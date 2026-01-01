多人協作工作的轉變：一起來認識 Slackbot 的 MCP 用戶端

想想看，你在工作時有哪五個應用程式不可或缺。接著數一下，其中有多少個可彼此互通。如果你是銷售人員，交易資料會放在一個工具裡，合約放在另一個工具裡，簡報則放在第三個工具裡。如果你是工程師，支援單、事件記錄和程式碼審查分別位於三個不同的標籤中。今年，這些應用程式全都推出了 AI 助理，但彼此之間卻沒有變得更加緊密。雖然企業持續為日益碎片化的技術堆疊付費，團隊還是需要手動在孤立的系統之間搬運資料。

真正的成本不只是浪費的工時，或是分散的軟體投資報酬率。而是，所有串接工作都在個人獨自使用的私有標籤中進行，導致重要答案困在孤立的歷史記錄裡。你的團隊成員也正用相同的應用程式，重複做著一模一樣的事情，卻沒有辦法擴展最佳實務，或以彼此的動能為基礎建立。

今天，我們要改變這一切。Slackbot 的模型背景資訊通訊協定 (MCP) 用戶端現已正式推出。它建構在業界廣泛採用的開放 MCP 標準之上，可將任何應用程式連接至 Slackbot，無論是 Salesforce 產品、第三方工具，還是你們團隊自行開發的應用程式。這讓企業終於能夠透過整合原本彼此分離的系統，充分發揮既有軟體投資的價值。你不再需要在十幾個瀏覽器標籤之間，切換十幾個彼此獨立的 AI 工具，而是透過單一對話介面讓所有工具協同運作。只要以自然語言向 Slackbot 提出需求，它就會立即找出正確的工具，並協調完成任務所需的每一個步驟。

為了實現這個願景，我們推出了由 20 多款 MCP 應用程式組成的合作夥伴生態系統，其中包括 Amplitude、Atlassian、Box、Canva、Docusign、Gamma、Linear、Miro、Notion、Replit、Webflow 和 Zoom，而且未來還有更多合作夥伴加入。但是，你不只能在私人聊天中使用喜愛的工具，真正的威力來自於直接將 Slackbot 的輸出內容分享至團隊頻道。如此一來，每個人都能看到相同的即時資料，共同決定下一步該怎麼做。Slackbot 不再讓你獨自切換使用各種工具，而是將你的團隊、資料和應用程式帶進同一場對話之中。

過去一年裡，每個應用程式都擁有了自己的 AI。但是，它們彼此之間，以及與你的團隊之間，都沒有變得更加緊密。工作依然是在單人模式的私有標籤中進行。而我們的 MCP 用戶端改變了這一點：Slackbot 成為整個技術堆疊的連接層，並且因為存在於 Slack 之中，一開始就會在多人協作模式下運作。這也正是它與眾不同的地方。 Slack 執行副總裁暨總經理 Rob Seaman

透過 Slackbot MCP 用戶端，從單人孤島走向多人協作動能

Slackbot MCP 用戶端將 Slackbot 作為通用連接點啟動，使其透過自然對話與任何應用程式進行互動，無論是 Salesforce 打造的應用程式、合作夥伴提供的工具，還是你們團隊自行開發的系統，都能順利串接。這讓 Slackbot 從單一用途的 AI 代理進化成終極 AI 協作夥伴，將整個 AI 生態系統整合至同一個聊天介面中。

現在，你可以直接將應用程式連接至 Slackbot，只要使用自然語言提出需求，其餘工作都由 Slackbot 代勞。它會將請求路由至適當的專用應用程式、協調各項步驟，並交付最終結果。因此，你不再需要逐一操作各種工具，而是透過一個對話介面真正地幫你完成工作。

除了文字互動之外，Slackbot 還會將你最愛的應用程式，以豐富的嵌入式體驗直接帶進聊天介面。透過模型背景資訊通訊協定 (MCP) 和 Slack 的區塊套件架構。這些應用程式可立即在對話中顯示互動式儀表板、表單和預覽內容。過去，應用程式只能傳送單向且靜態的通知，迫使你點擊連結並切換到瀏覽器操作；現在則不同，Slackbot 會安全地代你登入第三方服務、提取即時且可互動的資料，並且讓你直接在當下採取實際行動。

