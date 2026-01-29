Les commerciaux passent 72 % de leur journée à exécuter des tâches autres que la vente. Autant de temps qui pourrait être consacré à relancer des leads, à nouer des relations et à conclure des contrats. Le tout nouveau Slackbot change la donne en vous rejoignant là où vous travaillez déjà – directement dans Slack – pour un accès instantané au contexte, aux informations et aux réponses dont vous avez besoin pour conclure des contrats et maîtriser votre emploi du temps.

Slackbot agit comme votre agent IA personnel de travail. Contrairement aux outils IA génériques qui vous obligent à leur fournir du contexte à chaque fois, Slackbot comprend déjà vos conversations, vos données Salesforce et vos applications connectées.

Slackbot peut rédiger des e-mails clients dans votre style rédactionnel, vous aider à préparer vos appels grâce aux informations pertinentes de l'historique d’un compte, extraire des insights de réunions et de briefs, accéder aux données Salesforce sans quitter Slack, et exploiter les connaissances internes de votre entreprise. Il sait comment les meilleurs commerciaux ont géré les objections des clients le trimestre dernier, quels arguments concurrentiels ont été percutants dans des contrats similaires, et quels experts internes peuvent vous aider face à des défis spécifiques.

Tout cela permet aux commerciaux de passer des tâches logistiques chronophages à un travail stratégique à valeur ajoutée.

Comment rédiger de meilleurs prompts pour les ventes

Slackbot produit ses meilleures réponses lorsqu'on lui soumet des prompts clairs et précis. Pensez à lui parler comme vous le feriez à un collègue.

Commencez par expliquer votre situation . Essayez par exemple : « Je suis responsable des ventes et je dois former un nouveau commercial », afin de donner à Slackbot le contexte dont il a besoin. Soyez précis sur ce que vous souhaitez obtenir . Une liste à puces ? Un e-mail en trois paragraphes ? Des sujets de discussion pour un appel commercial ? Plus vous êtes explicite, meilleurs seront les résultats. Regroupez les demandes connexes. Plutôt que de les effectuer séparément, essayez : « Montre-moi les données commerciales du T4 » et « Dis-moi quelles sont les données qui ont le plus évolué au cours des cinq dernières années. » Ne vous contentez pas de la première réponse. Affinez. Demandez des variantes, changez le style, ou orientez Slackbot vers des exemples précis de ce que vous recherchez. Précisez des plages temporelles. Limiter votre demande aux « conversations des deux dernières semaines » ou aux « données du T1 uniquement » améliore considérablement la pertinence des résultats.

Les meilleurs prompts Slackbot pour les commerciaux

Les commerciaux connaissent la méthode : préparer l'appel, mettre à jour Salesforce, analyser le compte, trouver le bon expert en interne. Mais quand chacune de ces tâches exige de basculer vers un outil différent, la productivité s'effondre et les négociations ralentissent.

Les informations stratégiques sont souvent dispersées entre Salesforce, les canaux Slack, les systèmes d'entreprise et d'innombrables documents, ce qui rend difficile l’accès à ce dont vous avez besoin au bon moment. La recherche manuelle sur un compte peut mobiliser plus d'une heure pour une réunion de 30 minutes, les données CRM restent incomplètes (ce qui compromet les insights alimentés par l'IA) et la visibilité sur ce qui fonctionne réellement d'un contrat à l'autre, et d'une équipe à l'autre, demeure insuffisante.

Slackbot peut vous aider à prendre en charge ces tâches quotidiennes chronophages, pour que vous puissiez vous concentrer sur la stratégie. Voici quelques prompts concrets que les commerciaux utilisent pour optimiser leurs flux de travail :

1. Arriver préparé à chaque réunion

Le prompt : « Aide-moi à préparer ma réunion avec [Nom du client] demain – récupère les conversations récentes, les tickets d'assistance et toutes les mentions de renouvellement ou d'extension » ou « Quels sont les trois principaux points de friction du compte [Nom du compte] dans les conversations récentes ? »

Pourquoi ça fonctionne : commencer un appel sans savoir ce que votre client a dit trois jours plus tôt dans un canal d'assistance, c'est s'exposer à une situation embarrassante. Slackbot analyse votre calendrier, remonte le contexte depuis Slack et Salesforce, et génère un briefing complet pour que vous ne manquiez jamais rien.

