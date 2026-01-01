Cualquier usuario de un canal o mensaje directo puede enviar o reproducir clips de audio y de vídeo. También puede responder en un hilo de la conversación con su propio clip.

Puedes acelerar o ralentizar los vídeos, pausarlos o reproducirlos cuando lo necesites, activar y desactivar los subtítulos o leer la transcripción. Por supuesto, puedes verlos tantas veces como quieras para asegurarte de que no te has perdido ni un detalle.

Al grabar un clip, puedes tener la cámara encendida o apagada, o incluso difuminar el fondo del vídeo. Comparte tu pantalla en un clip de vídeo: es perfecto para guiar a alguien por un proyecto.