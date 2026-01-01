「Work From Anywhere」でオープンコミュニケーションの凄み体感
漏れ、サイロ、属人化。データリスクを排除して、在宅勤務もセキュアに。
CyberAgent 流、オンラインで社内外と効果的につながるヒント
多くの子会社を持つ同社が、コロナ禍でも上手にコラボレーションできる理由とは？
エンタープライズ検索 : ナレッジを存分に活用できる時代へ
エンタープライズ検索により、チームがすばやく情報を見つけ、サイロ化を解消し、仕事の流れの中で AI を活用したツールを使って生産性を高められる方法とは。
Slack の AI : いつもの場所で仕事がさらにスピーディー & スマートに
Slack は AI、エージェント、人間が協調して成長を導く場所です。
Digital HQ をさらに進化させる、Slack canvas が登場
新しいスペースがチームの生産性を飛躍させ、Slack と Salesforce Customer 360 の価値をさらに引き出す
上質なカスタマーサポートに欠かせない Slack の 3 つの新機能
ハドルミーティング、分割ビュー、Atlas を活用することで、サービス部門はより迅速で円滑なカスタマーサポートが可能に
時間を自分で管理するためのシンプルな Slack 活用法
働き方に合わせて Slack をカスタマイズし、毎日できることを増やしましょう
Slack 上で会議を素早く設定
新しい Slack 用 Google カレンダーまたは Outlook 予定表アプリが最適な会議の時間帯を提案
ナレッジベースの最適化
なぜ今、ナレッジベースの最適化が必要なのか
ドキュメント管理ツール 4 選
コラボレーション、イノベーション、ナレッジ共有を加速させるドキュメント管理ツール