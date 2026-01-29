영업 담당자는 하루 업무 시간의 72%를 실제 판매가 아닌 다른 일에 사용합니다. 그 시간은 리드 후속 조치, 관계 구축, 거래 성사에 쓸 수 있는 소중한 시간입니다. 완전히 새로워진 Slackbot은 사용자가 이미 일하고 있는 공간, 즉 Slack 안에서 바로 필요한 콘텍스트(배경 정보)와 인텔리전스, 더 많은 거래를 성사시키고, 시간을 절약하는 데 필요한 답변에 즉시 접근할 수 있도록 지원하며 업무의 판도를 바꿔줍니다.

Slackbot은 사용자의 업무용 퍼스널 AI 에이전트 역할을 합니다. 매번 정보를 입력해야 하는 일반적인 AI 도구와 달리 Slackbot은 이미 대화, Salesforce 데이터, 그리고 연결된 앱을 이해하고 있습니다.

Slackbot은 사용자의 말투에 맞춰 고객 이메일을 작성하고, 관련 계정 내역을 바탕으로 통화를 준비하도록 도와줍니다. 회의와 브리프에서 핵심 인사이트를 추출하고, Slack을 벗어나지 않고도 Salesforce 데이터에 접근하며, 조직 전반에 축적된 지식까지 활용할 수 있습니다. 지난 분기 상위 성과자가 고객의 이의 제기에 어떻게 대응했는지, 비슷한 거래 건에서 어떤 경쟁사의 포지셔닝이 효과적이었는지, 특정 과제에 도움을 줄 수 있는 내부 전문가가 누구인지까지 파악합니다.

이 모든 기능은 영업 담당자가 반복적이고 소모적인 업무에서 벗어나, 실제 영향력을 만들어 내는 전략적 업무에 집중하도록 돕습니다.

영업 프롬프트를 더 잘 작성하는 방법

Slackbot은 명확하고 구체적인 프롬프트가 주어졌을 때 가장 좋은 답변을 제공합니다. 동료와 이야기하듯 자연스럽게 이야기해 보세요.

먼저 시나리오부터 설명해 보세요 . 예를 들어 “나는 영업 관리자인데, 새로운 영업 담당자를 온보딩해야 해.”처럼 배경 상황을 함께 제공하면 Slackbot이 더 정확하게 이해합니다. 원하는 결과를 구체적으로 요청하세요 . 글머리 기호 리스트인지, 세 단락 이메일인지, 영업 통화용 대화 요점인지 명확히 밝힐수록 결과가 좋아집니다. 연관된 요청은 함께 묶으세요. 여러 질문을 개별적으로 하지 말고, “4분기 매출 데이터를 가져오고, 최근 5년간 가장 크게 변동한 지점을 알려줘.”처럼 한 번에 요청해 보세요. 첫 답변에 만족하지 마세요. 반복해서 다듬으세요. 다른 버전을 요청하거나, 스타일을 바꿔 달라고 하거나, 원하는 예시를 구체적으로 Slackbot에게 제시해 보세요. 기간을 명확히 포함하세요. “최근 2주간의 대화” 또는 “1분기 데이터만”처럼 요청 범위를 좁히면 관련성이 크게 향상됩니다.

영업 담당자를 위한 Slackbot 프롬프트 추천

영업 담당자라면 통화 준비, Salesforce 업데이트, 계정 조사, 적합한 내부 전문가 찾기 등 전략서를 잘 알고 있습니다. 하지만 이 업무들이 각각 다른 도구에 흩어져 있다면 생산성은 급격히 떨어지고, 거래 진행 속도도 느려집니다.

중요한 인텔리전스는 Salesforce, Slack 채널, 엔터프라이즈 시스템, 수많은 문서에 흩어져 있어 필요한 순간에 원하는 정보를 바로 찾기 어렵습니다. 30분짜리 통화를 준비하기 위해 계정 조사에 한 시간 이상을 쓰기도 하고, CRM 데이터는 불완전한 상태로 남아 AI 기반 인사이트의 정확도를 떨어뜨립니다. 또한 어떤 부분이 실제로 거래와 팀에 효과적인지에 대한 가시성도 여전히 낮은 편입니다.

Slackbot은 이렇게 시간이 많이 소요되는 일상 업무를 줄여, 영업 담당자가 전략에 집중할 수 있도록 돕습니다. 다음은 영업 담당자들이 실제로 업무 흐름을 간소화하기 위해 활용하는 구체적인 프롬프트 예시입니다.

1. 모든 회의에 철저히 준비된 상태로 참석하기

프롬프트: “내일 [고객 이름] 고객과의 회의 준비를 도와줘. 최근 대화 내용과 지원 티켓, 갱신 또는 기간 연장에 관해 언급한 내용을 정리해 줘.” 또는 “최근 대화를 기준으로 [계정]의 불만 사항 세 가지를 알려줘.”

