Portapapeles estilizados y bolígrafos suspendidos sobre un escritorio y un fondo coloridos.

Mantente al día con la gestión de tareas en Slack

Al gestionar tareas y prioridades en Slack, puedes mantener informados a todos e impulsar los proyectos, de tarea en tarea.

Aprende a usar Slack para la gestión de tareas:

Integraciones

Algunas de las mejores aplicaciones de gestión de tareas para Slack

Slack se integra con todo tipo de aplicaciones de gestión de tareas, desde las que ya usas hasta las nuevas aplicaciones que pueden ayudar a tu equipo a mantenerse organizado. Estas aplicaciones pueden enviar recordatorios importantes, notificaciones actualizadas y mucho más a Slack, o te permiten crear nuevas tareas desde donde ya estás colaborando con tu equipo.

A sample conversation discussing marketing website traffic in Slack
página-producto-función
Laura Gallardo10:15¿Alguien se ha dado cuenta de que el panel de detalles tarda en cargarse?
Fernando Garcia10:17No eres solo tú, yo también me he dado cuenta antes.
Laura Gallardo10:17¿Tienes tiempo para investigarlo?
👍1
AsanaAPP10:19Laura Gallardo ha asignado una tarea a
Fernando Garcia | Vencimiento: 17 de marzo de 2019
¿Alguien se ha dado cuenta de que el panel de detalles tarda en cargarse?
Ver tarea en Asana Más acciones...
Enviar un mensaje a #página-producto-función
Sugerencias de integraciones para la gestión de tareas:
TaskqueKyberWorkastWunderlistTrelloAirtableSmartsheetMeistertask
Ver todas las integraciones de gestión de tareas

ORGANIZACIÓN

Comunicación del equipo en un mismo lugar

El trabajo en Slack se produce en espacios colaborativos llamados canales. Las conversaciones y los archivos relacionados con tus tareas se mantienen organizados en el canal correspondiente a ese proyecto o iniciativa, lo que te permite centrarte en tareas específicas y administrar tu tiempo según sea necesario.

A sample conversation discussing updated tasks
pago-función
Marcos Bravo9:17Tengo un par de tareas más que terminar hoy y ya estará todo listo para el lanzamiento de prueba de mañana.
👍2
Laura Gallardo9:29Igual que yo. Ha habido un pequeño cambio en el archivo de diseño de la página de agradecimiento. ¿Alguien puede asegurarse de que se actualice?
María del Carmen Martín9:30¡Ya estoy en ello! Debería estar terminado en unos minutos.
🙌1
WrikeAPP9:45[Completado] Actualizar diseño de página de agradecimiento
Tarea completada
Enviar un mensaje a #pago-función
Sugerencias de canales
¿Qué es un canal?

Es un lugar donde compartir archivos y mensajes con tus equipos. Puedes crear canales para diferentes proyectos, temas, departamentos o lo que tenga más sentido para tu empresa.

para la organización de tareas:
  • proy-campaña-4t-2019

    Los proyectos que avanzan rápidamente realizan un seguimiento de las tareas en curso mediante controles diarios.

  • pago-función

    Los equipos grandes se mantienen informados al usar canales centrales para los proyectos a largo plazo, como las funciones de un producto.

Sugerencias de canales
¿Qué es un canal?

Es un lugar donde compartir archivos y mensajes con tus equipos. Puedes crear canales para diferentes proyectos, temas, departamentos o lo que tenga más sentido para tu empresa.

para la organización de tareas:
  • proy-campaña-4t-2019

    Los proyectos que avanzan rápidamente realizan un seguimiento de las tareas en curso mediante controles diarios.

  • pago-función

    Los equipos grandes se mantienen informados al usar canales centrales para los proyectos a largo plazo, como las funciones de un producto.

Visibilidad

Comunicación del equipo en un mismo lugar

El trabajo en Slack se produce en espacios colaborativos llamados canales. Las conversaciones y los archivos relacionados con tus tareas se mantienen organizados en el canal correspondiente a ese proyecto o iniciativa, lo que te permite centrarte en tareas específicas y administrar tu tiempo según sea necesario.

A sample conversation discussing front end engineering tasks
equipo-front-end
Felipe Quispe10:00Hoy estoy trabajando en:
> Tareas de limpieza de CSS
> Errores del carro
Me he quedado bloqueado con:
> Actualizaciones de la página Rebajas de invierno (necesito la copia final)
🔴1
Marcos Bravo10:02Estaré haciendo tareas de #pago-función durante todo el día de hoy.
👍1
María del Carmen Martín10:03Igual que yo. Voy a posponer las tareas de #proy-cód-promo-19 para que podamos pulir lo que falta para el lanzamiento de mañana.
👍1
Enviar un mensaje a #equipo-front-end
Sugerencias de canales
¿Qué es un canal?

