Vom Arbeiten in Silos zur vernetzten Teamarbeit – mit Slackbots neuem MCP-Client

Denk an die fünf Apps, ohne die du deinen Job nicht machen kannst. Zähl jetzt, wie viele davon miteinander kommunizieren. Wenn du im Vertrieb arbeitest, liegen deine Deals in einem Tool, deine Verträge in einem anderen und deine Präsentationen in einem dritten. Wenn du Entwickler:in bist, sind deine Tickets, deine Vorfälle und deine Code-Reviews drei verschiedene Tabs. Jede dieser Apps hat dieses Jahr einen KI-Assistenten bekommen. Doch dadurch sind sie leider kein Stück besser vernetzt. Während Unternehmen weiterhin für eine immer stärker fragmentierte Tool-Landschaft zahlen, müssen Teams Daten manuell zwischen isolierten Systemen hin- und herbewegen.

Die Preis, den sie dafür zahlen, sind nicht nur viel verlorene Zeit oder ein schlechter Software-ROI. Das eigentliche Problem ist, dass all diese Verknüpfungsarbeit nur in privaten Tabs stattfindet und dass so wichtige Antworten in isolierten Verläufen versanden. Deine Kolleg:innen kämpfen sich durch dieselben Anwendungen und dieselben Prozesse, ohne dass sich bewährte Vorgehensweisen skalieren oder gemeinsame Fortschritte nutzen lassen.

Das ändern wir heute. Slackbots MCP-Client (Model Context Protocol-Client) ist ab sofort allgemein verfügbar. Er baut auf dem offenen MCP-Standard auf, der sich branchenweit durchgesetzt hat, vernetzt jede App mit Slackbot – Salesforce-Produkte, Tools von Drittanbietern und von deinem Team entwickelte Tools. So können Unternehmen ihre bestehenden Software-Investitionen endlich voll ausschöpfen, indem sie ihre voneinander getrennten Systeme zusammenführen. Statt mit einem Dutzend isolierter KI-Tools in einem Dutzend Browser-Tabs zu jonglieren, erhältst du eine einzige dialogbasierte Benutzeroberfläche, auf der alle Tools zusammenarbeiten. Frag Slackbot einfach in natürlicher Sprache, und er wählt sofort das richtige Tool und koordiniert genau die richtigen Schritte, um die Aufgabe zu erledigen.

Um diese neue Vernetzung zu ermöglichen, starten wir ein Partner-Ökosystem mit mehr als 20 MCP-Apps, darunter Amplitude, Atlassian, Box, Canva, Docusign, Gamma, Linear, Miro, Notion, Replit, Webflow, Zoom und mit weiteren, die noch folgen werden. Doch du arbeitest nicht nur in einem privaten Chat mit deinen bevorzugten Tools. Der echte Mehrwert wird deutlich, wenn du die Ergebnisse von Slackbot direkt in einem Team-Channel teilst. Auf einen Schlag sehen alle dieselben Echtzeit-Daten und können gemeinsam entscheiden, was als Nächstes passiert. Statt isoliert zwischen Tools zu wechseln, integriert Slackbot dein Team, deine Daten und deine Apps in eine einzige Unterhaltung.

Jede App hat im vergangenen Jahr ihre eigene KI bekommen. Doch weder untereinander noch mit deinem Team sind diese Anwendungen dadurch stärker vernetzt worden – die Arbeit fand weiterhin isoliert in privaten Tabs statt. Unser MCP-Client ändert das: Slackbot wird zur verbindenden Ebene für deinen gesamten Stack. Und weil diese Ebene in Slack verankert ist, entsteht Zusammenarbeit von Anfang an im gemeinsamen Kontext. Genau das macht den Unterschied. Rob Seaman EVP und GM, Slack

Vom Arbeiten in Silos zur vernetzten Teamarbeit mit Slackbots MCP-Client

Der Slackbot-MCP-Client macht Slackbot zur universellen Schnittstelle, die mittels natürlicher Sprache mit jeder App kommunizieren kann – egal, ob sie von Salesforce, von Partner:innen oder von deinem eigenen Team entwickelt wurde. So wird Slackbot vom zweckgebundenen Agenten zum ultimativen KI-Teammitglied, das dein gesamtes KI-Ökosystem in einem einzigen Chat bündelt.

