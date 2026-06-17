El cambio hacia el trabajo colaborativo: da la bienvenida al cliente MCP de Slackbot

Piensa en las cinco aplicaciones sin las que no puedes trabajar. Ahora cuenta cuántas de ellas se comunican entre sí. Si trabajas en ventas, las negociaciones están en una herramienta, los contratos en otra y las presentaciones en una tercera. Si trabajas en ingeniería, los tickets, las incidencias y las revisiones de código son tres pestañas distintas. Cada una de esas aplicaciones ha estrenado su asistente de IA este año, pero ninguna se ha acercado un poco más a las demás. Mientras las organizaciones siguen pagando por una pila cada vez más fragmentada, los equipos se ven obligados a trasladar datos manualmente entre sistemas aislados.

El coste real no es solo las horas perdidas o el ROI dispersado del software. El problema es que todo ese trabajo de conexión ocurre en solitario, en pestañas privadas, donde las respuestas clave acaban sepultadas en historiales aislados. Tus compañeros de equipo hacen exactamente el mismo recorrido con las mismas aplicaciones, sin ninguna forma de escalar las prácticas recomendadas ni de aprovechar el impulso de los demás.

Hoy vamos a cambiarlo. El cliente Protocolo de contexto del modelo (MCP) de Slackbot ya está disponible de forma general. Se ha basado en el estándar abierto de MCP adoptado por todo el sector y conecta cualquier aplicación con Slackbot, ya sea un producto de Salesforce, una herramienta de terceros o algo que haya creado tu equipo. Esto permite a las empresas sacar el máximo partido a sus inversiones de software actuales unificando los sistemas desconectados. En lugar de manejar una docena de herramientas de IA aisladas en una docena de pestañas del navegador, obtienes una única interfaz conversacional donde todo funciona en conjunto. Solo tienes que pedírselo a Slackbot en lenguaje natural y él identificará al instante la herramienta adecuada y coordinará los pasos exactos para completar la tarea.

Para hacerlo realidad, vamos a lanzar un ecosistema de socios con más de 20 aplicaciones MCP, entre las que se incluyen Amplitude, Atlassian, Box, Canva, Docusign, Gamma, Linear, Miro, Notion, Replit, Webflow y Zoom, con más en camino. No solo trabajarás con tus herramientas favoritas en un chat privado: la verdadera magia es cuando compartes los resultados de Slackbot directamente en un canal del equipo. De repente, todo el mundo puede ver los mismos datos en tiempo real y decidir qué hacer a continuación. En lugar de cambiar entre herramientas de forma aislada, Slackbot reúne a tu equipo, datos y aplicaciones en una sola conversación.

Este último año todas las aplicaciones han estrenado su IA, pero ninguna se acercó más a las demás ni a tu equipo: el trabajo ocurría de modo individual en pestañas privadas. Nuestro cliente MCP cambia las reglas: Slackbot se convierte en la capa de conexión de toda tu pila y, como está en Slack, el trabajo es colaborativo desde el primer momento. Eso es lo que lo hace diferente. Rob Seaman Vicepresidente ejecutivo y director general, Slack

Del trabajo aislado a solas al impulso colaborativo con el cliente MCP de Slackbot

El cliente MCP de Slackbot convierte a Slackbot en un punto de conexión universal que le permite comunicarse con cualquier aplicación, ya sea de Salesforce, de socios o de tu equipo, mediante una conversación natural. De este modo, Slackbot deja de ser un agente de uso único para convertirse en el compañero de IA definitivo que consolida todo tu ecosistema de IA en un solo chat.

Ahora puedes conectar las aplicaciones directamente a Slackbot. Solo tienes que hacer una solicitud en lenguaje natural y Slackbot se encarga del resto: la dirige a la aplicación especializada adecuada, coordina los pasos y te entrega el resultado final. En lugar de navegar por todas tus herramientas, dispones de una interfaz conversacional que realmente termina el trabajo por ti.

Además del texto, Slackbot también ofrece una experiencia enriquecida e integrada de tus aplicaciones favoritas en el propio chat. Gracias al Protocolo de contexto del modelo (MCP) y al marco de kit de bloques de Slack, estas aplicaciones pueden mostrar al instante paneles interactivos, formularios y vistas previas dentro de la conversación. En lugar de recibir una alerta plana y unidireccional que te obliga a salir al navegador, Slackbot inicia sesión de forma segura en tus servicios de terceros, recupera datos en tiempo real e interactivos y te permite actuar de inmediato.

Acciones, no solo respuestas: gracias a la nueva experiencia con tecnología de MCP puedes firmar un documento, actualizar un ticket o revisar un panel en tiempo real desde la conversación con Slackbot.

