팁과 트릭
Slack에서 향상
고객 지원을 위한 Slack: Slack 커뮤니티 뉴욕시의 전문가 팁
Slack 전문가들로부터 고객 지원을 위해 Slack을 최대한 활용하는 방법에 대해 들어보세요.
평정심을 유지하고 자동화하기: 팀에서 바로 사용할 수 있는 3가지 Slack 워크플로
Slack에서 업무를 자동화하는 도구인 워크플로 빌더를 사용해 동료가 지원을 받고 요청을 제출할 수 있도록 더 나은 업무 방식을 제공하세요.
건초더미 줄이기: Slack에서 검색 결과 범위를 좁히는 방법
필터, 한정어, 채널 검색 등의 기능을 통해 중요한 대화와 정보를 빠르게 찾을 수 있습니다.
훨씬 빨라진 검색 속도: Slack의 엔터프라이즈 검색을 사용하기 위한 비법과 요령
업무 흐름을 유지하면서 모든 대화, 앱, 데이터에서 필요한 정보를 찾아보세요.
Slack이 10주년을 맞이했습니다!
10년간 이룬 혁신과 10가지 필수적인 Slack 기능들을 기념하며
시간 외 근무와 생산성 저하 사이의 놀라운 연관성
Slack의 인력 지수는 직원의 생산성, 웰빙, 만족도를 극대화하기 위해 근무 시간을 구성하는 방법에 대한 새로운 결과를 보여줍니다.
영업 담당자를 손쉽게 온보딩하기 위한 7가지 팁
새 담당자를 빠르게 합류시켜 성공할 수 있도록 준비시키는 일은 대단히 중요합니다. Slack에서 이를 수행하는 방법은 다음과 같습니다.