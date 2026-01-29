Los representantes de ventas dedican el 72 % del día a otras actividades que no son de venta. Ese es tiempo que podría ocuparse en hacer un seguimiento de los prospectos, desarrollar relaciones y concretar negociaciones. El recién estrenado Slackbot modifica esa ecuación, ya que te acompaña en el lugar donde ya trabajas, justo dentro de Slack, y te brinda acceso inmediato al contexto, la información y las respuestas que necesitas para cerrar negociaciones y recuperar el tiempo perdido.

Slackbot actúa como tu agente de IA personal para el trabajo. A diferencia de las herramientas de IA genéricas, que te obligan a darles contexto permanentemente, Slackbot ya comprende tus conversaciones, datos de Salesforce y aplicaciones conectadas.

Slackbot puede escribir correos electrónicos dirigidos a los clientes con tu estilo, prepararte para las llamadas con los antecedentes pertinentes de la cuenta, extraer información de reuniones e informes, acceder a datos de Salesforce sin salir de Slack y recurrir al contexto institucional en toda tu organización. Está al tanto del modo en que los empleados con mejor desempeño manejaron las objeciones de los clientes en el último trimestre, cuál fue el posicionamiento competitivo que tuvo éxito en negociaciones similares y qué expertos internos pueden ayudar con desafíos específicos.

Todo esto ayuda a los representantes de ventas a pasar de la monotonía de los aspectos administrativos al trabajo estratégico que tiene impacto.

Cómo escribir mejores indicaciones para ventas

Slackbot genera las mejores respuestas cuando se le dan indicaciones claras y específicas. Procura hablarle como le hablarías a un colega.

Comienza por explicar la situación . Prueba con decirle algo como “Soy un gerente de ventas y necesito llevar a cabo la incorporación de un nuevo representante de ventas” para darle a Slackbot la información de trasfondo que necesita. Especifica claramente lo que quieres . ¿Una lista con viñetas? ¿Un correo electrónico de tres párrafos? ¿Puntos de conversación para una llamada de ventas? Mientras más explícitamente te expreses, mejores resultados obtendrás. Agrupa las solicitudes relacionadas. En lugar de hacer preguntas por separado, prueba con decirle “Recopila los datos de ventas del cuarto trimestre” e “Indícame cuáles son los datos que más cambiaron a lo largo de los últimos cinco años”. No te quedes con la primera respuesta. Repite. Pide versiones alternativas, solicita un estilo diferente o muéstrale a Slackbot ejemplos específicos de lo que estás buscando. Incluye marcos de tiempo. Si concretas tu solicitud a las “conversaciones de las últimas dos semanas” o a “solo los datos del primer trimestre”, la pertinencia de la respuesta mejorará drásticamente.

Las mejores indicaciones de Slackbot para representantes de ventas

Los representantes de ventas ya conocen las estrategias: prepararse para la llamada, actualizar Salesforce, investigar la cuenta, encontrar al experto interno adecuado. Pero cuando cada una de estas tareas te deriva a una herramienta diferente, la productividad se resiente y las negociaciones se desaceleran.

La información crítica a menudo está dispersa en Salesforce, canales de Slack, sistemas empresariales e innumerables documentos, con lo que se vuelve difícil encontrar lo que se necesita en el momento en que se lo necesita. La investigación manual de una cuenta para una llamada de 30 minutos puede llevar más de una hora; los datos de CRM permanecen incompletos (lo que debilita la información impulsada por IA); y la visibilidad de lo que realmente funciona para las negociaciones y los equipos sigue siendo baja, algo que genera frustración.

Slackbot puede ayudar a resolver estas tareas diarias que llevan tiempo, de modo que puedas enfocarte en la estrategia. Estas son algunas indicaciones específicas que los representantes de ventas usan para optimizar sus flujos de trabajo:

1. Presentarse preparados a cada reunión

La indicación: “Ayúdame a prepararme para la reunión de mañana con [nombre del cliente]. Recopila conversaciones recientes, tickets de soporte y cualquier mención de renovaciones o expansiones” o “A partir de las conversaciones recientes, ¿cuáles son las tres principales dificultades de [cuenta]?”.

