Productividad

El blog de Slack

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The 3 Tips You’ll Need to Succeed in the Age of AI Agents

Experts offer tips for thriving in a workplace with humans and AI agents.

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Transforming Productivity and Collaboration: AI for Work

Learn how AI for work enhances productivity by automating tasks, improving collaboration, and streamlining communication for teams across industries.

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Base de conocimiento: qué es y cómo crearla sin empezar de cero

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Conciliación familiar y laboral: de la ley a la práctica

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Estrés laboral: síntomas, causas y qué hacer de verdad

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Flexibilidad horaria en 2026: qué es, qué dice la ley y cómo hacer que funcione en tu equipo

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Tu cerebro no está roto: qué es la infoxicación y cómo recuperar el control

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IA en Slack: trabaja más rápido y de forma más inteligente sin moverte del sitio

Slack es el lugar donde la IA, los agentes y el personal aúnan sus fuerzas para aumentar el crecimiento.

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Las mejores solicitudes de Slackbot para los equipos de servicio de atención al cliente

Los agentes de servicio usan su agente de IA personal en Slack para resolver casos más rápido, reducir el tiempo de gestión y centrarse en las interacciones con clientes de gran valor.

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Cómo hemos rediseñado Slackbot

La historia de cómo Slack ha modificado nuestro amigo bot para transformarse de un simple notificador en un sofisticado agente de IA.