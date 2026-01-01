Trabaja de forma coordinada y ahorra tiempo con los clips
Graba o envía clips de vídeo o audio para compartir información cómodamente sin necesidad de organizar una reunión.
Solo tienes que pulsar Grabar
Gracias a los clips, tu equipo puede recibir novedades, anuncios y explicaciones sin intermediarios. Publica grabaciones de audio, vídeo o de pantalla para darles más color y contexto, y todo ello directamente en Slack.
Adáptate a cualquier horario
Todos pueden ver o crear clips cuando quieran para mantener a los equipos al día sin necesidad de encontrar un hueco libre en sus agendas.
51 %
menos de reuniones programadas entre equipos que usan los clips*
Reprodúcelos como mejor te venga
Visualiza o escucha clips cuándo y cómo quieras: aceléralos, ralentízalos, lee los subtítulos u hojea rápidamente la transcripción, desde tu mesa o dondequiera que estés.
“Slack acelera la manera en que trabajamos proporcionando a todos los equipos, zonas horarias y espacios físicos herramientas accesibles como los clips para colaborar de forma asíncrona”.
Preguntas frecuentes
Todos los planes de Slack —incluidas las versiones de pago y gratuitas— ofrecen el uso ilimitado de clips de audio y vídeo.
En vez de tratar de reunirte con todo el mundo a la vez, puedes publicar un clip de audio o vídeo. O puedes utilizar un clip cuando no estés en tu mesa o tengas que estar fuera de la oficina y sea más fácil grabar un mensaje que escribirlo.
Cualquier usuario de un canal o mensaje directo puede enviar o reproducir clips de audio y de vídeo. También puede responder en un hilo de la conversación con su propio clip.
Puedes acelerar o ralentizar los vídeos, pausarlos o reproducirlos cuando lo necesites, activar y desactivar los subtítulos o leer la transcripción. Por supuesto, puedes verlos tantas veces como quieras para asegurarte de que no te has perdido ni un detalle.
Al grabar un clip, puedes tener la cámara encendida o apagada, o incluso difuminar el fondo del vídeo. Comparte tu pantalla en un clip de vídeo: es perfecto para guiar a alguien por un proyecto.
Los clips pueden durar hasta cinco minutos.