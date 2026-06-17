멀티플레이어 업무로의 전환: Slackbot의 MCP 클라이언트를 소개합니다

업무에 없어서는 안 될 앱 다섯 가지를 떠올려 보세요. 그중 서로 연동되는 앱은 몇 개나 되나요? 영업 담당자라면 거래 내역은 한 도구에, 계약서는 또 다른 도구에, 프레젠테이션 자료는 세 번째 도구에 저장되어 있을 겁니다. 엔지니어라면 티켓, 오류, 코드 리뷰가 각각 다른 탭에 흩어져 있겠죠. 올해 들어 이 모든 앱에 AI 어시스턴트가 생겼지만, 서로 가까워진 앱은 하나도 없습니다. 조직은 점점 파편화되는 스택에 비용을 계속 지불하고, 팀은 서로 단절된 시스템 사이에서 데이터를 직접 옮겨야 하는 상황이죠.

진짜 문제는 낭비되는 시간이나 소프트웨어 투자 대비 성과 저하에만 있는 게 아닙니다. 이런 연결 작업이 모두 혼자, 비공개 탭에서 이루어지다 보니 중요한 답변들이 고립된 내역 속에 묻혀버리게 되죠. 팀원들도 똑같은 앱으로 똑같은 과정을 반복하고 있지만, 모범 사례를 공유하거나 서로의 모멘텀을 증폭시킬 방법이 없습니다.

오늘, Slack이 새로운 해결책을 알려드립니다. Slackbot의 모델 콘텍스트 프로토콜(MCP) 클라이언트가 이제 정식 출시되었습니다. 업계 전반에서 채택된 오픈 MCP 표준을 기반으로 구축되어, Salesforce 제품이든 타사 앱 도구든 팀에서 직접 만든 것이든 어떤 앱이라도 Slackbot과 연계할 수 있습니다. 이를 통해 기업은 단절된 시스템을 하나로 통합해 기존 소프트웨어 투자를 최대한 활용할 수 있죠. 수십 개의 브라우저 탭에서 각각의 AI 도구를 따로 쓰는 대신, 모든 것이 함께 작동하는 하나의 대화형 인터페이스를 사용할 수 있습니다. 일상적인 언어로 Slackbot에게 물어보면, 적합한 도구를 바로 찾아 작업을 완료하는 데 필요한 단계를 정확하게 조율해 줍니다.

이를 실현하기 위해 Amplitude, Atlassian, Box, Canva, Docusign, Gamma, Linear, Miro, Notion, Replit, Webflow, Zoom을 포함한 20개 이상의 MCP 앱으로 구성된 파트너 에코시스템을 출시합니다. 앞으로 더 많은 앱이 추가될 예정이고요. 단순히 비공개 채팅에서 즐겨 쓰는 도구들을 사용하는 것에서 그치지 않습니다. 진정한 강점은 Slackbot의 결과물을 팀 채널에 직접 공유할 때 발휘됩니다. 모든 팀원이 동일한 실시간 데이터를 확인하고 함께 다음 단계를 결정할 수 있죠. 각자 도구를 따로 오가는 대신, Slackbot이 팀과 데이터, 앱을 하나의 대화로 모아줍니다.

지난 한 해 동안 모든 앱에 자체 AI가 생겼지만, 앱들끼리 서로, 또는 팀과 긴밀해진 건 하나도 없습니다. 업무는 여전히 혼자, 비공개 탭에서 이루어졌죠. Slack의 MCP 클라이언트가 그 문제를 해결합니다. Slackbot이 전체 스택을 연결하는 중심이 되고, 또 Slack 안에서 작동하기 때문에 처음부터 멀티플레이어 방식으로 업무가 이루어지죠. 그게 바로 이 기능의 차별점입니다. Slack EVP 겸 GM Rob Seaman

Slackbot MCP 클라이언트로 혼자 일하는 방식에서 함께 만드는 모멘텀으로

Slackbot MCP 클라이언트는 Slackbot을 범용 연계 지점으로 활성화합니다. Salesforce, 파트너사, 또는 자신의 팀이 만든 앱이든 상관없이 자연스러운 대화를 통해 모든 앱과 소통할 수 있죠. 이를 통해 Slackbot은 단일 목적의 에이전트에서 벗어나 전체 AI 생태계를 하나의 채팅으로 통합하는 궁극의 AI 팀원으로 거듭나게 됩니다.