효과적인 이유: 3일 전 지원 채널에서 고객이 무엇을 말했는지 모른 채 통화에 참여하면 어색한 상황이 발생하기 쉽습니다. Slackbot은 캘린더를 검토하고 Slack과 Salesforce의 콘텍스트를 표시해, 핵심 정보를 담은 브리핑을 제공하여 중요한 내용을 놓치지 않도록 도와줍니다.

2. 전략적인 고객 지원 생성

프롬프트: “이 채널과 문서를 요약해서 [고객]을 위한 영업 제안 발표의 개요를 정리해 줘. 그리고 업그레이드 사용 사례를 글머리 기호 형식으로 이메일로 제안해 줘.”



효과적인 이유: 영업 주기에는 여러 이해관계자와 변화하는 요구 사항이 얽혀 있어 흐름을 놓치기 쉽습니다. 이 프롬프트는 고객 여정을 빠르게 재구성하고, 바로 보낼 수 있는 업그레이드 제안으로 정리해 줍니다. 여러 탭을 오갈 필요가 없죠.

3. 경쟁사 인텔리전스 및 거래 전략 수립

프롬프트: “[계정 이름]의 요구 사항을 기반으로 Slack을 [경쟁사] 대비 어떻게 포지셔닝하면 좋을까?” 또는 “[회사 이름]에 대해 조사하고, Slack이 이들의 디지털 전환 목표를 어떻게 지원할 수 있는지 전략적 관점을 정리해 줘.”

효과적인 이유: 모든 거래는 다릅니다. Slackbot은 계정의 고유한 불만 사항과 이전 대화, 문서화된 요구 사항을 참조하여 공감할 수 있는 포지셔닝을 제안합니다. 업로드된 자료, 뉴스, 내부 논의 사항을 참고해 사용자를 신뢰할 수 있는 조언자처럼 만들어 줄 전략적 관점을 구축하도록 도와줍니다.

4. 자동으로 Salesforce를 최신 상태로 유지

프롬프트: “[계정 이름] 기회의 현재 상태를 요약하고 누락된 자격 정보가 있는지 확인해 줘.”

효과적인 이유: CRM 관리가 중요하다는 것은 모두가 알고 있습니다. 하지만 수동으로 데이터 입력을 좋아하는 사람은 아무도 없죠. Slackbot은 Slack 대화를 기반으로 필요한 업데이트를 제안해 파이프라인을 최신 상태로 유지하고 예측 정확도를 높여줍니다.

5. 올바른 전문가를 빠르게 탐색

프롬프트: “우리 팀에서 [구체적인 업종/사용 사례] 경험이 있는 사람은 누구야?” 또는 “과거 성공 사례를 기준으로 봤을 때, [구체적인 이의]에 가장 효과적으로 대응한 방법은 무엇이야?”

효과적인 이유: 영업 담당자는 올바른 내부 전문가를 찾거나, 비슷한 거래 건에서 무엇이 효과적이었는지 기억해 내느라 소중한 시간을 많이 허비하곤 합니다. Slackbot은 조직의 축적된 지식을 찾고 이미 사용자가 직면한 문제를 해결한 적이 있는 동료와 연결해 줍니다. 이를 통해 최고의 성과를 올린 직원의 방식에서 배우고, 그들의 성공 전략을 팀 전반에 확산할 수 있습니다.

가장 잘하는 일, 판매에 다시 집중하기

Salesforce 전반에서 4만 2천 명 이상의 직원이 Slackbot을 사용하고 있으며, 이를 통해 주당 총 13만 8천 시간을 절감하고 있습니다. 이는 약 640만 달러에 해당하는 생산성 향상으로 이어집니다. 사용자 만족도는 96%로, Salesforce 역사상 가장 높은 평가를 기록했습니다. 이는 콘텍스트를 이해하는 AI가 대규모 환경에서도 효과적으로 작동한다는 사실을 보여줍니다. 채택률이 가장 높은 영업 팀에서는 개인당 최대 주 20시간을 절약하고 있습니다.

Business+ 및 Enterprise Grid 고객이라면 지금 바로 Slackbot을 사용할 수 있습니다. 설치할 것도, 새로 배워야 할 것도, 별도로 관리할 것도 없습니다. Slackbot은 항상 사용자의 권한과 액세스 제어를 준수합니다. 시작하려면 워크스페이스 상단 검색창 오른쪽에 있는 Slackbot 아이콘을 찾으세요. 그리고 대화를 시작하면 됩니다.

또는 지금 Slack 영업 팀에 문의해 플랜을 업그레이드하세요.