Compatibilidad nativa con el kit de bloques (próximamente): las herramientas de socios ahora pueden mostrar componentes visuales enriquecidos, como tablas de datos y carruseles interactivos, en los hilos de conversaciones mediante el marco del kit de bloques. Y lo mejor de todo: los datos se actualizan en tiempo real sin ningún retraso en la configuración.

Ejecución colaborativa: cuando compartes la respuesta de Slackbot en un canal de equipo, las tareas individuales se convierten en una ventaja compartida para todo el equipo. Todo el mundo puede ver el progreso, validar las fuentes y orientar el resultado.

Utiliza tu pila: integración lista para usar

Antes de que existieran los estándares abiertos, una integración personalizada requería que los equipos de ingeniería escribieran código de API frágil y de bajo nivel para conectar cada endpoint de plataforma uno a uno. Esta arquitectura generaba dificultades para los desarrolladores, un mantenimiento continuo y una elevada deuda técnica.

La estandarización del MCP abierto permite a Slack eliminar los cuellos de botella de las integraciones personalizadas. Cualquier herramienta que utilice tu equipo (ya sea una base de datos interna, un sistema antiguo o una aplicación a medida) ahora puede conectarse a Slackbot a través de un servidor MCP. En lugar de enfrentarse a meses de desarrollo complejo, tu equipo puede traer las herramientas a Slackbot en cuestión de minutos.

Comenzar con la documentación para desarrolladores

Gobernanza y seguridad de nivel empresarial

Implementar IA en una empresa requiere un control estricto de los datos. El cliente MCP respeta el cumplimiento normativo nativo de Slack, su infraestructura de seguridad y sus controles de permisos desde el primer momento.

El sistema aplica límites de datos específicos por usuario en tiempo real: si alguien no tiene credenciales para una base de datos restringida o un proyecto de terceros, Slackbot bloquea la solicitud automáticamente. El equipo de administración de TI dispone de una superficie única y centralizada dentro de la consola de la aplicación para detectar, instalar, gestionar y auditar las aprobaciones de acceso de usuarios y los límites de datos con total seguridad.

Más información

Slackbot y tus aplicaciones trabajan en equipo

A través del nuevo registro MCP en el Slack Marketplace, puedes conectar tus herramientas y servicios favoritos a Slackbot y avanzar más el trabajo sin salir de Slack. Explora el registro, encuentra los servidores que se adaptan a tu pila y dale a Slackbot acceso seguro y en tiempo real a los datos y sistemas que tu equipo usa. Visita el Slack Marketplace para ver todas las aplicaciones disponibles.

Esto es lo que está disponible ahora mismo y lo que está por llegar:

Producto y desarrollo

Accede a tus agentes y aplicaciones de IA especializados que centralizan los registros del sistema, supervisan los errores y gestionan las respuestas a incidencias directamente en los canales de triaje. Por ejemplo, una persona responsable de ingeniería puede preguntarle a Slackbot: “¿Qué tickets de Linear están bloqueando nuestro lanzamiento y hay incidencias activas en PagerDuty relacionadas?” Slackbot muestra una vista unificada de los tickets con impedimentos y las incidencias activas directamente en el hilo de la conversación, lo que permite a los desarrolladores reasignar tareas mediante botones interactivos.

Aplicaciones disponibles: Atlassian Rovo, Linear, MuleSoft, PagerDuty (próximamente), Replit y Vercel

“El futuro del trabajo no es un único asistente de IA, sino un ecosistema conectado de herramientas inteligentes. Los equipos deberían poder conseguirlo con las herramientas en las que ya confían y que usan cada día. Esto es lo que Atlassian y Slack están creando juntos. Con Teamwork Graph de Atlassian, que unifica los datos de la organización en todas las herramientas del equipo, y Slackbot, que lleva esa inteligencia al lugar donde los equipos hablan y deciden, estamos ayudando a que todos los equipos avancen más rápido mientras se mantienen sincronizados”. Jamil Valliani Director de producto de IA, Atlassian

Gestión de documentos y contenido

Conecta tu almacenamiento en la nube y plataformas de documentación a Slackbot y permite que los equipos busquen, encuentren y verifiquen archivos de forma segura sin salir de la conversación. Por ejemplo, un usuario puede pedirle a Slackbot: “Encuentra el último dosier de presentación de marketing del segundo trimestre en nuestros archivos corporativos”. Slackbot busca en todas las plataformas de almacenamiento conectadas simultáneamente y muestra los recursos que coinciden como miniaturas visuales interactivas en el hilo del canal.