이제 앱을 Slackbot에 직접 연계할 수 있습니다. 평소 말하듯이 요청하면, 나머지는 Slackbot이 알아서 처리해 줍니다. 올바른 전문 앱으로 요청을 라우팅하고, 각 단계를 조율하며, 최종 결과를 바로 전달해 주죠. 여러 도구를 일일이 탐색할 필요 없이, 실제로 작업을 완료해 주는 대화형 인터페이스를 경험해 보십시오.

텍스트를 넘어, Slackbot은 즐겨 사용하는 앱의 풍부하고 내장된 경험을 채팅 안으로 바로 가져다 줍니다. 모델 콘텍스트 프로토콜(MCP)과 Slack의 블록 키트 프레임워크를 활용해, 앱이 대화 안에서 바로 인터랙티브 대시보드, 양식, 미리보기를 표시할 수 있죠. 브라우저로 이동하도록 유도하는 일방향 알림 대신, Slackbot이 타사 앱 서비스에 안전하게 로그인해 실시간 인터랙티브 데이터를 가져오고 바로 그 곳에서 실제 작업을 처리할 수 있게 해줍니다.

답변이 아닌 실행: MCP 기반의 새로운 경험을 통해, Slackbot 대화에서 바로 문서에 서명하고, 티켓을 업데이트하고, 실시간 대시보드를 확인할 수 있습니다.

기본 블록 키트 지원(출시 예정): 이제 파트너 도구가 블록 키트 프레임워크를 사용해 데이터 표와 인터랙티브 캐러셀 등 풍부한 시각적 구성 요소를 스레드 내에서 직접 렌더링할 수 있습니다. 레이아웃 지연 없이 데이터가 실시간으로 업데이트된다는 것도 큰 장점이죠.

멀티플레이어 실행: Slackbot의 응답 을 팀 채널에 공유하면, 개별 작업이 팀 전체의 공동 자산이 됩니다. 모든 팀원이 진행 상황을 확인하고, 출처를 검증하고, 함께 결과를 이끌어 나갈 수 있죠.

원하는 스택으로 시작하는 플러그 앤 플레이 통합

공개 표준이 도입되기 전에는 커스텀 통합을 구현하려면 개발 팀이 각 플랫폼 엔드포인트에 연결하기 위해 취약한 저수준 API 코드를 직접 작성해야 했습니다. 이런 아키텍처는 개발자들에게 큰 부담을 주었고, 지속적으로 해야 하는 유지 관리와 막대한 기술 부채로 이어졌죠.

개방형 MCP를 표준으로 채택함으로써 Slack은 맞춤형 통합의 병목 현상을 해소할 수 있습니다. 내부 데이터베이스, 레거시 시스템, 맞춤형 앱 등 팀에서 사용하는 어떤 도구든 MCP 서버를 통해 Slackbot에 연결할 수 있죠. 몇 달에 걸친 복잡한 개발 과정 없이도, 몇 분 만에 원하는 도구를 Slackbot 안에서 바로 활용할 수 있습니다.

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엔터프라이즈급 거버넌스 및 보안

엔터프라이즈 전반에 AI를 도입하려면 데이터에 대한 엄격한 통제가 필요합니다. MCP 클라이언트는 Slack의 기본 규정 준수, 보안 인프라, 권한 제어를 별도 설정 없이 바로 준수합니다.

이 시스템은 사용자별 데이터 경계를 실시간으로 적용합니다. 특정 데이터베이스나 타사 프로젝트에 대한 액세스 권한이 없는 경우, Slackbot이 자동으로 요청을 차단하죠. IT 관리자는 애플리케이션 콘솔 내 하나의 중앙화된 화면에서 사용자 액세스 승인 및 데이터 경계를 검색, 설치, 관리, 감사를 자신 있게 진행할 수 있습니다.

