Descubre cuáles son los mejores chatbots con inteligencia artificial y por qué están revolucionando el mercado

Lo que hace apenas 3 o 4 años parecería una locura, ahora se ha vuelto algo muy normal. Y es que cada vez más personas utilizan chats con inteligencia artificial en su día a día y en todos los ámbitos. En lo que respecta al uso profesional, se están convirtiendo en el aliado perfecto para aumentar la eficiencia y productividad, automatizar tareas repetitivas, responder consultas frecuentes y agilizar todo tipo de procesos.

Los números hablan por sí solos. El chat de IA más popular del momento, ChatGPT, ha alcanzado los 200 millones de usuarios, y el 92 % de las empresas Fortune 500 lo utilizan. Gemini, Microsoft Copilot, LLaMA 2, Perplexity AI, ChatSonic… son solo algunos ejemplos de los chatbots de IA más populares que están transformando la forma en que interactuamos con la tecnología y trabajamos.

No cabe duda de que estos sistemas conversacionales están mejorando la eficiencia operativa y experiencia del cliente, por lo que no es de extrañar que, para 2025, se espere que su valor de mercado sea de unos 1250 millones de dólares estadounidenses.

¿Qué es y cómo funciona un chat con inteligencia artificial?

El chat con inteligencia artificial, también conocido como chatbot, es un sistema automatizado capaz de mantener conversaciones con usuarios de manera similar a como lo haría un ser humano. A través de algoritmos avanzados y tecnologías como el procesamiento del lenguaje natural y el aprendizaje automático, los chatbots pueden comprender preguntas, proporcionar respuestas relevantes y realizar todo tipo de tareas.

En definitiva, se trata de un software diseñado para interactuar y conversar con los usuarios mediante una interfaz que aprende y adapta sus respuestas a partir de dichas interacciones. Los chats con inteligencia artificial se pueden implementar en varias plataformas, como en aplicaciones de mensajería, sitios web, redes sociales, asistentes virtuales, etc.

Tecnologías subyacentes al chat con inteligencia artificial

Existen tecnologías subyacentes a los chatbots, como son, por ejemplo, el procesamiento del lenguaje natural (NLP) y el aprendizaje automático (machine learning).

En primer lugar, el procesamiento del lenguaje natural (PNL) es una rama de la inteligencia artificial que se ocupa de la interacción entre el ordenador y el lenguaje humano. Su propósito es hacer que las máquinas entiendan, interpreten y generen texto o voz de manera similar a la humana.

El NLP utiliza distintos métodos y algoritmos para analizar y procesar el lenguaje humano. Se usa en motores de búsqueda, asistentes virtuales, traducción automática, resúmenes de texto, análisis de sentimiento, chatbots, etc.

Por su parte, el aprendizaje automático es una rama de la inteligencia artificial que se enfoca en el desarrollo de algoritmos y modelos que permitan a las máquinas aprender y tomar decisiones basadas en datos, sin estar directamente programadas para cada tarea específica.

Así, estos modelos analizan los datos disponibles, identifican patrones y relaciones y generalizan este conocimiento para hacer predicciones o tomar decisiones sobre datos nuevos que no se habían visto antes. Su uso se da en distintas aplicaciones, como en el reconocimiento de voz, la detección de fraudes e, incluso, en diagnósticos médicos.

Las 10 mejores herramientas de chatbot con inteligencia artificial

La locura de los chatbots con IA ha llegado hasta tal punto qué es difícil seleccionar una herramienta entre todas las disponibles. Por ello, a continuación, te presentamos los 10 chatbots con IA más populares del momento y que han demostrado su valor en diferentes contextos, desde el uso personal hasta aplicaciones empresariales.

1. ChatGPT

ChatGPT es probablemente el único chatbot con IA que no necesita presentación. Este modelo de lenguaje, desarrollado por OpenAI, se basa en la tecnología de IA conocida como Generative Pre-trained Transformer (GPT). Actualmente, en su versión GPT-4o, sus capacidades han alcanzado un nuevo nivel, logrando realizar tareas más complejas como análisis de datos, programación, escritura creativa y resolución de problemas.