Aplicaciones disponibles: Box, Gamma, Notion (próximamente) y Webflow

“Durante más de una década, hemos visto cómo los equipos lidian con el mismo problema: una idea surge en una conversación y el impulso se pierde antes de que nada llegue a publicarse. Esta integración pone Webflow directamente en esa conversación. Ahora, millones de equipos pueden pasar del debate a una experiencia web publicada sin cambiar de contexto, acortando la distancia entre la idea y el resultado en vivo”. Dave Steer Director de marketing, Webflow

Colaboración creativa y de diseño

Trabaja con tus herramientas de diseño y conceptualización visual en Slackbot y trae recursos creativos a canales abiertos para convertir los comentarios de diseño dispersos en revisiones de equipo ágiles. Por ejemplo, una persona de marketing puede pedirle a Slackbot: “Enséñame los últimos diseños de redes sociales de Canva y el tablero de inspiración de la campaña”. Slackbot recupera los gráficos y los presenta en paralelo como bloques visuales interactivos para que el equipo los apruebe al instante.

Aplicaciones disponibles: Adobe (próximamente), Canva, Figma y Miro

Las ideas geniales no deberían perder su ímpetu por las herramientas y los flujos de trabajo fragmentados. Slack ya se conecta con Canva AI. Incorporar Canva a Slackbot refuerza esa colaboración, lo que facilita que los equipos mantengan el contexto y la intención en cualquier proyecto desde el principio, ya sea un documento de actualización de estado o una presentación interna, sin perder el hilo en ningún momento. Nuestro objetivo es hacer que la IA y el diseño sean accesibles ofreciendo a las personas herramientas fáciles de usar que les ayuden a hacer realidad sus ideas. Anwar Haneef Director general y responsable del ecosistema, Canva

Operaciones y acuerdos empresariales

Integra flujos de trabajo operativos de aplicaciones y agentes transaccionales, de RR. HH. y de contratos directamente en los canales de negociación. Por ejemplo, una persona representante de ventas puede pedirle a la aplicación Docusign a través de Slackbot que redacte un acuerdo ejecutivo. Las condiciones clave del contrato y las líneas de firma se muestran de inmediato en el canal, lo que permite a las partes implicadas modificar las condiciones mediante botones interactivos.

Aplicaciones disponibles: Brex, Docusign, HiBob, Ironclad, Reclaim.ai by Dropbox y Zoom

“La estrategia de plataforma abierta de Zoom se basa en estar donde están nuestros clientes. Al integrar nuestro servidor MCP con Slackbot, hacemos que millones de usuarios puedan acceder fácilmente a la inteligencia de sus reuniones de Zoom mediante conversaciones naturales, sin necesidad de cambiar de contexto. Así es el futuro con agentes del trabajo: IA que conecta las herramientas y muestra la información correcta en el momento preciso”. Brendan Ittelson Director de ecosistema, Zoom

Colaboración visual y análisis de datos

Acorta la distancia entre los datos en bruto y la conceptualización del equipo conectando las herramientas de análisis de datos y de mapas visuales directamente con Slackbot. Por ejemplo, alguien del equipo de gestión de producto puede pedirle a Slackbot: “Muéstrame la tendencia de abandono en la conversión del proceso de pago desde Tableau Next y abre nuestro diagrama de flujo de usuarios de Lucidchart para que podamos diseñar una solución”. Slackbot muestra el gráfico de análisis de datos en tiempo real junto al esquema visual como bloques interactivos en paralelo, lo que permite a todo el equipo diagnosticar el problema y buscar soluciones de forma conjunta.

Aplicaciones disponibles: Tableau Next (próximamente), Amplitude, Lucidchart y Lucidspark

“El trabajo avanza demasiado rápido como para que los equipos pierdan impulso saltando entre conversaciones y herramientas de creación. Al combinar el poder del servidor MCP de Lucid y Slackbot, hacemos que la colaboración sea más inmediata, contextual e integrada de forma fluida en la manera en que los equipos ya trabajan”. Jamie Lyon Directora de producto y estrategia, Lucid

Todo tu espacio de trabajo puede usar Slackbot

El trabajo ocurre en las conversaciones. Ahora las herramientas que usas cada día también están ahí. En lugar de interrumpir constantemente los chats para iniciar sesión en cinco sitios web distintos, Slackbot te trae los paneles, documentos y diseños en una sola conversación.

Es el momento de mejorar tu flujo de trabajo diario y descubrir lo que realmente significa el trabajo colaborativo. Consulta el registro de MCP en el Slack Marketplace para conectar tus aplicaciones favoritas a Slackbot y verás que tu día avanza mucho más rápido cuando todo funciona junto a la perfección.