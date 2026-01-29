Los representantes de ventas dedican el 72 % de su jornada a actividades que no tienen nada que ver con las ventas. Es un tiempo que podrían dedicar a hacer un seguimiento de candidatos, cimentar relaciones con clientes y cerrar acuerdos. El nuevo Slackbot revoluciona la forma de trabajar de tus equipos en Slack, con un acceso instantáneo a la información, el contexto y las respuestas que necesitan para cerrar acuerdos y recuperar todo ese tiempo.

Slackbot actúa como tu agente de IA personal para el trabajo. A diferencia de las herramientas de IA genéricas, que te obligan a proporcionar contexto cada vez, Slackbot ya entiende tus conversaciones, los datos de Salesforce y las aplicaciones conectadas.

Slackbot puede redactar correos para clientes con tu propio estilo, prepararte para una llamada con el historial completo de la cuenta, resumir reuniones y documentos clave, consultar Salesforce sin salir de Slack y aprovechar el conocimiento acumulado de tu organización. Sabe cómo gestionaron las objeciones de clientes los mejores equipos el trimestre pasado, qué posicionamiento competitivo funcionó en acuerdos similares y qué expertos internos pueden ayudarte ante retos concretos.

Todo esto ayuda a los representantes de ventas a dejar atrás la gestión operativa y centrarse en el trabajo estratégico que genera un impacto.

Cómo crear solicitudes más eficaces para ventas

Slackbot genera mejores resultados cuando recibe solicitudes precisas. Dale el contexto necesario, como harías con cualquier miembro del equipo.

Empieza explicando el contexto. Por ejemplo: “Soy responsable de ventas y necesito incorporar a un nuevo comercial”, para darle a Slackbot la información de base que necesita. A continuación, especifica bien lo que quieres . ¿Una lista con viñetas? ¿Un correo de tres párrafos? ¿Puntos clave para una llamada comercial? Cuanto más concreta sea la solicitud, mejor será el resultado. Agrupa solicitudes relacionadas. En lugar de preguntar por separado, prueba con: “Saca los datos de ventas del cuarto trimestre” y “Señálame los datos que más han cambiado en los últimos cinco años”. No te conformes con la primera respuesta. Dale otra vuelta. Pide alternativas, cambia el tono o señala ejemplos concretos para orientar a Slackbot. Incluye plazos. Acotar la solicitud a “conversaciones de las últimas dos semanas” o “solo datos del primer trimestre” hace que la respuesta sea mucho más relevante.

Las mejores solicitudes de Slackbot para equipos de ventas

El equipo de ventas conoce el guion: preparar la llamada, actualizar Salesforce, investigar la cuenta, encontrar al experto interno adecuado. Pero cuando cada una de estas tareas obliga a saltar de una herramienta a otra, la productividad se resiente y las negociaciones avanzan más despacio.

La información realmente importante suele estar dispersa entre Salesforce, los canales de Slack, los sistemas empresariales y muchos documentos. Encontrar lo que necesitas en el momento preciso se convierte en un reto. Buscar manualmente puede llevar más de una hora para preparar una llamada de 30 minutos; los datos del CRM permanecen incompletos (lo que debilita los análisis impulsados por IA) y la visibilidad sobre lo que realmente funciona entre negociaciones y equipos resulta desesperantemente baja.

Slackbot puede ayudarte a gestionar estas tareas diarias que consumen tiempo para que puedas centrarte en la estrategia. Estas son algunas solicitudes concretas que los equipos de ventas utilizan para agilizar sus flujos de trabajo:

1. Prepárate mejor para cada reunión

La solicitud: “Ayúdame a preparar mi reunión de mañana con [Nombre del cliente]: recopila conversaciones recientes, tickets de asistencia y cualquier mención a renovaciones o ampliaciones” o “¿Cuáles son los tres principales puntos retos de [Cuenta] según las conversaciones recientes?”

Por qué funciona: Presentarte en una llamada sin saber qué dijo tu cliente hace tres días en un canal de asistencia puede generar situaciones incómodas. Slackbot revisa tu agenda, reúne el contexto de Slack y Salesforce y te entrega un resumen completo para que llegues con toda la información clave.

2. Genera atención estratégica para el cliente

La solicitud: “Resume este canal y los documentos asociados para ofrecer un resumen de nuestra propuesta comercial para [Cliente] y redacta un correo con viñetas que incluya posibles casos de uso para un cambio de plan”.



Por qué funciona: En procesos de venta complejos, con varios responsables y prioridades que evolucionan, es fácil perder perspectiva. Esta solicitud recupera rápidamente el contexto y lo convierte en propuestas concretas de cambio de plan, listas para compartir. Sin saltar entre herramientas.

3. Desarrolla inteligencia competitiva y estrategia para la negociación

La solicitud: “¿Cómo debería posicionar Slack frente a [Competencia] para [Nombre de la cuenta] en función de sus requisitos específicos?” o “Investiga a [Nombre de la empresa] y crea un punto de vista estratégico para demostrar que Slack puede impulsar sus objetivos de transformación digital”.

Por qué funciona: No hay dos negociaciones iguales. Slackbot combina los principales retos de la cuenta, el historial de conversaciones y los requisitos registrados para definir un posicionamiento relevante. También integra información de documentos internos, noticias y conversaciones para ayudarte a elaborar una perspectiva sólida que te sitúe como asesor de confianza.

4. Mantén Salesforce actualizado automáticamente

La solicitud: “Haz un resumen del estado actual de la oportunidad [Nombre de la cuenta] y señala qué datos de cualificación faltan”.

Por qué funciona: La calidad de los datos en el CRM es clave, pero, seamos honestos, introducirlos manualmente consume tiempo. Slackbot detecta información relevante en Slack y sugiere actualizaciones para que tu cartera de oportunidades esté siempre actualizada y tus previsiones sean más fiables.

5. Encuentra al experto adecuado, rápido

La solicitud: ”Quién de mi equipo tiene experiencia en [sector/caso de uso concreto]?” o “¿Qué estrategia nos ha funcionado mejor para abordar [objeción] en negociaciones anteriores?

Por qué funciona: Buscar a la persona adecuada o recordar qué enfoque dio resultado en negociaciones pasadas consume tiempo. Slackbot identifica el conocimiento disponible en la organización y te conecta con quienes ya han pasado por esa situación, lo que facilita que el equipo replique lo que mejor funciona.

Vuelve a centrarte en lo que mejor sabes hacer: vender

En Salesforce, más de 42 000 empleados utilizan Slackbot y, en conjunto, ahorran 138 000 horas a la semana, lo que se traduce en 6,4 millones de dólares en mejoras de productividad. Con un 96 % de satisfacción (la valoración más alta en la historia de Salesforce) queda demostrado que la IA con contexto funciona a gran escala. Los equipos de ventas con mayor adopción están ahorrando hasta 20 horas semanales por persona.

Slackbot está disponible desde hoy mismo para los clientes de Business+ y Enterprise Grid. No hay nada que instalar, nada que aprender ni nada nuevo que gestionar. Además, Slackbot respeta siempre tus permisos y controles de acceso. Para empezar, busca el icono de Slackbot a la derecha de la barra de búsqueda, en la parte superior del espacio de trabajo, y comienza a interactuar.

O habla con nuestro equipo de ventas para cambiar de plan hoy mismo.