Es un lugar donde compartir archivos y mensajes con tus equipos. Puedes crear canales para diferentes proyectos, temas, departamentos o lo que tenga más sentido para tu empresa.

para la organización de tareas:
  • proy-campaña-4t-2019

    Los proyectos que avanzan rápidamente realizan un seguimiento de las tareas en curso mediante controles diarios.

  • pago-función

    Los equipos grandes se mantienen informados al usar canales centrales para los proyectos a largo plazo, como las funciones de un producto.

Sugerencias de canales
¿Qué es un canal?

Es un lugar donde compartir archivos y mensajes con tus equipos. Puedes crear canales para diferentes proyectos, temas, departamentos o lo que tenga más sentido para tu empresa.

para las incidencias:
  • proy-campaña-4t-2019

    Los proyectos que avanzan rápidamente realizan un seguimiento de las tareas en curso mediante controles diarios.

  • pago-función

    Los equipos grandes se mantienen informados al usar canales centrales para los proyectos a largo plazo, como las funciones de un producto.

Priorización

Aporta equilibrio a la delegación de tareas y a los plazos

La colaboración en Slack se produce en tiempo real: puedes encontrar asistencia o delegar tareas en el fluir de una conversación. Y cuando esas conversaciones suceden en canales, puedes priorizar tu esfuerzo para centrarte solo en las tareas y el trabajo que requieren tu atención.

A sample conversation discussing how to action on an issue
triaje-pago
Sara Parras16:30Estoy recibiendo un montón de solicitudes de asistencia sobre dos problemas diferentes que podrían estar relacionados:
1. A algunos no les funciona el botón "Editar carro".
2. El carro no muestra los artículos correctos en la pantalla de pago.
Laura Gallardo16:31De acuerdo, @Alfonso Velázquez. Gracias por la disposición. ¿Hay alguien disponible para echar un vistazo al primer asunto? ¿O para ayudar a David si lo necesita?
1
Fernando Garcia16:34Yo puedo ayudar ahora. Dime si necesitas algo, @Alfonso Velázquez
Enviar un mensaje a #triaje-pago
Sugerencias de canales
¿Qué es un canal?

Es un lugar donde compartir archivos y mensajes con tus equipos. Puedes crear canales para diferentes proyectos, temas, departamentos o lo que tenga más sentido para tu empresa.

para priorizar tareas:
  • triaje-ios

    Las integraciones como Asana te ayudan a crear y asignar tareas a partir de mensajes en Slack, ideal para canales de gestión de incidencias.

  • equipo-finanzas-semanal

    Un canal para la planificación semanal y mensajes de sincronización te ofrece una plataforma para priorizar tareas con tu equipo.

Sugerencias de canales
¿Qué es un canal?

Es un lugar donde compartir archivos y mensajes con tus equipos. Puedes crear canales para diferentes proyectos, temas, departamentos o lo que tenga más sentido para tu empresa.

para priorizar tareas:
  • triaje-ios

    Las integraciones como Asana te ayudan a crear y asignar tareas a partir de mensajes en Slack, ideal para canales de gestión de incidencias.

  • equipo-finanzas-semanal

    Un canal para la planificación semanal y mensajes de sincronización te ofrece una plataforma para priorizar tareas con tu equipo.

Preguntas frecuentes

Puedes usar Slack para todas las gestiones de tareas que necesites. Slack te ayuda a que no te dejes ninguna tarea por hacer y que todos tus proyectos cumplan sus plazos gracias a los recordatorios de tareas, los canales específicos para novedades de proyectos y la colaboración perfecta entre equipos. Consigue más gracias a la integración con miles de herramientas, como Asana, Wrike, Monday.com y muchas más, para que puedas gestionar las tareas diarias en Slack, tu plataforma de productividad.

Sigue estos pasos para crear y asignar tareas en Slack:
1. Integra una aplicación como Asana, Trello o Jira.
2. Una vez que hayas configurado la aplicación, puedes añadir o actualizar tareas desde cualquier canal o mensaje directo.
3. Crea y asigna tareas a compañeros y márcalas como completadas sin tener que abandonar tu espacio de trabajo de Slack.

Puedes usar Slack para todas tus listas de tareas. Obtén más información sobre cómo guardar mensajes para más tarde, fijar mensajes, integrarse con aplicaciones de gestión de tareas y mucho más.