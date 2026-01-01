협업툴 도입이 가져온 언택트 시대의 업무 변화
Slack에서는 팬데믹 동안 업무 변화의 흐름을 파악하기 위해 업무 유연성 및 협업툴 도입에 대한 서베이를 진행했습니다.
포스트 코로나 시대, 생산성 높게 재택근무 하기
Slack이 재택근무 혹은 원격근무로 마주한 업무 문제들에 솔루션을 제안합니다.
엔터프라이즈 검색: 새로운 차원으로 지식을 만나는 때
엔터프라이즈 검색을 통해 팀이 정보를 더 빠르게 찾고, 정보 단절을 없애며, AI 기반 도구를 업무 흐름에 활용하여 생산성을 높이는 방법을 알아보세요.
Slack의 AI: 어디서든 바로 더 빠르고 스마트하게 일하기
Slack은 AI와 에이전트, 사람이 함께 모여 성장을 주도하는 곳입니다.
Slack 캔버스로 더욱 앞서가는 Digital HQ
Slack 및 Salesforce 360의 가치를 강화하여 팀 생산성을 향상하는 기능을 소개합니다.
필수적인 최상의 고객 지원 서비스를 위한 Slack의 3가지 새로운 기능
서비스 팀은 허들, 분할 보기, 아틀라스를 사용하여 고객을 더 빠르고 원활하게 지원할 수 있습니다.
관리자 매뉴얼: 유연한 일정 지원 지원하기
글로벌 위기는 아침 9시부터 오후 5시까지의 일정이 더 이상 직원들에게 맞지 않을 수도 있음을 의미합니다. Slack 관리자들이 팀을 지원하는 방법에 대한 팁을 제공합니다.
평정심을 유지하고 자동화하기: 팀에서 바로 사용할 수 있는 3가지 Slack 워크플로
Slack에서 업무를 자동화하는 도구인 워크플로 빌더를 사용해 동료가 지원을 받고 요청을 제출할 수 있도록 더 나은 업무 방식을 제공하세요.
건초더미 줄이기: Slack에서 검색 결과 범위를 좁히는 방법
필터, 한정어, 채널 검색 등의 기능을 통해 중요한 대화와 정보를 빠르게 찾을 수 있습니다.
Slack에서 일하는 방식을 혁신할 20가지 엔터프라이즈 검색 프롬프트
엔터프라이즈 검색을 사용하면 정보를 찾는 시간을 단축하고 정보에 입각해 실행하는 데 더 많은 시간을 할애할 수 있습니다.