不只是答案，更能直接執行動作： 透過 MCP 驅動的全新體驗，你可以直接在與 Slackbot 的對話中，簽署文件、更新支援單或檢閱即時儀表板。

原生區塊套件支援 (即將推出)： 合作夥伴工具現在可透過區塊套件架構，直接在對話串中呈現豐富的視覺元件，包括資料表格和互動式輪播卡片。最棒的是，資料可即時更新且不會產生版面配置延遲。

多人協作執行： 當你將 Slackbot 的回應 分享至團隊頻道時，原本屬於個人的工作任務 將轉變為整個團隊的共同優勢。每個人都能查看進度、驗證資料來源，並共同引導最終結果。

使用你自己的技術堆疊：即插即用整合

在開放標準出現之前，任何自訂整合都需要工程團隊撰寫脆弱且低階的 API 程式碼，來串接每一個獨立平台端點。這種架構不僅造成開發人員的負擔，也帶來持續維護成本，以及沉重的技術債。

透過採用開放的 MCP 標準，Slack 得以消除自訂整合的瓶頸，無論團隊使用的是內部資料庫、舊有系統，還是量身打造的應用程式，都能透過 MCP 伺服器連接至 Slackbot。你的團隊不再需要花費數個月進行複雜開發，而是在幾分鐘內，讓工具直接在 Slackbot 中運作。

開始使用開發人員文件

企業級治理與安全性

在企業環境中部署 AI，必須對資料擁有嚴格的控制能力。MCP 用戶端原生支援 Slack 既有的合規性、安全性基礎架構，以及權限控制項。

系統會即時套用使用者特定的存取邊界：如果某位使用者沒有受限資料庫，或第三方專案的存取憑證，Slackbot 便會自動封鎖該請求。IT 管理員則可透過應用程式主控台中的單一集中介面，安心地探索、安裝、管理及稽核使用者存取核准與資料邊界。

深入瞭解

Slackbot 與你的應用程式協同運作

透過 Slack Marketplace 中的全新 MCP 登錄庫，你可以將最愛的工具和服務連接至 Slackbot，無需離開 Slack 即可完成更多工作。瀏覽登錄庫、找到符合技術堆疊需求的伺服器，並讓 Slackbot 安全地即時存取團隊已有所仰賴的資料與系統。請前往 Slack Marketplace，查看所有可用應用程式。

以下是目前已提供與即將推出的功能

產品與開發

直接在分類處理頻道中，存取可集中管理系統日誌、追蹤錯誤，以及管理事件回應的專業 AI 應用程式與代理。例如，工程負責人可詢問 Slackbot：「有哪些 Linear 支援單正在阻礙我們的版本發布？是否有相關的 PagerDuty 事件進行中？」Slackbot 會直接在對話串中整合顯示障礙支援單與即時事件資訊，並讓開發人員透過互動按鈕重新指派任務。

可用的應用程式：Atlassian Rovo、Linear、MuleSoft、PagerDuty (即將推出)、Replit 和 Vercel

「工作的未來面貌不會只有單一 AI 助理，而是由智慧工具組成且彼此連結的生態系統。團隊應能透過每天信任與使用的工具達成這個目標，而這正是 Atlassian 與 Slack 共同打造的願景。透過 Atlassian 團隊合作圖整合組織內各項團隊工具的資料，再由 Slackbot 將這些智慧能力帶進團隊溝通與決策的場所，我們正在幫助每個團隊加速前進，同時保持一致的步調。」 Atlassian AI 產品總監 Jamil Valliani

文件與內容管理

將你的雲端儲存空間與文件平台連接至 Slackbot，讓團隊能夠在對話中安全地尋找、搜尋及驗證檔案，而無需離開對話介面。例如，使用者可以詢問 Slackbot：「請在公司的所有檔案中，找出最新的第二季行銷提案簡報。」Slackbot 會同時搜尋所有已連接的儲存平台，並直接在頻道對話串中，以互動式視覺縮圖呈現符合條件的資產。

