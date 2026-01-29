Os representantes de vendas passam 72% do dia trabalhando em outras atividades não relacionadas a vendas. Esse tempo poderia ser gasto em acompanhar leads, criar relacionamentos e fechar negócios. O novíssimo Slackbot muda esta equação quando vai ao seu encontro exatamente você já trabalha, ou seja, diretamente no Slack, oferecendo acesso instantâneo aos contextos, às inteligências e às respostas de que você precisa para fechar negócios e recuperar seu tempo.

O Slackbot atua como seu agente pessoal de IA para o trabalho. Ao contrário das ferramentas de IA genéricas que forçam você a alimentá-las com contexto o tempo todo, o Slackbot já entende as conversas, os dados do Salesforce e os apps conectados.

O Slackbot pode escrever e-mails de clientes por voz, preparar você para chamadas com o histórico relevante de contas, extrair informações de reuniões e briefings, acessar dados do Salesforce sem sair do Slack e explorar o conhecimento institucional em toda a sua organização. Ele sabe como os melhores funcionários lidaram com objeções de clientes no último trimestre, o posicionamento competitivo que afetou negócios similares e quais especialistas internos podem ajudar com desafios específicos.

Tudo isso ajuda os representantes de vendas a passarem da monotonia logística para o trabalho estratégico que gera impacto.

Como escrever prompts de vendas melhores

O Slackbot produz as melhores respostas quando recebe prompts claros e específicos. Pense em conversar com ele como você falaria com um colega.

Comece explicando seu cenário . Tente algo como “sou um gestor de vendas e preciso integrar um novo representante de vendas” para dar ao Slackbot o contexto necessário. Seja específico sobre o que você quer . Uma lista de marcadores? Um e-mail com três parágrafos? Pontos de discussão para uma chamada de vendas? Quanto mais explícito você for, melhor. Reúna solicitações relacionadas. Em vez de pedir separadamente, tente: “extraia dados de vendas do T4” e “indique os dados que mais mudaram nos últimos cinco anos”. Não se contente com a primeira resposta. Itere. Peça versões alternativas, solicite um estilo diferente ou apresente ao Slackbot exemplos específicos do que você procura. Inclua prazos. Ao restringir sua solicitação a “conversas das últimas duas semanas” ou “dados apenas do primeiro trimestre”, a relevância aumenta consideravelmente.

Os melhores prompts do Slackbot para representantes de vendas

Os representantes sabem de cor: preparar-se para a chamada, atualizar o Salesforce, pesquisar a conta, encontrar o especialista interno ideal. Mas quando cada uma dessas tarefas leva você a uma ferramenta diferente, a produtividade cai e os negócios desaceleram.

Muitas vezes, as informações essenciais estão espalhadas pelo Salesforce, canais do Slack, sistemas empresariais e inúmeros documentos, dificultando encontrar o que você precisa quando precisa. A pesquisa manual de contas pode consumir mais do que uma hora para uma chamada de 30 minutos, os dados CMR ficam incompletos (prejudicando a geração de insights baseada em IA) e a visibilidade sobre o que está realmente funcionando nos negócios e nas equipes continua absurdamente baixa.

O Slackbot pode ajudar você a lidar com essas tarefas diárias demoradas, permitindo que você se concentre na estratégia. Aqui estão alguns prompts específicos que os representantes de vendas estão usando para simplificar os fluxos de trabalho:

1. Esteja preparado para todas as reuniões.

O prompt: “Ajude-me na preparação para uma reunião com [Nome do cliente] amanhã: extraia conversas recentes, tíquetes de suporte e qualquer menção de renovações ou expansões” ou “Quais são as três pontos críticos principais de [Conta] com base nas conversas recentes?”.

Por que funciona: entrar em uma chamada sem saber o que seu cliente disse três dias antes em um canal de suporte é a receita certa para o constrangimento. O Slackbot analisa sua agenda, reúne o contexto do Slack e do Salesforce e cria um resumo completo para que você não perca nenhum detalhe.

2. Gere um suporte ao cliente estratégico

O prompt: “Resuma este canal e documentos para me dar uma visão geral de nossas apresentações de vendas para [Cliente] e sugira casos de uso de atualização com marcadores”.



Por que funciona: em geral, os ciclos de vendas envolvem várias partes interessadas e necessidades em evolução, necessidades em constante mudança, o que pode facilmente levar à perda de foco na narrativa. Esse prompt reconstrói a jornada do cliente em minutos e a traduz em recomendações de upgrade prontas para envio. Chega de alternar entre as guias.

3. Desenvolva inteligência competitiva e estratégia comercial

O prompt: “Como devo posicionar o Slack em relação ao [Concorrente] para [Nome da conta] com base nos requisitos específicos?” ou “Pesquise [Nome da empresa] e crie um ponto de vista estratégico sobre como o Slack pode abordar os objetivos de transformação digital.”

Por que funciona: os negócios são diferentes uns dos outros. O Slackbot leva em consideração os problemas específicos da sua conta, conversas anteriores e requisitos documentados para criar um posicionamento relevante. Ele extrai informações dos materiais enviados, notícias e discussões internas para ajudar você a construir uma perspectiva que o posicione como consultor confiável.

4. Mantenha o Salesforce atualizado automaticamente

O prompt: “Resuma o status atual da minha oportunidade com [Nome da conta] e identifique qualquer informação de qualificação ausente.”

Por que funciona: todos nós sabemos que a higiene de CRM é importante, mas sejamos honestos: ninguém gosta de inserir dados manualmente. O Slackbot sugere atualizações com base nas conversas do Slack, mantendo seu pipeline atualizado e suas previsões precisas.

5. Encontre o especialista certo rapidamente

O prompt: “Quem na minha equipe tem experiência com [setor específico/caso de uso]?” ou “Qual é a melhor abordagem de nossa equipe para lidar com [objeção específica] com base em sucessos anteriores?”

Por que funciona: os representantes de venda perdem um tempo valioso procurando o especialista interno certo ou tentando lembrar o que funcionou em negócios similares. O Slackbot revela conhecimento institucional e conecta você com colegas que já solucionaram o problema que você está enfrentando, ajudando você a aprender com aqueles que apresentam alto desempenho e disseminar as práticas recomendadas por toda a sua equipe.

Volte a fazer o que você faz de melhor: vender

Na Salesforce, mais de 42 mil funcionários estão usando o Slackbot para economizar 138 mil horas semanais, que se convertem em R$ 32 milhões em ganhos de produtividade. Com 96% de satisfação do usuário, a maior taxa da história da Salesforce, isso comprova que a IA contextualizada funciona em grande escala. Os principais vendedores que adotaram a ferramenta estão economizando até 20 horas por semana individualmente.

O Slackbot está pronto para uso agora mesmo para cliente dos planos Business+ e Enterprise Grid. Não há nada para instalar, nada para aprender e nada novo para gerenciar. O Slackbot sempre respeita suas permissões e seus controles de acesso. Para começar, encontre o ícone do Slackbot à direita da barra de pesquisa no topo do seu workspace. Em seguida, basta iniciar uma conversa.

Ou fale com nossa equipe de vendas para fazer o upgrade de seu plano ainda hoje.