Su capacidad multimodal le permite procesar y generar tanto texto como imágenes, convirtiéndose así en una herramienta versátil para usuarios de todo tipo. Además, gracias a sus GPT, los usuarios pueden crear y entrenar sus propios chatbots especializados para tareas específicas. Se puede usar tanto en su versión gratuita como de pago (20 $/mes).

2. Microsoft Copilot

Microsoft Copilot es el asistente de IA de Microsoft que combina la potencia de GPT-4 con funciones integradas en el ecosistema Microsoft. Anteriormente conocido como Bing Chat, este chatbot ofrece capacidades avanzadas de búsqueda web en tiempo real y se integra perfectamente con aplicaciones como Microsoft Office, Windows y Edge. Está disponible de forma gratuita, aunque algunas funciones premium requieren una suscripción de Microsoft 365.

También se trata de un chatbot multimodal, ya que permite generar imágenes con IA gracias a la integración de Dall-E. Se puede acceder tanto desde el navegador web como desde la aplicación de escritorio o móvil. Para empresas, existe una versión específica llamada Copilot for Microsoft 365 que ofrece funcionalidades avanzadas de productividad y colaboración.

3. Gemini

La herramienta de chat que no puede faltar en esta lista es Gemini, el chatbot de IA desarrollado por Google y su apuesta más ambiciosa en el campo de la inteligencia artificial. Lanzado inicialmente como Bard y rebautizado como Gemini en diciembre de 2023, este asistente está conectado a la red y destaca por su capacidad multimodal y su profunda integración con los servicios de Google.

Está disponible de forma gratuita en su versión básica, mientras que la funcionalidad mejorada de Gemini Advanced requiere una suscripción mensual de 20 $. También se está empezando a integrar en los teléfonos móviles con Android, comenzando con el Pixel 8, y se espera que pronto esté disponible en más dispositivos y servicios de Google.

4. Perplexity AI

Perplexity AI es un motor de búsqueda conversacional que combina la potencia de los modelos de lenguaje con la capacidad de acceder a información actualizada de internet. A diferencia de otros chatbots, Perplexity se centra en proporcionar respuestas precisas y verificables, citando siempre sus fuentes. Está disponible de forma gratuita, aunque cuenta con un plan Pro que ofrece acceso a modelos más avanzados y funcionalidades adicionales.

5. Claude

Desarrollado por Anthropic, Claude es un chat de IA que destaca por su capacidad de análisis y razonamiento profundo. Este chatbot es especialmente útil para tareas que requieren pensamiento crítico, como el análisis de documentos extensos, la escritura académica y la programación. Está disponible tanto en su versión gratuita como en la versión premium Claude Pro.

6. LlaMA 2

En esta lista tampoco podía faltar LlaMA 2, el chat con inteligencia artificial de Meta (Facebook). Se trata de un modelo de lenguaje de código abierto que poco a poco ha ido ganando terreno debido a su alto rendimiento y versatilidad, y su diseño pensado para ser más eficiente y transparente que sus competidores.

LLaMA 2 se puede implementar localmente y personalizar según las necesidades de cada usuario. Su naturaleza de código abierto lo hace especialmente atractivo para desarrolladores y empresas que buscan crear sus propias soluciones de IA.

7. ChatSonic

Desarrollado por WriteSonic, ChatSonic es un chatbot de IA que está especializado en generar contenido creativo y de marketing. Ofrece características muy útiles como la generación de imágenes integrada y acceso a información en tiempo real. Está disponible en versión gratuita y de pago, y aunque tiene un precio más elevado que otras alternativas, destaca por sus capacidades avanzadas de generación de contenido y su interfaz intuitiva que facilita la creación de diversos tipos de material de marketing.