Por qué funciona: presentarse a una llamada sin saber qué dijo el cliente hace tres días en un canal de soporte es garantía de una situación incómoda. Slackbot revisa tu calendario, extrae contexto de Slack y Salesforce, y crea un informe completo para que no pases nada por alto.

2. Generar un soporte estratégico al cliente

La indicación: “Resume este canal y estos documentos para brindarme una descripción general de nuestro discurso de ventas para [cliente] y luego sugiere casos de uso de actualizaciones en un correo electrónico, en una lista con viñetas”.



Por qué funciona: los ciclos de ventas a menudo involucran a varios grupos de interés y necesidades en evolución, con lo que es fácil perder la pista de la narrativa. Con esta indicación, se reconstruye el recorrido del cliente en minutos y se traduce en recomendaciones de actualización listas para enviar. No es necesario alternar entre pestañas.

3. Desarrollar información competitiva y una estrategia de negociación

La indicación: “Cómo debería posicionar a Slack frente a [competencia] ante [nombre de cuenta], con base en sus requerimientos específicos?” o “Investiga a [nombre de empresa] y crea un enfoque estratégico sobre cómo Slack puede apoyar el cumplimiento de sus metas de transformación digital”.

Por qué funciona: cada negociación es diferente. Slackbot toma como referencia las dificultades únicas de tu cuenta, las conversaciones anteriores y los requisitos documentados para elaborar un posicionamiento que resuene. Extrae información de materiales cargados, noticias y conversaciones internas para ayudarte a componer una perspectiva que te sitúe como asesor de confianza.

4. Mantener actualizado a Salesforce de manera automática

La indicación: “Resume el estado actual de mi oportunidad en [nombre de cuenta] e identifica cualquier información de calificación que falte”.

Por qué funciona: todos sabemos que la limpieza de datos de CRM es importante, pero seamos honestos: nadie disfruta de la entrada manual de datos. Slackbot sugiere actualizaciones con base en las conversaciones de Slack, con lo que se garantiza que el canal de ventas se mantenga al día y los pronósticos sean siempre precisos.

5. Encontrar al experto adecuado rápidamente

La indicación: “¿Qué miembro de mi equipo tiene experiencia con [caso de uso/sector específico]?” o “Con base en las negociaciones que hemos concretado, ¿cuál es el mejor abordaje que usamos en el equipo para responder a [objeción concreta]?”.

Por qué funciona: los representantes de ventas malgastan tiempo valioso en rastrear al experto interno adecuado o intentar recordar quién trabajó en negociaciones similares. Slackbot muestra el conocimiento institucional y te conecta con colegas que ya resolvieron el problema que tienes entre manos. Esto te permite aprender de quienes tienen un gran desempeño y adaptar las prácticas recomendadas en todo el equipo.

Vuelve a hacer lo que mejor sabes hacer: vender

En Salesforce, más de 42 000 empleados ya usan Slackbot para ahorrar un total de 138 000 horas semanales, lo que se traduce en un aumento de productividad de 6,4 millones de dólares. Con un 96 % de satisfacción del usuario, la calificación más alta en la historia de Salesforce, esto demuestra que la IA sensible al contexto funciona a gran escala. Los principales usuarios de ventas ahorran hasta 20 horas semanales individualmente.

Slackbot ya está disponible para los clientes con planes Business+ y Enterprise Grid. No es necesario instalar ni aprender nada y no hay que administrar ningún elemento nuevo. Además, Slackbot siempre respeta los permisos y accesos de control establecidos. Para comenzar, busca el ícono de Slackbot a la derecha de la barra de búsqueda, en la parte superior del espacio de trabajo. Luego, simplemente inicia una conversación.

También puedes hablar con nuestro equipo de ventas para actualizar tu plan hoy.