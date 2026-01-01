Salesforce se ha unido a la conversación
Gestionar los datos de tus clientes debería ser tan fácil como hablar en un chat. Pues gracias a la mejor CRM con IA del mundo, esto es posible en Slack.
Las empresas agénticas referentes del sector adoran trabajar en Slack
Datos de Salesforce 🤝 Agentes de Slack
“Hola, Slackbot. Actualiza mi canalización.”
Slackbot conoce tu progreso y con quién trabajas. Convierte las conversaciones en registros de CRM recopilando automáticamente las novedades, registrando los próximos pasos y actualizando los datos.Más información sobre Slackbot
Integra Agentforce en tus equipos en Slack
Mientras Agentforce se encarga de tareas más especializadas, podrás centrarte en el trabajo que de verdad importa. Los agentes específicos pueden supervisar flujos de trabajo, resaltar información y realizar los pasos siguientes, todo desde Slack.Obtén más información sobre Agentforce en Slack
Pon a cada agente manos a la obra desde una sola conversación
Slackbot encuentra al agente, la aplicación o el flujo de trabajo para cada tarea de manera automática. Solo tienes que describir lo que necesitas y encontrará la manera adecuada de ayudarte.Más información
Con Salesforce en Slack, tu CRM se adapta a ti
Las capacidades de CRM en Slack permiten agilizar los procesos de tus equipos usando datos de clientes en tiempo real, directamente en la interfaz desde la que trabajan.
Tus datos de Salesforce, donde se producen tus conversaciones
Todos los datos de tus clientes se pueden buscar y procesar en Slack. Explora métricas, automatiza tareas y actualiza registros en el lugar donde se realiza el trabajo, sin necesidad de cambiar de herramienta.
Mejora el servicio que ofreces a tus clientes a través de los datos y el diálogo, en equipo
Los canales de Salesforce reúnen los datos de tus clientes y las conversaciones de tu equipo en un solo espacio compartido, para que todo el mundo tenga la información que necesita y no se os escape nada.
Gestiona tus clientes en Slack con Slackbot
Slackbot convierte las conversaciones en registros organizados para pequeñas empresas, supervisando negociaciones, gestionando incidencias y manteniendo todo al día directamente en Slack. Ahora, tu equipo puede trabajar más rápido, remar en la misma dirección y olvidarse de las tareas más tediosas. Empieza a usar el CRM de Slack y adapta el trabajo a tu ritmo con Salesforce.Más información acerca de la CRM de Slack
Soluciones para todo tipo de equipos
Preguntas frecuentes
Gestionar tus relaciones con clientes es un proceso tan fácil e intuitivo como charlar con tu equipo. En lugar de tener que usar diferentes sistemas, la información de tus clientes se encuentra en la misma interfaz que usas para trabajar cada día.
Con la CRM en Slack, podrás actualizar la información sobre las negociaciones, registrar las llamadas con clientes y compartir datos con tu equipo con solo enviar un mensaje. Es una nueva forma de trabajar que hace que la gestión de la relación con el cliente sea un recurso habitual en tu flujo de trabajo diario.
Integrar tu CRM en Slack optimiza tu negocio y la comunicación de tus equipos de ventas, servicio, marketing y mucho más, todo mientras se simplifica el trabajo. Tus equipos podrán hacer lo siguiente:
- Actuar al instante: actualiza los datos de la CRM en el flujo de trabajo y recibe alertas en tiempo real sobre la actividad de tus clientes en Slack, para que tu equipo no se pierda ninguna oportunidad ni pase por alto ninguna solicitud urgente.
- Mejorar la colaboración con la CRM: unifica diferentes departamentos para que tengan a su disposición los datos de los clientes y las conversaciones de los equipos.
- Automatiza las tareas administrativas: evita cambiar de interfaz y actualizar datos manualmente para que tus equipos puedan centrarse en los clientes.
La IA está integrada en tu servicio de CRM en Slack, es un compañero de trabajo más. Mejora la comunicación con la CRM conectando el flujo de la conversación con los datos en tiempo real de los clientes para que puedas trabajar de manera más optimizada.
Está diseñada para mejorar la colaboración con la CRM encargándose de las tareas tediosas para que ahorres tiempo. Estos son algunos ejemplos de las capacidades de la IA:
- Resumir conversaciones largas antes de una llamada
- Redactar mensajes basados en una conversación anterior.
- Encontrar con rapidez respuestas a preguntas sobre el historial de los clientes
Esto hace que todo el mundo pueda ponerse al día y colaborar de manera eficaz y sencilla.
Los canales de Salesforce son canales de Slack especializados que sirven como sede para la colaboración de los equipos y los datos de CRM en tiempo real. Son un componente clave de la integración de CRM con Slack, y están diseñados para reunir a tus equipos, datos y conversaciones para centrarse en un cliente o registro.
A diferencia de los canales estándar de Slack, los canales de Salesforce reúnen a tus equipos, datos de CRM y conversaciones en un solo lugar para que puedas centrar todo tu trabajo en lo más importante: tus clientes. Es un espacio en el que todos tus equipos podrán colaborar con toda la información sobre los clientes, unificando todas las conversaciones y datos, sin importar desde dónde trabajen.
Los canales de Salesforce son la sede central de la colaboración con la CRM. Estos canales especializados unifican la CRM de tu equipo con datos de clientes en tiempo real sobre una cuenta, oportunidad o incidencia concretas.
Este espacio mejora la comunicación de tus departamentos reuniendo a tus equipos, datos de CRM y conversaciones en un solo lugar para que puedas centrarte en tus clientes y en ofrecer todos los datos sobre cada interacción.