8. Zendesk

El famoso CRM Zendesk también ha incorporado funcionalidades de IA en su plataforma de atención al cliente. Su chatbot inteligente puede manejar consultas básicas, clasificar tickets y enrutar conversaciones al agente más adecuado, todo mientras aprende de cada interacción para mejorar su rendimiento. La integración de IA en Zendesk ha hecho posible una atención al cliente más eficiente y personalizada, reduciendo los tiempos de respuesta y mejorando la satisfacción del usuario.

9. Jasper

Jasper es una plataforma de IA especializada en la creación de contenido que incluye un potente chatbot. Destaca por su capacidad para generar textos de alta calidad para marketing, blogs y redes sociales, adaptándose a diferentes tonos y estilos de escritura. Su versión Boss Mode ofrece funcionalidades avanzadas como la integración con Surfer SEO y la posibilidad de crear contenido optimizado para SEO.

10. Tidio

Tidio es una plataforma de atención al cliente que incorpora un potente chatbot con IA, diseñado específicamente para empresas y comercio electrónico.

Destaca por su facilidad de implementación y su capacidad para manejar consultas de clientes en múltiples idiomas. Se integra perfectamente con plataformas populares de comercio electrónico como Shopify, WooCommerce y WordPress. Sus características incluyen respuestas automatizadas personalizables, chatbots con IA para ventas y soporte, y análisis profundo del comportamiento del cliente. Está disponible en varios planes, desde una versión gratuita hasta opciones empresariales con funcionalidades avanzadas.

Aplicaciones de los chat con inteligencia artificial

El chat con inteligencia artificial tiene distintas aplicaciones en una variedad de sectores e industrias. Entre las más importantes destacamos:

Atención al cliente automatizada: muchos sitios web y plataformas de atención al cliente utilizan chatbots impulsados por IA para responder automáticamente a las preguntas más frecuentes, resolver problemas técnicos simples y brindar soporte básico. Esto ayuda a mejorar la eficiencia y la disponibilidad de la atención al cliente.

muchos sitios web y plataformas de atención al cliente utilizan chatbots impulsados por IA para responder automáticamente a las preguntas más frecuentes, resolver problemas técnicos simples y brindar soporte básico. Esto ayuda a mejorar la eficiencia y la disponibilidad de la atención al cliente. Asistentes virtuales personales: los asistentes virtuales, como Google Assistant, Siri, Amazon Alexa y Microsoft Cortana, utilizan funciones de chat con inteligencia artificial para ayudar a los usuarios con tareas cotidianas, como encontrar información, hacer llamadas, enviar mensajes, configurar recordatorios, comprar en línea y controlar teléfonos inteligentes o electrodomésticos.

los asistentes virtuales, como Google Assistant, Siri, Amazon Alexa y Microsoft Cortana, utilizan funciones de chat con inteligencia artificial para ayudar a los usuarios con tareas cotidianas, como encontrar información, hacer llamadas, enviar mensajes, configurar recordatorios, comprar en línea y controlar teléfonos inteligentes o electrodomésticos. Comercio electrónico: el chat con inteligencia artificial se utiliza en el ecommerce para guiar a los usuarios a través del proceso de compra, brindar recomendaciones personalizadas de productos y asistencia posventa o responder preguntas sobre disponibilidad y precios, entre otras aplicaciones. En este sentido, el sector del marketing B2B es uno de los mercados que ha encontrado más soluciones y herramientas en el chat con inteligencia artificial, donde un 55 % de los profesionales afirma que lo utiliza para generar nuevos leads, mientras que el 43 % lo ve como de gran ayuda para educar a los prospects.

donde un 55 % de los profesionales afirma que lo utiliza para generar nuevos leads, mientras que el 43 % lo ve como de gran ayuda para educar a los prospects. Automatización de tareas comerciales: los chatbots con tecnología de inteligencia artificial se utilizan en las empresas para automatizar tareas repetitivas, como la programación de reuniones, la recopilación de datos, la generación de informes o el manejo de solicitudes y consultas de los empleados.

los chatbots con tecnología de inteligencia artificial se utilizan en las empresas para automatizar tareas repetitivas, como la programación de reuniones, la recopilación de datos, la generación de informes o el manejo de solicitudes y consultas de los empleados. Educación y formación : los chats con inteligencia artificial en el rubro educativo se utilizan para respaldar y ayudar con el aprendizaje en línea, responder preguntas sobre materiales educativos, brindar explicaciones y realizar evaluaciones interactivas.

