I rappresentanti di vendita trascorrono il 72% della loro giornata in attività diverse dalla vendita. È tempo che potrebbe essere dedicato a seguire i lead, costruire relazioni e chiudere trattative. Il nuovissimo Slackbot cambia questa equazione incontrandoti direttamente dove lavori già, all'interno di Slack, offrendoti accesso immediato al contesto, alle informazioni e alle risposte di cui hai bisogno per concludere trattative e riprenderti il tuo tempo.

Slackbot funge da agente di IA personale per il lavoro. A differenza degli strumenti IA generici che ti costringono a fornire il contesto ogni volta, Slackbot conosce già le tue conversazioni, i dati di Salesforce e le app connesse.

Slackbot può scrivere e-mail ai clienti con il tuo tono, prepararti alle chiamate con la cronologia dell’account pertinente, estrarre informazioni da riunioni e briefing, accedere ai dati di Salesforce senza uscire da Slack e attingere alle conoscenze istituzionali dell'intera organizzazione. Sa come i top performer hanno gestito le obiezioni dei clienti nell'ultimo trimestre, quale posizionamento competitivo ha funzionato in trattative simili e quali esperti interni possono aiutarti su sfide specifiche.

Tutto questo permette ai rappresentanti di vendita di passare dalla burocrazia logistica a un lavoro strategico che genera impatto.

Come scrivere prompt di vendita più efficaci

Slackbot produce le risposte migliori quando riceve prompt chiari e specifici. Immagina di parlargli come parleresti a un collega.

Inizia spiegando lo scenario. Prova qualcosa come: “Sono un responsabile vendite e devo inserire un nuovo addetto alle vendite” per fornire a Slackbot il contesto di cui ha bisogno. Specifica bene cosa ti serve. Un elenco puntato? Un'e-mail di tre paragrafi? Argomenti di discussione per una chiamata di vendita? Più spieghi in modo esplicito, migliore sarà il risultato. Raggruppa le richieste correlate. Invece di fare domande separate, prova: “Estrai i dati di vendita del quarto trimestre” e “Indicami i dati che sono cambiati di più negli ultimi cinque anni”. Non accontentarti della prima risposta. Itera. Chiedi versioni alternative, richiedi uno stile diverso o indica a Slackbot esempi specifici di ciò che stai cercando. Includi intervalli temporali. Restringere la richiesta a “conversazioni delle ultime due settimane” o “solo dati del primo trimestre” migliora notevolmente la pertinenza delle risposte.

I migliori prompt di Slackbot per i venditori

I venditori conoscono bene il playbook: preparare la chiamata, aggiornare Salesforce, fare ricerche sull’account, trovare il giusto esperto interno. Ma quando ognuna di queste attività richiede l'utilizzo di uno strumento diverso, la produttività crolla e le trattative rallentano.

Le informazioni critiche sono spesso distribuite tra Salesforce, canali di Slack, sistemi aziendali e innumerevoli documenti, rendendo difficile trovare ciò che serve nel momento in cui serve. La ricerca manuale sugli account può richiedere più di un'ora per una chiamata di 30 minuti, i dati del CRM rimangono incompleti (compromettendo gli insight basati sull'IA) e la visibilità su ciò che funziona effettivamente nelle trattative e nei team rimane terribilmente bassa.

Slackbot può aiutarti a gestire queste attività quotidiane che richiedono molto tempo, così puoi concentrarti sulla strategia. Ecco alcuni prompt specifici che i rappresentanti di vendita utilizzano per snellire i loro flussi di lavoro:

1. Presentati a ogni riunione con tutte le informazioni necessarie

Il prompt: “Aiutami a prepararmi per la riunione di domani con [nome cliente]: recupera le conversazioni recenti, i ticket di supporto e qualsiasi riferimento a rinnovi o espansioni” oppure “Quali sono i tre principali punti critici di [account] emersi dalle conversazioni recenti?”

Perché funziona: affrontare una chiamata senza sapere cosa ha detto il cliente tre giorni prima in un canale di supporto è fonte certa di imbarazzo. Slackbot esamina il tuo calendario, recupera il contesto da Slack e Salesforce e crea un briefing completo in modo che non ti sfugga nulla.

2. Genera un’assistenza clienti strategica

Il prompt: “Riassumi questo canale e i documenti per fornirmi una panoramica della nostra proposta di vendita per [cliente], quindi suggerisci casi d'uso per un aggiornamento in un'e-mail con punti elenco.”



Perché funziona: i cicli di vendita spesso coinvolgono più stakeholder ed esigenze in evoluzione, rendendo difficile mantenere una visione d’insieme. Questo prompt ricostruisce il percorso del cliente in pochi minuti e lo traduce in suggerimenti per l’aggiornamento pronti per l'invio, senza dover passare da una scheda all'altra.

3. Sviluppa l'intelligenza competitiva e la strategia di vendita

Il prompt: “Come dovrei posizionare Slack rispetto a [concorrente] per [nome account] in base ai suoi requisiti specifici?” o “Fai una ricerca su [nome azienda] e crea un punto di vista strategico su come Slack può supportare i suoi obiettivi di trasformazione digitale.”

Perché funziona: ogni trattativa è diversa. Slackbot fa riferimento ai punti critici specifici del tuo account, alle conversazioni passate e ai requisiti documentati per creare un posizionamento che risulti efficace. Estrae informazioni da materiali caricati, notizie e discussioni interne per aiutarti a costruire una prospettiva che ti posizioni come un consulente di fiducia.

4. Mantieni Salesforce aggiornato automaticamente

Il prompt: “Riepiloga lo stato attuale della mia opportunità per [nome account] e identifica eventuali informazioni di qualificazione mancanti.”

Perché funziona: sappiamo tutti che la pulizia del CRM è importante, ma diciamoci la verità: a nessuno piace l'inserimento manuale dei dati. Slackbot suggerisce aggiornamenti basati sulle conversazioni in Slack, mantenendo la pipeline aggiornata e le previsioni accurate.

5. Trova rapidamente l'esperto giusto

Il prompt: “Chi nel mio team ha esperienza con [settore/caso d’uso specifico]?” o “Qual è l'approccio migliore del nostro team per gestire [obiezione specifica] in base ai successi passati?”

Perché funziona: i venditori sprecano tempo prezioso cercando l’esperto interno giusto o provando a ricordare cosa ha funzionato in trattative simili. Slackbot porta alla luce le conoscenze istituzionali e ti mette in contatto con colleghi che hanno già risolto il problema che stai affrontando, aiutandoti a imparare dai migliori e ad applicare le best practice in tutto il team.

Torna a fare ciò che sai fare meglio: vendere

In tutta Salesforce, più di 42.000 dipendenti stanno usando Slackbot, risparmiando complessivamente 138.000 ore a settimana, che si traducono in 6,4 milioni di dollari in guadagni di produttività. Con un livello di soddisfazione degli utenti del 96%, il punteggio più alto nella storia di Salesforce, è la prova che un’IA consapevole del contesto funziona davvero su larga scala. I ​​team di vendita più attivi arrivano a risparmiare fino a 20 ore a settimana a testa.

Slackbot è già pronto per l'uso per i clienti Business+ ed Enterprise Grid. Non c'è nulla da installare, nulla da imparare e nulla di nuovo da gestire, e Slackbot rispetta sempre le tue autorizzazioni e i tuoi controlli di accesso. Per iniziare, trova l'icona di Slackbot a destra della barra di ricerca nella parte superiore della tua area di lavoro. E avvia semplicemente una conversazione.

Oppure contatta il nostro team di vendita per aggiornare il tuo piano oggi stesso.