销售代表一天中有 72% 的时间都花在与销售无关的事务上。这些时间本应用于跟进潜在客户、建立关系和达成交易。全新的 Slackbot 将改变这一现状，它直接在你日常工作所用的平台（Slack 内部）为你服务，即时提供所需的上下文信息、智能分析和专业解答，助你完成交易、夺回宝贵时间。

Slackbot 是你工作中的专属 AI 代理。与通用型 AI 工具不同，它无需你反复提供上下文信息，即可自动理解你的对话内容、Salesforce 数据以及已连接的应用程序。

Slackbot 能够以你的口吻撰写客户电子邮件，根据相关客户历史信息为你准备通话要点，从会议和简报中提取见解，无需离开 Slack 即可访问 Salesforce 数据，并获取组织内部的知识资产。它了解顶尖销售代表上个季度是如何处理客户异议的，知道哪些竞争策略在同类交易中能引起共鸣，清楚哪些内部专家能帮助解决特定难题。

这一切，都有助于销售代表从繁琐的事务性工作中抽身，把精力投入到真正创造业务价值的战略性工作上。

如何写出更有效的销售提示词

指令清晰、具体，Slackbot 才能给出最佳回复。你可以像与同事交谈一样与它交流。

先说明你的场景 。可以这样说：“我是一名销售经理，需要为一位新入职的销售代表做入职培训。”这样可以为 Slackbot 提供所需的背景信息。 具体说明你的需求 。需要一个要点列表？一封三段式电子邮件？还是一次销售通话的谈话要点？你表述得越清晰，效果就越好。 将相关请求合并提出。 与其分开提问，不如一次性询问：“调取第四季度的销售数据，并指出过去五年中变化幅度最大的数据。” 不要止步于首次回复。 善于迭代优化。要求 Slackbot 提供不同的版本、尝试不同的表达风格，或告诉它你想要的具体示例。 明确时间范围。 限定时间区间能大幅提升结果的相关性，例如“过去两周的对话”或“仅限第一季度数据”。

面向销售代表的最佳 Slackbot 提示词

销售代表都熟悉这套工作流程：为通话做准备、更新 Salesforce、研究客户、寻找合适的内部专家。但当这些任务需要在不同工具之间来回切换时，效率便会直线下降，交易进度也会放缓。

关键信息常常分散在 Salesforce、Slack 频道、企业系统和无数文档中，导致你很难在需要时快速找到所需内容。为了一场 30 分钟的通话，手动研究客户可能就需要花费一个多小时；客户关系管理数据不完整，会削弱 AI 分析的价值；与此同时，企业仍难以全面掌握哪些策略在不同交易和团队中真正奏效，令人倍感掣肘。

Slackbot 可以帮助处理这些耗时的日常工作，让你专注于战略层面。以下是销售代表用来简化工作流程的一些具体提示词示例：

1. 为每一次会议做好充分准备

提示词：“帮我准备明天与 [客户名称] 的会议——调取最近的对话、支持工单，以及所有关于续约或增购的相关内容”；或“从近期对话中，提炼 [客户] 提到的三大痛点。”

为何有效：如果你都开始通话了，却不了解客户三天前在支持频道里说过什么，很容易出现尴尬场面。Slackbot 会查看你的日历，从 Slack 和 Salesforce 中提取相关上下文信息，并创建一份全面的简报，确保你从容应对、滴水不漏。

2. 生成战略性的客户支持内容

提示词：“总结这个频道和文档，为我概述我们针对 [客户] 的销售方案，然后以要点列表的形式，撰写一份推荐升级用例的电子邮件。”



为何有效：销售周期通常涉及多个利益相关者，需求也在不断变化，因此很容易偏离核心沟通思路。这个提示词能在几分钟内重构客户旅程，并转化为可直接发送的升级建议，无需在标签页之间来回切换。

3. 制定竞争情报与交易策略

提示词：“根据 [客户名称] 的特定需求，我该如何定位 Slack 来应对 [竞争对手]？”；或者“研究 [公司名称]，并就 Slack 如何助力其实现数字化转型目标，给出专业观点。”

为何有效：每笔交易都独一无二。Slackbot 会结合客户的具体痛点、过往对话和记录在案的需求，来制定能引起共鸣的定位话术。它从上传的材料、新闻资讯和内部讨论中提取信息，帮助你建立专业视角，让你成为值得信赖的顾问。

4. 自动保持 Salesforce 的数据最新

提示词：“总结一下我在 [客户名称] 的业务机会的当前状态，并找出任何缺失的商机评估信息。”

为何有效：我们都知道维护 CRM 数据的质量很重要，但说实话：没人喜欢手动录入数据。Slackbot 会基于 Slack 对话建议更新内容，确保你的销售管道始终最新，预测数据准确无误。

5. 快速找到合适的专家

提示词：“我的团队里谁有 [具体行业/用例] 的相关经验？”；或“根据以往的成功经验，我们团队处理 [具体异议] 的最佳方法是什么？”

为何有效：销售代表经常浪费大量时间寻找内部专家，或回忆类似交易的成功方法。Slackbot 会调取组织内部知识，帮你对接已经解决过同类问题的同事，让你向顶尖销售学习，并在团队内复制最佳做法。

回归你最擅长的工作：销售

目前，Salesforce 已有超过 42,000 名员工正在使用 Slackbot，每周总计节省 138,000 小时，相当于创造了 640 万美元的生产力价值。用户满意度高达 96%，创下 Salesforce 历史上最高评分，充分证明上下文感知型 AI 可以大规模发挥作用。销售团队中的高频用户人均每周可节省最多 20 小时。

Slackbot 现已面向企业增强套餐和 Enterprise Grid 套餐客户开放使用。无需安装、无需学习、无需额外管理，并且 Slackbot 始终遵循你的权限和访问控制设置。要开始使用，只需在工作区顶部的搜索栏右侧找到 Slackbot 图标，直接开始对话即可。

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