Slack es una forma más fácil y organizada de trabajar. En lugar de las infinitas cadenas de correos electrónicos, Slack permite trabajar en canales: unos espacios flexibles para juntar a todas las personas, herramientas y archivos que se necesitan para completar un trabajo. A diferencia del correo electrónico, en el que se pueden pasar por alto y perder algunos mensajes, puedes llamar la atención de una persona en concreto mediante una notificación de Slack cuando necesites una respuesta rápida. Slack también se puede conectar con tus herramientas habituales, algo que el correo electrónico no puede conseguir. Deja que te contemos un poco más para convencerte.