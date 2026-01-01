Slack 플랫폼

변환

고객 지원을 위한 Slack: Slack 커뮤니티 뉴욕시의 전문가 팁

Slack 전문가들로부터 고객 지원을 위해 Slack을 최대한 활용하는 방법에 대해 들어보세요.

생산성

Slack 캔버스로 더욱 앞서가는 Digital HQ

Slack 및 Salesforce 360의 가치를 강화하여 팀 생산성을 향상하는 기능을 소개합니다.

새 소식

팀의 하이브리드 업무 경험을 향상하는 새로운 Slack 프로필

당신의 지능형 생산성 플랫폼에서 팀원들과의 연계, 협업, 포용성을 높여줄 새로운 방법을 소개합니다.

새 소식

Slack과 세일즈포스에서 팀의 성과 달성을 앞당기는 새로운 도구 출시

팀, 도구 및 데이터 간의 격차를 해소하여 모두가 더 빠르게 협업함으로써 고객 중심 솔루션을 제공하기 위한 방법

개발자

새로운 샘플, Tasks 앱으로 Slack 개발 기술 연마하기

오픈 소스로 제작되었으며, 또 자세히 설명되어 있는 Slack 개발자를 위한 샘플 앱으로 초보 프로그램을 뛰어넘어 보세요.

개발자

나에게 소켓 달기

Socket Mode를 활용하여 온프레미스로 맞춤형 Slack 통합 앱을 구축하세요

새 소식

New Slack product innovations unveiled at Dreamforce

Building a digital headquarters that enables more flexible, inclusive and productive ways of working

새 소식

워크플로 빌더의 새로운 커넥터 65개를 통해 더욱 유용한 자동화를 만드세요

파트너 앱에 연계해 코딩이 아닌 클릭으로 업무를 자동화하는 새로운 방법을 소개합니다.

협업

자동화를 사용하여 프로세스를 간소화하고 생산성을 높인 Salesforce 마케팅 팀

워크플로를 통해 마케터는 새 캠페인을 더 빠르게 제작하고 출시할 수 있습니다

