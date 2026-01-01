Der Slack-Blog
Produktivität
- Nach Kategorie durchsuchen
Eine Übersicht über die neuesten Verbesserungen in Slack
Senior Writer Matt Haughey erklärt, was es in der neuesten Desktop-Version von Slack Neues gibt und was sich geändert hat.
Erfolgreich als Remote-Team: 5 neue Vorlagen für Workflow-Builder
Automatisiere deine Prozesse, wie z. B. täglichen Updates, Anfragen, Genehmigungen und sorge somit für effektive und transparente Team-Arbeit
Wissenstransfer im Unternehmen: Wie du wertvolles Know-how sicherst, bevor es verloren geht
KI in Slack: Arbeite schneller und intelligenter – genau da, wo du bereits bist
In Slack kommen KI, Agenten und Menschen zusammen, um das Wachstum zu fördern.
Die besten Slackbot-Prompts für Kundenservice-Teams
Kundenservice-Mitarbeitende nutzen ihren persönlichen KI-Agenten in Slack, um Fälle schneller zu lösen, die Bearbeitungszeit zu verkürzen und sich auf hochwertige Kundeninteraktionen zu konzentrieren
Zeit- und Selbstmanagement: Das ist der Unterschied
Effektives Zeit- und Selbstmanagement hängt von unterschiedlichen Faktoren ab. Worauf es ankommt, erfährst du hier.
Agiles Projektmanagement: Methoden wie Scrum und Kanban einfach erklärt
Egal, wen du fragst – agiles Projektmanagement ist in. Warum eigentlich genau? Das und vieles mehr erfährst du hier.
Strukturiert und organisiert arbeiten: Ein Leitfaden
Ertrinkst du in einer Flut von Deadlines und Dokumenten? Keine Sorge, mit diesen Tipps kannst du dich besser organisieren
Wie wir Slackbot neu entwickelt haben
Die Geschichte hinter der Transformation von Slacks vertrautem Bot – vom einfachen Benachrichtigungsassistenten zum effektiven KI-Agenten
Slackbot für den Vertrieb: Dein KI-gestützter Assistent
Slackbot fungiert als dein persönlicher KI-Agent für die Arbeit, der deine Möglichkeiten vervielfacht, sodass du weniger Zeit mit administrativen Aufgaben und mehr Zeit mit dem Verkaufen verbringst.