可用的應用程式：Box、Gamma、Notion (即將推出) 和 Webflow

「十多年來，我們一直看著團隊面臨同樣的問題：一個想法在對話中誕生，卻在正式發布前的空窗期失去動能。因此，這項整合會將 Webflow 直接帶入對話。現在，數百萬個團隊都能從討論直接進展到已發布的網頁體驗，且不必切換工作情境，大幅縮短了想法誕生到實際上線之間的距離。」 Webflow 行銷長 Dave Steer

創意與設計協作

直接在 Slackbot 中使用你的設計與視覺創意工具，並將創意素材帶入公開頻道，讓原本零散的設計意見回饋快速轉變為團隊審查流程。例如，行銷人員可詢問 Slackbot：「請調出 Canva 中最新的社群媒體版面配置設計，以及本次活動的情緒板。」Slackbot 會擷取圖像素材，並以並排的互動式視覺區塊呈現，方便團隊立即進行核准。

可用的應用程式：Adobe (即將推出)、Canva、Figma 和 Miro

好點子不該因工具切換和分散的工作流程而停下腳步。Slack 早已支援 Canva AI。將 Canva 帶入 Slackbot 代表我們進一步延續了這項合作關係，可讓團隊從工作一開始即可呈現完整的背景資訊與意圖，無論是撰寫進度更新文件，還是製作內部簡報，都不會在過程中失去對話串資訊。我們的目標是讓 AI 與設計更加普及，同時透過容易使用的工具賦予每個人創作能力，幫助大家將想法化為現實 Canva 總經理暨生態系統負責人 Anwar Haneef

業務營運與協議管理

將交易、人力資源及合約應用程式與代理中的操作工作流程，直接整合到交易頻道中。例如，銷售代表可透過 Slackbot 中的 Docusign 應用程式，要求建立主管協議。合約的重要條款與簽署欄位會立即顯示在頻道中，讓利害關係人能夠透過互動式按鈕修改條款。

可用的應用程式：Brex、Docusign、HiBob、Ironclad、Reclaim.ai by Dropbox 和 Zoom

「Zoom 的開放平台策略建構於使用者工作的地方提供服務。透過將我們的 MCP 伺服器與 Slackbot 整合，數百萬名使用者就能透過自然語言對話、輕鬆存取 Zoom 會議智慧分析資料，且無需切換工作情境。這正是代理式工作未來的樣貌：AI 將連接你的工具，並在適當時間提供最相關的資訊。」 Zoom 生態系統長 Brendan Ittelson

視覺化協作與資料分析

透過將分析工具與視覺化對應工具直接連接至 Slackbot，縮短原始資料與團隊創意發想之間的距離。例如，產品經理可詢問 Slackbot：「請顯示 Tableau Next 中的結帳轉換率流失趨勢，並調出 Lucidchart 中的使用者流程圖，讓我們一起規劃改善方案。」Slackbot 會將即時分析圖表與視覺化藍圖，以互動式並排區塊呈現，讓整個團隊都能共同診斷問題，並一起腦力激盪出解決方案。

可用的應用程式：Tableau Next (即將推出)、Amplitude、Lucidchart 和 Lucidspark

「工作節奏太快了，團隊不能只是因為在對話與創作工具之間來回切換而失去動能。透過結合 Lucid MCP 伺服器與 Slackbot 的能力，我們讓協作變得更即時、更具情境感，且能自然融入團隊現有的工作方式之中。」 Lucid 產品暨策略長 Jamie Lyon

現在，整個工作空間都能與 Slackbot 一起運作

工作本來就會在對話中完成。現在，每天依賴的工具也能直接存在於對話之中。所以，你不再需要頻繁地中斷聊天，並登入五個不同的網站，Slackbot 會將儀表板、文件和設計直接帶到同一個對話中供你使用。

是時候升級日常工作流程，並且親身體驗真正的多人協作工作模式。前往 Slack Marketplace 中的 MCP 登錄庫、將你最愛的應用程式連接至 Slackbot，並感受當所有工具協同運作時，你的工作效率能提升多少。