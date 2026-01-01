El blog de Slack
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IA de Slack ya está aquí
Ponte al día al instante en tu jornada laboral con nuestras nuevas funciones de IA generativa ya disponibles
El cambio hacia el trabajo colaborativo: da la bienvenida al cliente MCP de Slackbot
Ahora puedes trabajar con más de 20 aplicaciones de socios que se integran con Slackbot y los canales compartidos.
Flujos de trabajo más inteligentes, sin código: presentamos los nuevos pasos de IA en el creador de flujos de trabajo
Ahora tus flujos de trabajo no solo mueven datos, sino que también pueden resumir, traducir y redactar contenido por ti, todo ello gracias a la IA.
Presentamos Hoy: tu agenda del día inteligente en Slack
La nueva vista Hoy te muestra lo que más importa, para que puedas saltarte el repaso matutino y ponerte manos a la obra de inmediato.
Presentamos el CRM de Slack: gestión de clientes mediante conversaciones para pequeñas empresas
Gestiona todas las relaciones con los clientes, desde el primer contacto hasta el cierre de la negociación y la asistencia continua, sin salir nunca de Slack.
Slackbot se convierte en tu mejor compañero de trabajo de IA empresarial
Tu agente personal para el trabajo ahora conecta tus agentes externos, muestra el contexto empresarial y ejecuta tareas en distintas aplicaciones, todo desde una sola conversación.
Creación de un espacio de trabajo basado en agentes en Slack
Slackbot: la única interfaz conversacional para tu ecosistema de agentes
Liberamos el poder de las conversaciones: la nueva plataforma de Slack abre las puertas a la era de los agentes
Las últimas novedades de la plataforma facilitan trabajar con agentes de IA que conocen la información de tu equipo y ayudan a sacar el trabajo adelante más rápido.