: los chats con inteligencia artificial en el rubro educativo se utilizan para respaldar y ayudar con el aprendizaje en línea, responder preguntas sobre materiales educativos, brindar explicaciones y realizar evaluaciones interactivas. Salud y bienestar: el sector sanitario utiliza chatbots de IA para proporcionar información sobre síntomas, responder preguntas básicas, brindar consejos sobre un estilo de vida saludable y apoyo emocional básico.

Estos son solo algunos ejemplos de los usos más comunes del chat con inteligencia artificial. Sin embargo, esta tecnología se usa ampliamente en distintas industrias y se adapta a las diferentes necesidades y entornos para mejorar la experiencia del usuario y aumentar la eficiencia operativa.

Ventajas y retos del chat con inteligencia artificial

El chat con inteligencia artificial ofrece una serie de ventajas y retos, los cuales detallaremos a continuación:

Ventajas

Disponibilidad ininterrumpida y respuestas instantáneas: los chatbots con inteligencia artificial pueden estar disponibles las 24 horas del día, los 7 días de la semana, para brindar atención y soporte ininterrumpidamente a los usuarios. Además, pueden procesar grandes cantidades de información en poco tiempo y proporcionar respuestas precisas y coherentes de forma inmediata a las consultas de los usuarios.

Reducción de costes y eficiencia operativa: pueden responder rápidamente a las consultas de los usuarios y realizar tareas automatizadas, lo que reduce la carga de trabajo de los empleados y mejora la eficiencia operativa. Esto ahorra dinero a las empresas al reducir la necesidad de personal adicional para el servicio y la atención al cliente.

pueden responder rápidamente a las consultas de los usuarios y realizar tareas automatizadas, lo que reduce la carga de trabajo de los empleados y mejora la eficiencia operativa. Esto ahorra dinero a las empresas al reducir la necesidad de personal adicional para el servicio y la atención al cliente. Personalización y experiencia de usuario mejorada: pueden usar datos históricos y patrones de comportamiento para brindar sugerencias y recomendaciones personalizadas a los usuarios. Con ello, se mejora la experiencia del cliente y aumenta la satisfacción al proporcionar contenido relevante y adaptado a las necesidades individuales.

pueden usar datos históricos y patrones de comportamiento para brindar sugerencias y recomendaciones personalizadas a los usuarios. Escalabilidad y manejo de múltiples conversaciones: pueden manejar varias conversaciones simultáneamente, lo que hace que sean escalables y capaces de tener a la vez un gran número de interacciones.

Retos

Limitaciones en la comprensión del lenguaje natural y respuestas contextuales: es una de sus principales desventajas, ya que tienen dificultades para comprender el lenguaje humano en determinadas situaciones o cuando surgen preguntas complejas o ambiguas. Además, cuando se enfrentan a preguntas o situaciones fuera del conjunto de entrenamiento, su capacidad para responder con precisión puede verse limitada.

es una de sus principales desventajas, ya que tienen dificultades para comprender el lenguaje humano en determinadas situaciones o cuando surgen preguntas complejas o ambiguas. Además, cuando se enfrentan a preguntas o situaciones fuera del conjunto de entrenamiento, su capacidad para responder con precisión puede verse limitada. Empatía y emociones: carecen de las habilidades emocionales para empatizar con los usuarios como sucede en las interacciones humanas. Esto afecta la calidad de la experiencia del usuario, especialmente cuando se necesita apoyo emocional o comprensión profunda.

