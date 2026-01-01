Slack 플랫폼
고객 지원을 위한 Slack: Slack 커뮤니티 뉴욕시의 전문가 팁
Slack 전문가들로부터 고객 지원을 위해 Slack을 최대한 활용하는 방법에 대해 들어보세요.
Slack 캔버스로 더욱 앞서가는 Digital HQ
Slack 및 Salesforce 360의 가치를 강화하여 팀 생산성을 향상하는 기능을 소개합니다.
팀의 하이브리드 업무 경험을 향상하는 새로운 Slack 프로필
당신의 지능형 생산성 플랫폼에서 팀원들과의 연계, 협업, 포용성을 높여줄 새로운 방법을 소개합니다.
Slack과 세일즈포스에서 팀의 성과 달성을 앞당기는 새로운 도구 출시
팀, 도구 및 데이터 간의 격차를 해소하여 모두가 더 빠르게 협업함으로써 고객 중심 솔루션을 제공하기 위한 방법
새로운 샘플, Tasks 앱으로 Slack 개발 기술 연마하기
오픈 소스로 제작되었으며, 또 자세히 설명되어 있는 Slack 개발자를 위한 샘플 앱으로 초보 프로그램을 뛰어넘어 보세요.
New Slack product innovations unveiled at Dreamforce
Building a digital headquarters that enables more flexible, inclusive and productive ways of working
워크플로 빌더의 새로운 커넥터 65개를 통해 더욱 유용한 자동화를 만드세요
파트너 앱에 연계해 코딩이 아닌 클릭으로 업무를 자동화하는 새로운 방법을 소개합니다.
자동화를 사용하여 프로세스를 간소화하고 생산성을 높인 Salesforce 마케팅 팀
워크플로를 통해 마케터는 새 캠페인을 더 빠르게 제작하고 출시할 수 있습니다