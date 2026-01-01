銷售代表每天花 72% 的時間在銷售以外的活動上。他們原本可以利用這些時間來追蹤商機、建立客戶關係以及達成交易。全新的 Slackbot 可以扭轉這種局面，直接在你作業的 Slack 中即時存取達成交易所需的背景資訊、情報與答覆，為你省下寶貴的時間。

Slackbot 就是你的個人工作 AI 智慧代理。有別於一般 AI 工具需要你每天提供背景資訊，Slackbot 已能理解你的對話、Salesforce 資料和已連線應用程式。

Slackbot 可以用你的語氣撰寫給客戶的電子郵件，為電話會議準備相關的客戶歷史資料，從會議與簡報中擷取見解，無需離開 Slack 就能存取 Salesforce 資料，並能善用整個組織知識。它知道傑出的銷售代表在上一季度如何處理客戶的異議、在類似的交易中能確立具競爭力的定位，以及哪些內部專家可以協助解決特定的難題。

所有這一切都能幫助銷售代表擺脫繁瑣的後勤作業，專心投入具有實質影響力的策略性工作。

如何撰寫更切合需要的銷售提示

只要得到明確、具體的提示，Slackbot 就能產生最佳答覆。把它想像成和同事對話就可以了。

先從解釋你的情境開始 。你可以嘗試這麼說：「我是銷售經理，我需要培訓一名新入職的銷售代表，」讓 Slackbot 有所需的背景資訊。 具體說明你的需要 。一份標有項目符號的清單？一封寫出三個段落的電子郵件？銷售電話的談話重點？提示越明確越好。 將相關的請求集結在一起。 不要各別詢問，可以試著這麼說：「提取第四季的銷售資料，」和「指出過去五年來變化最大的資料。」 不必只接受第一個回覆。 反覆嘗試。要求替代的版本，請求不同的樣式，或者指示 Slackbot 為你想要的內容提供具體範例。 提供時間範圍。 將請求範圍限縮到「最近兩週的對話內容」或是「只要第一季的資料」，即可大幅提高關聯性。

最適合銷售代表的 Slackbot 提示

銷售代表都知道的教戰守則：準備電話會議資料、更新 Salesforce、研究客戶、找到合適的內部專家。但是，如果每項工作都要使用不同的工具，那麼不僅效率降低，還會拖累達成交易的速度。

公司的重要情報資訊往往分散在 Salesforce、Slack 頻道、企業系統和數也數不清的文件裡，讓人在需要使用時遍尋不著。為了一場為時 30 分鐘的電話會議而人工查詢客戶資料，可能要耗費一小時以上的時間；CRM 資料不完整連帶使得 AI 總結的見解不夠全面；對交易與團隊真正能發揮作用的資訊透明度仍然低得令人沮喪。

Slackbot 可以協助處理這些耗時的例行工作，讓你可以將精力用在業務策略上。下列幾項具體提示都是銷售代表用來精簡其工作流程的好方法：

1. 為每場會議做足準備

提示：「請幫我準備明天與 [客戶名稱] 開會的資料：提取近期對話、支援單，以及任何提及續約或擴展的資訊」或「在最近的對話中，[客戶] 最在意的三個痛點是什麼？」

為什麼有用：完全不知道客戶三天前在支援頻道中說了些什麼就展開電話會議，場面絕對尷尬。Slackbot 能查閱你的行事曆，從 Slack 和 Salesforce 找出背景資訊，然後製作綜合性的簡報，讓你不會遺漏任何事項。

2. 產出策略性的客戶支援

提示：「請產生此頻道與文件的摘要，讓我概覽對 [客戶] 的銷售簡報，然後在電子郵件中用項目符號列出升級使用案例的建議。」



為什麼有用：銷售週期通常牽涉到多位利害關係人，而且需求也會不斷改變，進而使相關的敘事難以掌握。這項提示可在幾分鐘內重新建構客戶的完整歷程，並將其轉譯為隨時可傳送出去的升級建議，省去切換索引標籤的時間。

3. 制定具競爭力的情報資訊與交易策略

提示：「根據客戶 [客戶名稱] 的具體需求，我該如何定位 Slack 以反制 [競爭對手]？」或「研究 [公司名稱] 並針對 Slack 可如何協助達成其數位轉型目標製作一份具策略性的 POV。」

為什麼有用：每一筆交易都不相同。Slackbot 能參考你客戶獨特的痛點、過去的對話，以及已經記載的需求，找出足以呼應客戶特性的定位。它能從上傳的資料、新聞和內部討論中提取資訊，幫助你建構權衡輕重的能力，將自己定位為受客戶信賴的顧問。

4. 自動保持 Salesforce 於最新狀態

提示：「請產生我的客戶 [客戶名稱] 最新的機會狀態摘要，並找出任何欠缺的資格資訊。」

為什麼有用：我們都知道維持 CRM 於最新狀態很重要；但老實說，沒有人喜歡手動輸入資料。Slackbot 會根據 Slack 對話提出更新建議，確保你的管道保持最新狀態、你的預測精準無誤。

5. 迅速找到合適的專家

提示：「我的團隊中，誰有 [特定產業/使用案例] 的經驗？」或「根據過去成功的經驗，對於處理 [具體異議] 我們團隊最好的做法是什麼？」

為什麼有用：銷售代表浪費寶貴的時間，希望在內部找到合適的專家；或者努力回想有哪些方法能在類似的交易中發揮效果。Slackbot 能找出組織知識，協助你與曾經面臨並解決相同問題的同事建立關係，幫助你向傑出的人員學習並將最佳做法擴及到整個團隊。

回來做你最擅長的工作：銷售

在 Salesforce，已有超過 42,000 位員工使用 Slackbot，每週總計省下 138,000 小時，相當於 640 萬美元的生產力提升價值。而 96% 的使用者滿意度，更是 Salesforce 歷史最高紀錄，證明了具備情境感知能力的 AI 確實能大規模發揮效用。採用 Slackbot 的頂尖銷售人員，每週每人節省的時間達 20 小時。

Slackbot 現在已可供 Business+ 和 Enterprise Grid 客戶使用。無需安裝、無需學習，也不必管理任何新工具；Slackbot 永遠遵守你的權限與存取權控制。若要開始使用，請在你工作空間頂端的搜尋列右側找到 Slackbot 圖示，接著簡單發起對話即可。

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