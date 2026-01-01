迈向多人协作时代：为你介绍 Slackbot 的 MCP 客户端

想想你工作中不可或缺的五款应用。再想想其中有几款能互相打通。如果你在做销售，交易在一个工具里，合同在另一个工具里，演示文稿又在第三个工具里。如果你是工程师，工单、事故和代码审查分散在三个不同的标签页里。过去这一年，每款应用都推出了自己的 AI 助理，但它们之间的距离却丝毫没有缩短。企业持续为越来越碎片化的工具栈买单，而团队却只能在各个孤立的系统之间手动搬运数据。

真正的代价不只是浪费的时间，也不只是软件投入难以变现。更大的问题在于，所有这些拼接工作都在私密标签页里悄悄进行，关键答案就此沉睡在孤立的历史记录中。你的队友也在和同样的应用做着一模一样的事，却没有办法沉淀最佳实践，也无法在彼此的成果上继续积累。

今天，这一切将迎来改变。Slackbot 的模型上下文协议 (MCP) 客户端现已正式发布。它基于业界广泛采用的开放式 MCP 标准，可将任意应用与 Slackbot 连接起来——无论是 Salesforce 产品、第三方工具，还是你的团队自主开发的系统。这让企业得以将分散割裂的系统整合为一体，真正释放现有软件投资的最大价值。你不再需要在十几个浏览器标签页之间来回切换、应对各自为政的 AI 工具，而是拥有一个统一的对话式界面，让一切协同运转。只需用自然语言向 Slackbot 提问，它便能立刻找到合适的工具，并协调完成任务所需的每一个步骤。

为了让这一愿景落地，我们正在打造一个合作伙伴生态系统，首批上线逾 20 款 MCP 应用，涵盖 Amplitude、Atlassian、Box、Canva、Docusign、Gamma、Linear、Miro、Notion、Replit、Webflow 和 Zoom，更多合作伙伴即将加入。但这不仅仅是在私信中使用你喜爱的工具——真正的力量在于将 Slackbot 的输出结果直接分享到团队频道。瞬间，每个人都能看到相同的实时数据，并携手决定下一步的走向。Slackbot 不再让你在各个工具之间孤立切换，而是将你的团队、数据和应用汇聚进同一个对话。

过去这一年，每款应用都有了自己的 AI，但它们既没有彼此靠近，也没有真正融入你的团队——工作依然发生在单人、私密的标签页里。我们的 MCP 客户端改变了这一切：Slackbot 成为贯穿你整个工具栈的连接层，而且由于它就在 Slack 中，工作从一开始就是多人协作的。这正是它与众不同之处。 Slack 执行副总裁兼总经理 Rob Seaman

借助 Slackbot MCP 客户端，从单打独斗到协作共赢

Slackbot MCP 客户端将 Slackbot 升级为通用连接枢纽，让它能通过自然对话与任意应用无缝沟通——无论是 Salesforce、合作伙伴还是你自己团队开发的应用。Slackbot 由此从单一用途的代理蜕变为终极 AI 队友，将你整个 AI 生态系统整合到一个聊天窗口中。

现在，你可以将应用直接连接到 Slackbot。只需用日常语言提出请求，Slackbot 便会全程处理——将请求路由到合适的专业应用，协调各个步骤，并返回最终结果。无需在各种工具之间来回切换，一个对话式界面就能帮你真正完成任务。

除文字之外，Slackbot 还能将你常用应用的丰富交互体验直接呈现在聊天中。借助模型上下文协议 (MCP) 与 Slack 的 Block Kit 框架，这些应用可以在对话中即时展示可交互的仪表板、表单和预览内容。你不再需要接收一条单向通知、再点击跳转到浏览器——Slackbot 会为你安全登录第三方服务，拉取实时的交互数据，让你当下即可采取行动。

行动，而不只是答案： 全新体验由模型上下文协议 (MCP) 驱动，你可以直接在 Slackbot 对话中签署文件、更新工单或查看实时仪表板。

原生 Block Kit 支持（即将推出）： 合作伙伴工具现可使用 Block Kit 框架，直接在你的消息列中渲染丰富的视觉组件，包括数据表格和交互式轮播。更棒的是，数据实时更新，布局零延迟。

多人协作执行： 将 Slackbot 的回 复分享到团队频道后，各项独立任务便 成为团队共同的优势。每个人都能查看进度、核实来源，并共同把控结果。

接入你的技术栈：即插即用的集成方式

在开放标准出现之前，任何自定义集成都需要工程团队编写脆弱的底层 API 代码，以连接各个独立的平台端点。这种架构给开发者带来了极大困扰，同时还伴随着持续的维护负担和沉重的技术债务。

采用开放的模型上下文协议 (MCP) 标准，让 Slack 得以消除自定义集成的瓶颈。无论你的团队使用的是内部数据库、遗留系统还是定制应用，现在都可以通过 MCP 服务器接入 Slackbot。无需再耗费数月进行复杂开发，你的团队只需几分钟即可将各类工具在 Slackbot 中激活上线。

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企业级治理与安全

在企业中部署 AI 需要对数据实施严格管控。MCP 客户端开箱即用，完全遵循 Slack 原生的合规要求、安全基础架构及权限控制。

系统实时应用针对每位用户的数据边界：如果某人没有访问受限数据库或第三方项目的凭证，Slackbot 会自动拦截该请求。IT 管理员可在应用控制台内通过统一的集中式界面，自信地发现、安装、管理和审计用户访问授权及数据边界。

