変革

カスタマーサポートでの Slack の活用方法 : Slack Community NYC のエキスパートからのヒント

カスタマーサポートに Slack を最大限活用する方法を、Slack のエキスパートがご紹介します。

ニュース

Slack Community フォーラムの最新版アプリが登場

コミュニティの力に Slack から直接アクセス

コラボレーション

斜め方向のコミュニケーションとは？

斜め方向のコミュニケーションを推進して職場の生産性を高める方法

コラボレーション

テクノロジーを活用した DX でビジネスを変革する方法

クラウド移行や業務フローの自動化などのテクノロジーが DX またはビジネス変革を加速

コラボレーション

自社の DX に合う適正テクノロジーの選び方

DX を進める適正なツールで顧客体験が大きく向上し、素早い問題解決や試行が実現

コラボレーション

横方向のコミュニケーションとは？

効果的な職場環境を育むための、横方向のコミュニケーションを実践する方法

コラボレーション

効果的なビジネスコミュニケーションの 4 つのかたち

ビジネスコミュニケーションの種類と、より効果的にやり取りする方法

コラボレーション

成功を引き寄せる職場環境の改善

生産的な職場環境が従業員に与える影響と、企業の成功に欠かせない理由

コラボレーション

DX はビジネスをどう変えるか？

DX は単なるデジタル化ではなく、ビジネスを一から再定義するもの

