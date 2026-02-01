Productividad

Slack es el lugar donde la IA, los agentes y el personal aúnan sus fuerzas para aumentar el crecimiento.

Los agentes de servicio usan su agente de IA personal en Slack para resolver casos más rápido, reducir el tiempo de gestión y centrarse en las interacciones con clientes de gran valor.

La historia de cómo Slack ha modificado nuestro amigo bot para transformarse de un simple notificador en un sofisticado agente de IA.