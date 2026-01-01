Ahora puedes trabajar con más de 20 aplicaciones de socios que se integran con Slackbot y los canales compartidos.

Ahora tus flujos de trabajo no solo mueven datos, sino que también pueden resumir, traducir y redactar contenido por ti, todo ello gracias a la IA.

La nueva vista Hoy te muestra lo que más importa, para que puedas saltarte el repaso matutino y ponerte manos a la obra de inmediato.

Gestiona todas las relaciones con los clientes, desde el primer contacto hasta el cierre de la negociación y la asistencia continua, sin salir nunca de Slack.

Tu agente personal para el trabajo ahora conecta tus agentes externos, muestra el contexto empresarial y ejecuta tareas en distintas aplicaciones, todo desde una sola conversación.

Slackbot: la única interfaz conversacional para tu ecosistema de agentes

Las últimas novedades de la plataforma facilitan trabajar con agentes de IA que conocen la información de tu equipo y ayudan a sacar el trabajo adelante más rápido.