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함께 작동하는 Slackbot과 앱

Slack Marketplace의 새로운 MCP 레지스트리를 통해 즐겨 사용하는 도구와 서비스를 Slackbot에 연계하고, Slack을 벗어나지 않고도 더 많은 일을 처리할 수 있습니다. 레지스트리를 둘러보고, 내 스택에 맞는 서버를 찾아 팀이 이미 사용 중인 데이터와 시스템에 Slackbot이 안전하게 실시간으로 접근할 수 있도록 해보세요. Slack Marketplace를 방문하면 이용 가능한 모든 앱을 확인할 수 있습니다.

지금 바로 이용할 수 있는 기능과 곧 출시될 기능을 소개합니다.

제품 및 개발

분류 채널 내에서 시스템 로그를 한곳에 모으고, 버그를 추적하며, 문제 대응을 직접 관리하는 특화된 AI 앱과 에이전트를 활용해 보세요. 예를 들어, 엔지니어링 리드가 Slackbot에게 이렇게 물어볼 수 있겠죠. “출시를 막고 있는 Linear 티켓은 무엇이고, 관련된 PagerDuty 오류가 현재 활성화되어 있니?” Slackbot은 장애 요소 티켓과 현재 발생 중인 문제를 통합한 보기를 스레드에 바로 불러오고, 개발자가 대화형 버튼을 통해 작업을 재배정할 수 있게 해줍니다.

이용 가능한 앱: Atlassian Rovo, Linear, MuleSoft, PagerDuty(출시 예정), Replit, Vercel

“미래의 업무 환경은 단일 AI 어시스턴트가 아니라, 지능형 도구들이 유기적으로 연결된 생태계입니다. 팀은 이미 신뢰하고 매일 사용하는 도구로 이를 실현할 수 있어야 하죠. 이것이 바로 Atlassian과 Slack이 함께 만들어가는 방향입니다. Atlassian의 Teamwork Graph가 팀의 모든 도구에 걸쳐 조직의 데이터를 통합하고 Slackbot이 그 인사이트를 팀이 소통하고 의사 결정하는 공간으로 가져옴으로써, 모든 팀이 발맞춰 나아가면서도 더 빠르게 움직일 수 있도록 돕고 있죠.” Atlassian AI 제품 총괄 Jamil Valliani

문서 및 콘텐츠 관리

클라우드 스토리지와 문서 플랫폼을 Slackbot에 연계하면 팀이 대화를 벗어나지 않고도 파일을 안전하게 찾고, 검색하고, 확인할 수 있습니다. 예를 들어 사용자가 Slackbot에게 “회사 파일에서 최신 Q2 마케팅 발표 덱을 찾아줘.”라고 요청하면, Slackbot이 연계된 모든 스토리지 플랫폼을 동시에 검색해 일치하는 자료를 채널 스레드에서 인터랙티브한 시각적 썸네일로 바로 보여줍니다.

사용 가능한 앱: Box, Gamma, Notion(출시 예정), Webflow

“10년 넘는 시간 동안, 저희는 팀들이 같은 문제로 어려움을 겪는 모습을 지켜봤습니다. 대화 속에서 아이디어가 번뜩이지만, 막상 무언가가 게시되기 전에 그 흐름이 끊겨버리곤 했죠. 이번 통합으로 Webflow가 대화 안으로 직접 들어오게 되었습니다. 이제 수백만 팀이 업무 맥락을 전환하지 않고도 토론에서 바로 게시된 웹 경험을 경험할 수 있죠. 아이디어와 실시간 경험 사이의 간격이 훨씬 좁아진 것입니다.” Webflow 최고 마케팅 책임자 Dave Steer

크리에이티브 및 디자인 협업

Slackbot 내에서 디자인 및 시각적 아이디어 도구를 활용하고, 크리에이티브 에셋을 공개 채널로 가져와 분산된 디자인 피드백을 빠른 팀 검토로 전환할 수 있습니다. 예를 들어, 마케터가 Slackbot에게 “Canva에서 최신 소셜 미디어 레이아웃과 캠페인 무드 보드를 불러와 줘.”라고 요청하면, Slackbot이 그래픽을 가져와 대화형 시각 블록으로 나란히 보여줘서 팀이 즉시 승인할 수 있습니다.

