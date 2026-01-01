Los canales de Salesforce son canales de Slack especializados que sirven como sede para la colaboración de los equipos y los datos de CRM en tiempo real. Son un componente clave de la integración de CRM con Slack, y están diseñados para reunir a tus equipos, datos y conversaciones para centrarse en un cliente o registro.

A diferencia de los canales estándar de Slack, los canales de Salesforce reúnen a tus equipos, datos de CRM y conversaciones en un solo lugar para que puedas centrar todo tu trabajo en lo más importante: tus clientes. Es un espacio en el que todos tus equipos podrán colaborar con toda la información sobre los clientes, unificando todas las conversaciones y datos, sin importar desde dónde trabajen.



Los canales de Salesforce son la sede central de la colaboración con la CRM. Estos canales especializados unifican la CRM de tu equipo con datos de clientes en tiempo real sobre una cuenta, oportunidad o incidencia concretas.

Este espacio mejora la comunicación de tus departamentos reuniendo a tus equipos, datos de CRM y conversaciones en un solo lugar para que puedas centrarte en tus clientes y en ofrecer todos los datos sobre cada interacción.