se asegura de que nunca te olvides de una tarea ni de una entrega. Da un paso más allá con las integraciones con miles de herramientas como Asana, Wrike, Monday.com y muchas más para gestionar todas tus tareas en Slack, tu plataforma de productividad.
Así puedes crear y asignar tareas en Slack:
1. Realiza integraciones con aplicaciones como Asana, Trello o Jira.
2. Una vez que hayas configurado la aplicación, puedes agregar o actualizar tareas desde cualquier canal o mensaje directo.
3. Asigna tareas a tus compañeros de equipo y márcalas como completas sin salir de tu espacio de trabajo de Slack.
¡Puedes usar Slack para todas tus necesidades de listas de tareas! Obtén más información sobre cómo guardar mensajes para más tarde, fijar mensajes y realizar integraciones con aplicaciones de gestión de tareas, entre otras acciones.