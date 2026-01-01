Puedes usar Slack para todas las gestiones de tareas que necesites. Slack te ayuda a que no te dejes ninguna tarea por hacer y que todos tus proyectos cumplan sus plazos gracias a los recordatorios de tareas, los canales específicos para novedades de proyectos y la colaboración perfecta entre equipos. Consigue más gracias a la integración con miles de herramientas, como Asana, Wrike, Monday.com y muchas más, para que puedas gestionar las tareas diarias en Slack, tu plataforma de productividad.