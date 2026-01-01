Mantente al día con la gestión de tareas en Slack
Al gestionar tareas y prioridades en Slack, puedes mantener informados a todos e impulsar los proyectos, de tarea en tarea.
Integraciones
Algunas de las mejores aplicaciones de gestión de tareas para Slack
Slack se integra con todo tipo de aplicaciones de gestión de tareas, desde las que ya usas hasta las nuevas aplicaciones que pueden ayudar a tu equipo a mantenerse organizado. Estas aplicaciones pueden enviar recordatorios importantes, notificaciones actualizadas y mucho más a Slack, o te permiten crear nuevas tareas desde donde ya estás colaborando con tu equipo.
ORGANIZACIÓN
Comunicación del equipo en un mismo lugar
El trabajo en Slack se produce en espacios colaborativos llamados canales. Las conversaciones y los archivos relacionados con tus tareas se mantienen organizados en el canal correspondiente a ese proyecto o iniciativa, lo que te permite centrarte en tareas específicas y administrar tu tiempo según sea necesario.
Es un lugar donde compartir archivos y mensajes con tus equipos. Puedes crear canales para diferentes proyectos, temas, departamentos o lo que tenga más sentido para tu empresa.
proy-campaña-4t-2019
Los proyectos que avanzan rápidamente realizan un seguimiento de las tareas en curso mediante controles diarios.
pago-función
Los equipos grandes se mantienen informados al usar canales centrales para los proyectos a largo plazo, como las funciones de un producto.
Es un lugar donde compartir archivos y mensajes con tus equipos. Puedes crear canales para diferentes proyectos, temas, departamentos o lo que tenga más sentido para tu empresa.
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Los proyectos que avanzan rápidamente realizan un seguimiento de las tareas en curso mediante controles diarios.
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Los equipos grandes se mantienen informados al usar canales centrales para los proyectos a largo plazo, como las funciones de un producto.
Visibilidad
Comunicación del equipo en un mismo lugar
El trabajo en Slack se produce en espacios colaborativos llamados canales. Las conversaciones y los archivos relacionados con tus tareas se mantienen organizados en el canal correspondiente a ese proyecto o iniciativa, lo que te permite centrarte en tareas específicas y administrar tu tiempo según sea necesario.
Es un lugar donde compartir archivos y mensajes con tus equipos. Puedes crear canales para diferentes proyectos, temas, departamentos o lo que tenga más sentido para tu empresa.
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Los proyectos que avanzan rápidamente realizan un seguimiento de las tareas en curso mediante controles diarios.
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Los equipos grandes se mantienen informados al usar canales centrales para los proyectos a largo plazo, como las funciones de un producto.
Es un lugar donde compartir archivos y mensajes con tus equipos. Puedes crear canales para diferentes proyectos, temas, departamentos o lo que tenga más sentido para tu empresa.
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Los proyectos que avanzan rápidamente realizan un seguimiento de las tareas en curso mediante controles diarios.
pago-función
Los equipos grandes se mantienen informados al usar canales centrales para los proyectos a largo plazo, como las funciones de un producto.
Priorización
Aporta equilibrio a la delegación de tareas y a los plazos
La colaboración en Slack se produce en tiempo real: puedes encontrar asistencia o delegar tareas en el fluir de una conversación. Y cuando esas conversaciones suceden en canales, puedes priorizar tu esfuerzo para centrarte solo en las tareas y el trabajo que requieren tu atención.
Es un lugar donde compartir archivos y mensajes con tus equipos. Puedes crear canales para diferentes proyectos, temas, departamentos o lo que tenga más sentido para tu empresa.
triaje-ios
Las integraciones como Asana te ayudan a crear y asignar tareas a partir de mensajes en Slack, ideal para canales de gestión de incidencias.
equipo-finanzas-semanal
Un canal para la planificación semanal y mensajes de sincronización te ofrece una plataforma para priorizar tareas con tu equipo.
Es un lugar donde compartir archivos y mensajes con tus equipos. Puedes crear canales para diferentes proyectos, temas, departamentos o lo que tenga más sentido para tu empresa.
triaje-ios
Las integraciones como Asana te ayudan a crear y asignar tareas a partir de mensajes en Slack, ideal para canales de gestión de incidencias.
equipo-finanzas-semanal
Un canal para la planificación semanal y mensajes de sincronización te ofrece una plataforma para priorizar tareas con tu equipo.
Preguntas frecuentes
Puedes usar Slack para todas las gestiones de tareas que necesites. Slack te ayuda a que no te dejes ninguna tarea por hacer y que todos tus proyectos cumplan sus plazos gracias a los recordatorios de tareas, los canales específicos para novedades de proyectos y la colaboración perfecta entre equipos. Consigue más gracias a la integración con miles de herramientas, como Asana, Wrike, Monday.com y muchas más, para que puedas gestionar las tareas diarias en Slack, tu plataforma de productividad.
Sigue estos pasos para crear y asignar tareas en Slack:
1. Integra una aplicación como Asana, Trello o Jira.
2. Una vez que hayas configurado la aplicación, puedes añadir o actualizar tareas desde cualquier canal o mensaje directo.
3. Crea y asigna tareas a compañeros y márcalas como completadas sin tener que abandonar tu espacio de trabajo de Slack.
Puedes usar Slack para todas tus listas de tareas. Obtén más información sobre cómo guardar mensajes para más tarde, fijar mensajes, integrarse con aplicaciones de gestión de tareas y mucho más.