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Slackbot 与你的应用，携手协作

通过 Slack Marketplace 中全新的模型上下文协议 (MCP) 注册表，你可以将常用工具和服务接入 Slackbot，无需离开 Slack 即可完成更多工作。浏览注册表，找到适合你技术栈的服务器，让 Slackbot 安全、实时地访问团队日常所依赖的数据和系统。访问 Slack Marketplace，查看所有可用应用。

以下是目前已上线及即将推出的功能：

产品与开发

访问你的专属 AI 应用和代理，在分类处理频道中集中管理系统日志、追踪程序错误并直接处理事故响应。例如，工程负责人可以向 Slackbot 提问：“有哪些 Linear 工单正在阻碍我们发布，目前是否存在相关的 PagerDuty 事故？” Slackbot 会将障碍工单与实时事故的汇总视图直接拉取到消息列中，让开发者可以通过交互按钮重新分配任务。

可用应用： Atlassian Rovo、Linear、MuleSoft、PagerDuty（即将推出）、Replit 和 Vercel

“未来的工作方式不是依赖单一的 AI 助理，而是构建一个由智能工具组成的互联生态系统。团队应该能够借助日常信赖和使用的工具实现这一目标。这正是 Atlassian 与 Slack 携手共建的愿景。Atlassian 的 Teamwork Graph 将你组织中所有团队工具的数据统一整合，Slackbot 则将这种智能带入团队沟通与决策的核心场景，帮助每个团队在保持高度协同的同时，大幅提升工作效率。” Atlassian AI 产品负责人 Jamil Valliani

文档与内容管理

将你的云存储和文档平台与 Slackbot 连接，让团队无需离开对话即可安全地定位、搜索和核实文件。例如，用户可以向 Slackbot 提问：“在我们的企业文件中找到最新的第二季度营销宣讲文稿。”Slackbot 会同时搜索所有已连接的存储平台，并将匹配的资源以可交互的视觉缩略图形式直接呈现在频道的会话中。

可用应用：Box、Gamma、Notion（即将推出）和 Webflow

“十多年来，我们目睹了无数团队深陷同一困境：一个想法在对话中迸发，却在付诸发布之前消耗殆尽。这一集成将 Webflow 直接嵌入对话之中。现在，数百万个团队无需切换工作场景，即可从讨论直接进入已发布的网页体验，大幅压缩从想法到上线的时间。” Webflow 首席营销官 Dave Steer

创意与设计协作

在 Slackbot 中使用你的设计和视觉创意工具，将创意素材引入公共频道，把零散的设计反馈转化为快速的团队评审。例如，营销人员可以向 Slackbot 提问：“从 Canva 调出最新的社交媒体版式和活动情绪板。”Slackbot 将检索图形素材，并以可交互的视觉块并排呈现，方便团队即时审批。

可用应用：Adobe（即将推出）、Canva、Figma 和 Miro

好的创意不应该因为工具和碎片化的工作流程而失去势头。Slack 已与 Canva AI 实现连接。将 Canva 引入 Slackbot，是对这一合作关系的延伸深化，让团队从一开始就能更轻松地将上下文和意图带入任何工作中——无论是状态更新文档还是内部演示文稿——全程不丢失消息列。我们的目标是让 AI 和设计触手可及，为每个人提供简单易用的工具，帮助他们将创意变为现实。 Canva 总经理兼生态系统负责人 Anwar Haneef

业务运营与协议

将来自交易、人力资源和合同应用及代理的操作工作流程直接集成到交易频道中。例如，销售人员可以通过 Slackbot 向 Docusign 应用发出请求，起草高管协议。合同的关键条款和签名栏会立即在频道中呈现，让相关方可以通过交互按钮修改条款。

可用应用：Brex、Docusign、HiBob、Ironclad、Reclaim.ai（Dropbox 旗下产品）以及 Zoom

“Zoom 的开放平台策略旨在满足客户在其工作场景中的需求。通过将我们的 MCP 服务器与 Slackbot 集成，我们让数百万用户能够轻松地通过自然对话获取 Zoom 会议智能分析——无需切换任何上下文。这就是未来智能工作的样子：AI 连接你的各种工具，在正确的时间呈现正确的信息。” Zoom 首席生态官 Brendan Ittelson

可视化协作与数据分析

将分析工具和可视化映射工具直接接入 Slackbot，轻松打通原始数据与团队创意之间的壁垒。例如，产品经理可以向 Slackbot 提问：“帮我调出 Tableau Next 中的结账转化率下滑趋势，并打开我们在 Lucidchart 上的用户流程图，这样我们就能一起制定解决方案。”Slackbot 会将实时分析图表与可视化流程图以可交互的并排块形式呈现，让整个团队能够共同诊断问题、集思广益。

可用应用：Tableau Next（即将推出）、Amplitude、Lucidchart 和 Lucidspark

“工作节奏如此之快，团队根本经不起在沟通与创作工具之间频繁切换所带来的效率损耗。通过整合 Lucid MCP 服务器与 Slackbot 的强大能力，我们让协作变得更即时、更贴合场景并无缝融入团队已有的工作方式。” Lucid 首席产品与战略官 Jamie Lyon

你的整个工作区现在都可以使用 Slackbot 了

工作就发生在对话中。如今，你每天依赖的工具也在这里触手可及。无需频繁中断聊天、登录五个不同的网站，Slackbot 直接将你的仪表板、文档和设计稿汇聚到一个对话中，一切尽在掌握。

是时候提升你的日常工作流程，亲身感受多人协作的魅力了。前往 Slack Marketplace 中的 模型上下文协议 (MCP) 注册表，将你喜爱的应用与 Slackbot 相连，体验一切无缝协作时工作效率的飞跃。