Du kannst deine Apps jetzt direkt mit Slackbot verknüpfen. Formuliere deine Anfrage einfach in normaler Sprache – Slackbot erledigt den Rest: Er leitet sie an die passende spezialisierte App weiter, koordiniert die einzelnen Schritte und liefert das fertige Ergebnis. Anstatt dich durch all deine Tools zu klicken, verfügst du jetzt über eine dialogbasierte Benutzeroberfläche, die deine Arbeit für dich zu Ende bringt.

Slackbot kann mehr als nur Text. Dank des Model Context Protocol (MCP) und des Block-Kit-Frameworks von Slack lassen sich die Funktionen deiner bevorzugten Anwendungen direkt in Unterhaltungen einbinden. Dashboards, Formulare und Vorschauen werden dabei unmittelbar in Slack angezeigt und können direkt genutzt werden. Anstatt lediglich statische Benachrichtigungen zu senden, die dich in einen Browser weiterleiten, kann Slackbot sicher auf angebundene Dienste zugreifen, aktuelle Daten einbinden und Interaktionen direkt in der Unterhaltung ermöglichen. So lassen sich Aufgaben genau dort erledigen, wo die Arbeit stattfindet.

Aktionen, nicht nur Antworten: Mit der neuen, von MCP unterstützten Erfahrung kannst du direkt aus deiner Slackbot-Unterhaltung heraus ein Dokument unterzeichnen, ein Ticket aktualisieren oder ein Live-Dashboard einsehen.

Native Block-Kit-Unterstützung (demnächst verfügbar): Partner-Tools können jetzt direkt in deinen Threads visuell ansprechende Komponenten darstellen – darunter Datentabellen und interaktive Karussells – und zwar mithilfe des Block-Kit-Rahmenwerks. Das Beste daran: Die Daten werden in Echtzeit aktualisiert, ohne jede Layout-Verzögerung.

Gemeinsame Umsetzung: Wenn du die Antwort des Slackbots in einem Team- Channel teilst, werden individuelle Aufgaben zu einem gemeinsamen Teamvorteil. Alle können den Fortschritt verfolgen, die Quellen prüfen und das Ergebnis gemeinsam lenken.

Dein Stack, deine Wahl: Plug-and-Play-Integration

Vor der Einführung offener Standards mussten Entwicklungsteams für jede individuelle Plattform-Schnittstelle aufwendigen, fehleranfälligen API-Code auf niedriger Ebene schreiben. Diese Architektur verursachte Frust bei Entwickler:innen, kontinuierlichen Wartungsaufwand und erhebliche technische Schulden.

Die Vereinheitlichung auf das offene MCP ermöglicht es Slack, Engpässe bei individuellen Integrationen zu beseitigen. Jedes Tool, das dein Team verwendet – ob interne Datenbank, Legacy-System oder maßgeschneiderte App – kann jetzt über einen MCP-Server mit Slackbot vernetzt werden. Statt monatelanger, komplexer Entwicklung kannst du deine Tools in wenigen Minuten in Slackbot zum Leben erwecken.

Erste Schritte mit der Entwicklungsdokumentation

Governance und Sicherheit auf Enterprise-Ebene

Der Einsatz von KI in einem Unternehmen erfordert strenge Kontrolle über die Daten. Der MCP-Client respektiert Slacks native Compliance-, Sicherheitsinfrastruktur- und Berechtigungskontrollen – direkt ab dem ersten Einsatz.

Das System wendet benutzerspezifische Datengrenzen in Echtzeit an: Wenn jemand keine Zugangsdaten für eine eingeschränkte Datenbank oder ein Drittanbieterprojekt hat, blockiert Slackbot die Anfrage automatisch. IT-Admins verfügen über eine einzige, zentrale Oberfläche in der Anwendungskonsole, um Benutzerzugriffsfreigaben und Datengrenzen zu entdecken, zu installieren, zu verwalten und zu prüfen – mit vollständiger Zuverlässigkeit.