carecen de las habilidades emocionales para empatizar con los usuarios como sucede en las interacciones humanas. Esto afecta la calidad de la experiencia del usuario, especialmente cuando se necesita apoyo emocional o comprensión profunda. Automatización e intervención humana: requieren de una gran cantidad de datos de entrenamiento para funcionar de manera óptima. Si los datos no son representativos o no se actualizan regularmente, la precisión y relevancia de las respuestas generadas por el chatbot pueden verse comprometidas.

requieren de una gran cantidad de datos de entrenamiento para funcionar de manera óptima. Si los datos no son representativos o no se actualizan regularmente, la precisión y relevancia de las respuestas generadas por el chatbot pueden verse comprometidas. Privacidad y seguridad de los datos: los chats con inteligencia artificial pueden acceder y procesar datos personales y confidenciales de los usuarios. Esto puede generar inquietudes sobre la seguridad y la privacidad de los datos, especialmente si no se implementan medidas de seguridad y cumplimiento adecuadas.

El futuro del chat con inteligencia artificial

A estas alturas ya no hay ninguna duda: los chats con inteligencia artificial son el presente y el futuro inmediato de la humanidad. OpenAI, Google, Meta, y otras compañías seguirán desarrollando y mejorando sus modelos de lenguaje para ofrecer experiencias cada vez más naturales y sofisticadas. La carrera por la innovación en este campo está más viva que nunca, con inversiones millonarias y avances tecnológicos que se suceden a un ritmo vertiginoso.

Y aunque aún no sabemos cuánto tardará en ocurrir, el objetivo de todas estas empresas está muy claro: alcanzar lo que se conoce como AGI o Inteligencia Artificial General, un sistema de IA que sería capaz de igualar o superar la inteligencia humana en prácticamente todas las tareas cognitivas, y que se integraría de forma natural y profunda en nuestro día a día.

Mientras llega ese día, los profesionales y las empresas se ven en la obligación de adoptar esta tecnología lo más rápido posible para mantenerse competitivos. Los chats con IA están revolucionando la forma en la que interactuamos con la tecnología, abriendo nuevas posibilidades en diversas áreas, desde el servicio al cliente hasta el comercio electrónico.

No obstante, si bien aún quedan muchos desafíos por superar, como la mejora de la comprensión del lenguaje natural y la integración adecuada de la intervención humana, el futuro de los chat con inteligencia artificial se vislumbra prometedor.

Slack, la herramienta colaborativa por excelencia, ahora integra ChatGPT, el chat con inteligencia artificial del momento. Ahora puedes preguntar a ChatGPT desde Slack para obtener respuestas en segundos o generar resúmenes de las conversaciones, y mejorar con ello los flujos de trabajo y aumentar la productividad.

FAQS

¿Qué es un chatbot de inteligencia artificial?

Un chatbot de inteligencia artificial es un software diseñado para mantener conversaciones con usuarios humanos utilizando el procesamiento del lenguaje natural y algoritmos de aprendizaje automático. Estos sistemas están programados para comprender las consultas de los usuarios, interpretar su contexto y proporcionar respuestas relevantes y coherentes. A diferencia de los chatbots tradicionales, los chatbots de IA pueden aprender y mejorar con el tiempo a través de sus interacciones.

¿Cómo puedo usar un chatbot de IA para mi negocio?

Identifica necesidades y objetivos de tu negocio Elige una plataforma de chatbot que se ajuste a tus necesidades Personaliza el chatbot de acuerdo a tu marca y el tipo de interacciones que deseas que tenga Entrena el chatbot con información relevante de tu empresa y casos de uso específicos Implementa el chatbot en tus canales de comunicación y operaciones Monitoriza y optimiza el rendimiento del chatbot regularmente

¿Qué características se deben buscar en un chatbot de IA?

Un chatbot de IA debe tener un profundo conocimiento del lenguaje humano, capacidad de aprendizaje automático e integración con plataformas y sistemas de análisis y generación de informes. También es importante que cuente con funcionalidades multilingües, personalización avanzada y un sistema robusto de seguridad y privacidad de datos. La interfaz debe ser intuitiva y fácil de usar tanto para los administradores como para los usuarios finales.