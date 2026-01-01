Un chat sencillo pensado para el trabajo profesional
Sácale partido a lo que escribes. Un chat de equipo eficiente y organizado os ayuda a ti y a tu equipo a colaborar mejor.
Elige el estilo comunicativo que mejor se adapte a ti
La colaboración no se limita únicamente a los mensajes textuales. Utiliza la voz, el vídeo y demás herramientas para facilitar el envío de comunicaciones.
Conecta con personas donde quiera que estas trabajen
Reúne a todas las personas en tu organización en un lugar donde comunicarse y colaborar. Desde conversaciones individuales hasta chats de equipo, conseguirás la experiencia presencial de la oficina desde donde trabajes.
Dale contexto a la conversación
Obtén actualizaciones importantes, habla sobre ellas y toma medidas, todo ello sin tener que cambiar de pestaña. Al conectar otras herramientas de trabajo a Slack, puedes tener conversaciones más sofisticadas y fundamentadas.
Productivity
Customer Support
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Customer Support
Dale contexto a la conversación
Obtén actualizaciones importantes, habla sobre ellas y toma medidas, todo ello sin tener que cambiar de pestaña. Al conectar otras herramientas de trabajo a Slack, puedes tener conversaciones más sofisticadas y fundamentadas.
Chatea de manera segura con una comunicación abierta o cerrada
La mayoría de las conversaciones en Slack tienen lugar en los canales —espacios organizados abiertos para mensajes, archivos, herramientas y personas—, pero siempre puedes encontrar un lugar en el que comunicarte con canales cerrados y mensajes directos.
Organiza las conversaciones
Ponles nombre a tus canales y organízalos por proyectos, clientes o lo que tenga más sentido para ti y tu empresa. Todas las conversaciones tienen su sitio y un lugar en el que desarrollarse.
Aprovecha el historial de tu trabajo
Trabaja de forma más inteligente mencionando tus mensajes privados o conversaciones abiertas en los canales de tu empresa; todos ellos se guardan automáticamente y se puede buscar contenido en ellos.
Siempre al alcance de tu mano
Mantente al día sobre todas tus conversaciones e impúlsalas desde cualquier punto con aplicaciones especializadas de Slack para equipos de escritorio y dispositivos móviles.
Echa un vistazo a la mensajería en Slack
Principios esenciales de Slack: máximo aprovechamiento de la mensajería
Principios básicos de Slack: búsqueda e inicio de conversaciones
Pormenores del trabajo en canales de Slack
Preguntas frecuentes
Slack es una forma más fácil y organizada de trabajar. En lugar de las infinitas cadenas de correos electrónicos, Slack permite trabajar en canales: unos espacios flexibles para juntar a todas las personas, herramientas y archivos que se necesitan para completar un trabajo. A diferencia del correo electrónico, en el que se pueden pasar por alto y perder algunos mensajes, puedes llamar la atención de una persona en concreto mediante una notificación de Slack cuando necesites una respuesta rápida. Slack también se puede conectar con tus herramientas habituales, algo que el correo electrónico no puede conseguir. Deja que te contemos un poco más para convencerte.
Los mensajes directos entre uno o varios miembros son privados de por sí. Estas conversaciones aparecerán en un grupo independiente en los mensajes directos, debajo de la lista de canales abiertos y cerrados a la izquierda de la ventana de Slack.
Gracias a Slack Connect, puedes enviar invitaciones para iniciar conversaciones en mensajes directos con personas de otras empresas, de igual forma que con el resto de mensajes directos de Slack. Una vez enviada y aceptada la invitación, puedes empezar a intercambiar mensajes con un miembro de otra organización.
Si quieres iniciar una conversación de mensajes directos, tu empresa debe usar un plan de pago de Slack. Sin embargo, las personas que utilicen un plan gratuito podrán aceptar tu invitación para iniciar un mensaje directo.