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Slackbot und deine Apps – gemeinsam im Einsatz

Über die neue MCP-Registry im Slack Marketplace kannst du deine bevorzugten Tools und Dienste mit Slackbot verknüpfen und mehr erledigen, ohne Slack zu verlassen. Durchstöbere die Registry, finde die Server, die zu deinem Stack passen, und verschaffe Slackbot sicheren Echtzeitzugriff auf die Daten und Systeme, auf die dein Team bereits täglich setzt. Besuche den Slack Marketplace, um alle verfügbaren Apps anzusehen.

Das ist heute bereits verfügbar und kommt bald:

Produkt und Entwicklung

Greife auf deine spezialisierten KI-Apps und Agenten zu, die Systemprotokolle zentralisieren, Fehler verfolgen und Vorfallreaktionen direkt in Triage-Channels verwalten. Ein:e Entwicklungs-Teamleiter:in kann Slackbot zum Beispiel fragen: „Welche Linear-Tickets blockieren unser Release, und gibt es aktive PagerDuty-Vorfälle dazu?“ Slackbot ruft direkt im Thread eine konsolidierte Übersicht der Blocker-Tickets und aktuellen Vorfälle auf und ermöglicht es Entwickler:innen, Aufgaben per interaktiver Schaltfläche neu zuzuweisen.

Verfügbare Apps: Atlassian Rovo, Linear, MuleSoft, PagerDuty (demnächst), Replit und Vercel

„Die Zukunft der Arbeit ist kein einzelner KI-Assistent, sondern ein vernetztes Ökosystem intelligenter Tools. Teams sollten das mit den Tools erreichen können, denen sie bereits vertrauen und die sie täglich nutzen. Genau das bauen Atlassian und Slack gemeinsam auf. Mit Atlassian’s Teamwork Graph, der die Daten deines Unternehmens über alle Team-Tools hinweg zusammenführt, und Slackbot, der diese Intelligenz genau dorthin bringt, wo Teams kommunizieren und Entscheidungen treffen, helfen wir jedem Team, schneller voranzukommen und dabei stets abgestimmt zu bleiben.“ Jamil Valliani Head of AI Product, Atlassian

Dokument- und Inhaltsverwaltung

Verknüpfe deinen Cloud-Speicher und deine Dokumentationsplattformen mit Slackbot und lass dein Team Dateien sicher auffinden, durchsuchen und überprüfen – ohne den Chat zu verlassen. So kann eine Person Slackbot zum Beispiel fragen: „Finde die neueste Q2-Marketing-Präsentation in unseren Unternehmensdateien.“ Slackbot durchsucht dann gleichzeitig alle vernetzten Speicherplattformen und zeigt passende Inhalte als interaktive visuelle Vorschaubilder direkt im Channel-Thread an.

Verfügbare Apps: Box, Gamma, Notion (demnächst verfügbar) und Webflow

„Seit über einem Jahrzehnt beobachten wir, wie Teams immer wieder mit demselben Problem zu kämpfen haben: Eine Idee entsteht im Gespräch, doch der Schwung geht verloren, bevor irgendetwas veröffentlicht wird. Diese Integration bringt Webflow direkt in diese Unterhaltung. Jetzt können Millionen von Teams von der Diskussion zur veröffentlichten Webseite gelangen, ohne den Kontext zu wechseln. Die Zeit zwischen Idee und Veröffentlichung wird so auf ein Minimum reduziert.“ Dave Steer Chief Marketing Officer, Webflow

Kreative Zusammenarbeit und Design-Kollaboration

Nutze deine Design- und visuellen Ideenfindungs-Tools direkt in Slackbot und ziehe kreative Assets in Offene Channels, um verstreutes Design-Feedback in schnelle Team-Reviews zu verwandeln. Zum Beispiel kann eine Marketing-Mitarbeiterin Slackbot fragen: „Zeige die neuesten Social-Media-Layouts aus Canva und das Kampagnen-Moodboard.“ Slackbot ruft die Grafiken ab und präsentiert sie nebeneinander als interaktive visuelle Blöcke zur sofortigen Team-Freigabe.

