重要な仕事についてのシンプルなチームチャット
仕事のやり取りを自然な会話形式で進めましょう。効率よく整理されたチームチャットなら、スムーズなチームワークが実現します。
自分に合ったコミュニケーションスタイルで
コラボレーションの手段はテキストだけに限りません。チームのチャットに音声や動画などを活用することで、メッセージを効果的に伝えられます。
働く場所を問わずスムーズにつながる
組織内のすべての人を、コミュニケーションとコラボレーションのためのスペースに集めましょう。1 対 1 のやり取りからチームでの会話まで、どこで働いていても、オフィスにいるような感覚で仕事ができます。
必要な情報を会話に追加
Slack 上であらゆる情報を把握し、検討して、アクションを起こしましょう。Slack にほかのツールをつなげれば、会話のなかに必要な情報を取り込めるため、やり取りが効果的に進みます。タブの切り替えは必要ありません。
Productivity
Customer Support
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Customer Support
必要な情報を会話に追加
Slack 上であらゆる情報を把握し、検討して、アクションを起こしましょう。Slack にほかのツールをつなげれば、会話のなかに必要な情報を取り込めるため、やり取りが効果的に進みます。タブの切り替えは必要ありません。
すべてのやり取りを安全に
Slack では、ほとんどのチャットが「チャンネル」で行われます。チャンネルとは、メッセージ、ファイル、ツール、メンバーのためのオーガナイズされた公開スペースです。もちろん、みんなに知られたくないことを話す時は、プライベートチャンネルやチームチャットのダイレクトメッセージが使えます。
会話をきちんと整理
プロジェクト、顧客など、トピックごとにチャンネルを名づけて整理しましょう。どんな会話でもホームを設けて、そこで仕事を進められます。
過去の経緯や履歴を活用
社内のあらゆる会話を活用して、仕事をスマートに進めましょう。Slack ではチャンネルでのオープンな会話だけでなく、自分がやり取りしたプライベートメッセージも自動で保存されるため、すべてあとから検索できます。
どこからでもすぐにやり取り
Slack のデスクトップアプリとモバイルアプリを使えば、どこにいても会話の状況を把握でき、流れを止めることがありません。
よくある質問
Slack を使うと、シンプルで効率的な働き方を実現できます。延々と続くメールのやり取りの代わりに、Slack ではチャンネルで仕事を進めることができます。チャンネルは柔軟なスペースで、仕事を完成させるために必要なメンバーやツール、ファイルをすべて集めることができます。メッセージがすぐに埋もれてしまいがちなメールとは異なり、Slack の通知機能を使用すると、回答がすぐに必要な時に特定のメンバーの注意をひくことができます。仕事で頻繁に使うツールを Slack と連携することも可能です。これはメールでは不可能です。Slack への切り替えをおすすめするその他の理由についても、ぜひお読みください。多くの場合、そうです。チームチャットプラットフォームを使用することで、チームは即座にコミュニケーションを取り、トピック別に会話を整理し、仕事のツールを統合できるため、社内メールの必要性を減らすことができます。
1 人または複数のメンバーとの間のダイレクトメッセージは、デフォルトでプライベートに設定されています。これらのチャットは、Slack ウィンドウの左側の、プライベートチャンネルとパブリックチャンネルの下に、「ダイレクトメッセージ」というグループでリストが個別に表示されます。
Slack コネクトを使えば、社外の人にダイレクトメッセージの招待を送信して、会話を始めることができます。その方法は社内のDMと同じです。招待が承諾されると、ほかのオーガナイゼーションのメンバーとメッセージのやり取りを始められます。
ダイレクトメッセージを始める場合は、自社が Slack の有料プランを利用していることが必要です。DM を受け取る側は、フリープランのユーザーでも、招待を承諾できます。
チームチャットアプリは、チームがメッセージをやり取りしたり、ファイルを共有したり、リアルタイムでコラボレーションを行ったりできる、職場向けのメッセージングソフトウェアです。チームチャットアプリを使うと、会話がチャンネルまたはダイレクトメッセージに整理されるため、ディスカッションを構造化して検索可能な状態に保てます。ほとんどのチームチャットアプリはほかの業務ツールとも連携しているので、プラットフォームを切り替えることなく最新情報の共有やコラボレーションを行えます。
ほとんどのチームチャットプラットフォームには、職場でのコミュニケーションとコラボレーションをサポートするために設計されたコア機能がまとめられています。これには通常、会話を整理しておくチャンネル、1 対 1 のコミュニケーション用のダイレクトメッセージ、会話内でのファイル共有、検索可能なメッセージ履歴、およびほかの業務ツールとの連携が含まれます。これらの機能を組み合わせることで、チームがディスカッションを整理し、情報をすばやく見つけ、より効率的にコラボレーションできるようになります。
チームチャットを効果的に活用するには、チームがプロジェクト、部署、またはトピックごとに会話をチャンネルに整理する必要があります。そうすればディスカッションが体系的に進み、あとで情報を見つけやすくなります。チームは、わかりやすいチャンネル名を使用し、会話の中で関連ファイルや最新情報を共有し、重要なツールを統合して最新情報がチームチャット内に直接表示されるようにする必要があります。これらのプラクティスに従えば、不要なメッセージを減らし、チーム間の可視性を向上させ、業務を円滑に進めることができます。
チームチャットは、長々としたメールのやり取りの必要性を減らし、会話をチャンネルで整理します。これにより、チームはより迅速に協力でき、情報にアクセスしやすくなります。