2. Générer un support client stratégique

Le prompt : « Résume ce canal et ces documents pour me donner une vue d'ensemble de notre argumentaire de vente pour [Client], puis suggère des cas d'usage pour passer à un forfait supérieur dans un e-mail avec des points clés. »



Pourquoi ça fonctionne : les cycles de vente impliquent souvent plusieurs parties prenantes et des besoins en constante évolution, ce qui rend la progression de la relation difficile à suivre. Ce prompt reconstruit le parcours client en quelques minutes et le traduit en recommandations de mise à niveau prêtes à envoyer. Fini les allers-retours entre les onglets.

3. Développer l'intelligence concurrentielle et la stratégie commerciale

Le prompt : « Comment positionner Slack face à [Concurrent] pour [Nom du compte] en tenant compte de ses besoins spécifiques ? » ou « Analyse [Nom de l'entreprise] et élabore un point de vue stratégique sur la façon dont Slack peut soutenir ses objectifs de transformation numérique. »

Pourquoi ça fonctionne : chaque contrat est différent. Slackbot s'appuie sur les points de friction propres à votre compte, les échanges passés et les exigences documentées pour élaborer un positionnement pertinent. Il puise dans les documents importés, l'actualité et les discussions internes pour vous aider à construire une stratégie qui vous positionne comme un conseiller de confiance.

4. Maintenir Salesforce à jour automatiquement

Le prompt : « Résume le statut actuel de mon opportunité [Nom du compte] et identifie les informations de qualification manquantes. »

Pourquoi ça fonctionne : nous savons tous que la qualité des données CRM est essentielle, mais personne n'aime les saisir manuellement. Slackbot suggère des mises à jour basées sur les conversations Slack, afin de maintenir votre pipeline à jour et vos prévisions fiables.

5. Trouver rapidement le bon expert

Le prompt : « Qui dans mon équipe a de l'expérience dans [secteur/cas d'utilisation spécifique] ? » ou « Quelle est la meilleure approche de notre équipe pour gérer [objection spécifique] d'après nos succès passés ? »

Pourquoi ça fonctionne : les commerciaux perdent un temps précieux à chercher le bon expert en interne ou à se rappeler ce qui a fonctionné dans des contrats similaires. Slackbot met en avant les connaissances institutionnelles et vous connecte avec des collègues qui ont déjà résolu le problème auquel vous êtes confronté, vous permettant d'apprendre des meilleurs commerciaux et de généraliser les bonnes pratiques à l'ensemble de votre équipe.

Recentrez-vous sur ce que vous faites de mieux : vendre

Chez Salesforce, plus de 42 000 collaborateurs utilisent Slackbot pour économiser ensemble 138 000 heures par semaine – soit 6,4 M$ de gains de productivité. Avec un taux de satisfaction de 96 %, le plus élevé de l'histoire de Salesforce, la preuve est faite que l'IA contextuelle fonctionne à grande échelle. Parmi les commerciaux, les meilleurs utilisateurs économisent jusqu'à 20 heures par semaine à titre individuel.

Slackbot est disponible dès maintenant pour les clients Business+ et Enterprise Grid. Aucune installation, aucune prise en main et aucune gestion supplémentaire ne sont nécessaires. Slackbot respecte toujours vos autorisations et contrôles d'accès. Pour démarrer, repérez l'icône Slackbot juste à droite de la barre de recherche en haut de votre espace de travail, puis lancez simplement la conversation.

Ou contactez notre équipe commerciale pour passer à un forfait supérieur dès aujourd'hui.