Verfügbare Apps: Adobe (demnächst verfügbar), Canva, Figma und Miro

Tolle Ideen sollten nicht wegen Tools und zersplitterten Arbeitsabläufen an Schwung verlieren. Slack ist bereits mit Canva AI vernetzt. Die Integration von Canva in Slackbot setzt diese Partnerschaft fort und macht es für Teams einfacher, Kontext und Absichten von Anfang an in jede Arbeit wie Statusberichte oder interne Präsentationen einfließen zu lassen, ohne dabei den Faden zu verlieren. Unser Ziel ist es, KI und Design zugänglich zu machen und alle mit einfach zu bedienenden Tools zu befähigen, ihre Ideen effektiv umzusetzen. Anwar Haneef GM & Head of Ecosystem, Canva

Geschäftsprozesse und Vereinbarungen

Integriere operative Workflows aus Transaktions-, HR- und Vertrags-Apps und -Agenten direkt in Deal-Channels. So kann beispielsweise ein Vertriebsmitarbeiter die Docusign-App über Slackbot bitten, eine Rahmenvereinbarung zu entwerfen. Die wesentlichen Vertragsbedingungen und Unterschriftsfelder werden sofort im Channel angezeigt, sodass Beteiligte die Konditionen mithilfe interaktiver Schaltflächen anpassen können.

Verfügbare Apps: Brex, Docusign, HiBob, Ironclad, Reclaim.ai by Dropbox und Zoom

„Zooms offene Plattformstrategie basiert darauf, Kund:innen dort abzuholen, wo sie arbeiten. Durch die Integration unseres MCP-Servers in Slackbot machen wir es Millionen von Benutzer:innen leicht, ihre Zoom-Meeting-Informationen ganz natürlich per Unterhaltung abzurufen, und zwar ganz ohne Kontextwechsel. Genau so sieht die agentische Zukunft der Arbeit aus: KI, die deine Tools miteinander vernetzt und die richtigen Informationen zur richtigen Zeit liefert.“ Brendan Ittelson Chief Ecosystem Officer, Zoom

Visuelle Zusammenarbeit und Datenanalytik

Schließe die Lücke zwischen Rohdaten und gemeinsamer Ideenfindung, indem du deine Analytik- und visuellen Mapping-Tools direkt mit Slackbot vernetzt. Zum Beispiel kann eine Produktmanagerin Slackbot fragen: „Zeig mir den Drop-off-Trend bei der Checkout-Konversion aus Tableau Next und ruf unser Lucidchart-Benutzer:innen-Flow-Diagramm auf, damit wir eine Lösung erarbeiten können.“ Slackbot zeigt das Echtzeit-Analytik-Diagramm zusammen mit dem visuellen Blueprint als interaktive, nebeneinander angeordnete Blöcke an – so kann das gesamte Team das Problem gemeinsam analysieren und Lösungen entwickeln.

Verfügbare Apps: Tableau Next (demnächst verfügbar), Amplitude, Lucidchart und Lucidspark

„Die Arbeit entwickelt sich zu schnell, als dass Teams es sich leisten könnten, zwischen Unterhaltungen und Kreativ-Tools hin- und herzuwechseln und dabei Momentum zu verlieren. Durch die Kombination des Lucid MCP-Servers und Slackbot gestalten wir die Zusammenarbeit direkter, kontextbezogener und integrieren sie nahtlos in aktuelle Team-Arbeitsweisen.“ Jamie Lyon Chief Product and Strategy Officer, Lucid

Dein gesamter Workspace kann jetzt mit Slackbot arbeiten

Deine Arbeit findet in Unterhaltungen statt. Jetzt sind auch die Tools, auf die du täglich angewiesen bist, direkt dort verfügbar. Statt deine Unterhaltungen ständig zu unterbrechen, um dich bei fünf verschiedenen Webseiten anzumelden, bringt Slackbot deine Dashboards, Dokumente und Designs direkt zu dir – in einer einzigen Unterhaltung.

Es ist höchste Zeit, deinen täglichen Workflow zu verbessern und zu erleben, wie sich echte vernetzte Teamarbeit anfühlt. Schau dir die MCP-Registry im Slack Marketplace an, um deine bevorzugten Apps mit Slackbot zu verknüpfen, und erlebe, wie viel schneller dein Tag läuft, wenn alles nahtlos zusammenarbeitet.