사용 가능한 앱: Adobe(출시 예정), Canva, Figma, Miro

Slack은 이미 Canva AI와 연계되어 있습니다. Canva를 Slackbot에 통합함으로써 이 파트너십을 지속시켜, 팀이 업무 초반부터 맥락과 의도를 쉽게 전달할 수 있죠. 상태 업데이트 문서든 내부 발표 자료든, 중간에 흐름을 잃지 않고 작업할 수 있습니다. AI와 디자인을 누구나 쉽게 활용할 수 있도록 만들어, 사람들이 자신의 아이디어를 현실로 구현하도록 도와주는 것이 Canva의 목표입니다. Canva 에코시스템 및 파트너십 부문 부사장 Anwar Haneef

비즈니스 운영 및 계약

실행, HR, 계약 앱 및 에이전트의 운영 워크플로를 거래 채널에 직접 통합해 보세요. 예를 들어, 영업 담당자가 Slackbot을 통해 Docusign 앱에 임원 계약서 초안 작성을 요청할 수 있습니다. 계약의 핵심 조건과 서명란이 채널에 즉시 표시되며, 관련 담당자들이 인터랙티브 버튼을 사용해 조건을 수정할 수 있죠.

사용 가능한 앱: Brex, Docusign, HiBob, Ironclad, Reclaim.ai by Dropbox, Zoom

“Zoom의 열린 플랫폼 전략은 고객이 일하는 곳에서 만나는 것을 기반으로 합니다. MCP 서버를 Slackbot과 통합함으로써, 수백만 명의 사용자가 자연스러운 대화를 통해 Zoom 회의 인텔리전스에 쉽게 접근할 수 있게 되었죠. 업무 맥락을 전환할 필요가 전혀 없습니다. 이것이 바로 업무의 에이전틱 미래입니다. 도구들을 연계하고 적시에 적절한 정보를 제공하는 AI가 그 중심에 있죠.” Zoom 최고 에코시스템 책임자 Brendan Ittelson

시각적 협업과 데이터 분석

분석 및 시각적 매핑 도구를 Slackbot에 직접 연계하여 원시 데이터와 팀 아이디어 발상 사이의 간극을 좁혀 보세요. 예를 들어, 프로덕트 매니저가 Slackbot에게 “Tableau Next에서 결제 전환 이탈 추세를 보여주고, 해결 방안을 모색할 수 있도록 Lucidchart 사용자 플로우 다이어그램도 불러와 줘.”라고 요청할 수 있죠. Slackbot은 실시간 분석 차트와 시각적 청사진을 나란히 배치된 인터랙티브 블록으로 표시해 줘서, 팀 전체가 함께 문제를 진단하고 해결책을 논의할 수 있습니다.

사용 가능한 앱: Tableau Next(출시 예정), Amplitude, Lucidchart, Lucidspark

“팀이 대화 도구와 창작 도구를 오가며 흐름이 끊길 때조차 업무 속도가 빠르게 흘러가고 있죠. Lucid MCP 서버와 Slackbot의 강력한 기능을 결합함으로써, 협업을 더 즉각적이고 맥락에 맞게, 그리고 팀이 이미 일하는 방식에 자연스럽게 통합될 수 있도록 만들어 가고 있습니다.” Lucid 최고 제품 및 전략 책임자 Jamie Lyon

이제 워크스페이스 전체에서 활용할 수 있는 Slackbot

업무는 대화 가운데 이루어집니다. 이제 매일 사용하는 도구들도 바로 그 대화 공간에 배치됩니다. 다섯 개의 웹사이트에 일일이 로그인하느라 대화를 중단할 필요 없이, Slackbot이 대시보드, 문서, 디자인을 하나의 대화창으로 바로 가져다 주죠.

지금 바로 일상적인 작업 방식을 개선하고 진정한 멀티플레이어 업무가 어떤 느낌인지 경험해 보세요. Slack Marketplace의 MCP 레지스트리를 확인해 즐겨 쓰는 앱을 Slackbot과 연계하고, 모든 것이 함께 작동할 때 하루 업무가 얼마나 빠르게 진행되는지 확인해 보세요.