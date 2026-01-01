Slack がメールより優れている理由は何ですか？
Slack とメールを比較すると、Slack は現代のビジネスにおいて仕事を進めるのに必要なあらゆる機能をまとめて提供しているため、メールよりも優れていると言えます。
メールには限界があります
メールは情報を送受信するのに便利です。Slack のプラットフォームでは、仕事の進行に欠かせないその他すべてのタスクを、直感的に実行できます。Slack のリッチインターフェイスでは、コラボレーション、透明性のあるファイル共有、アプリのインテグレーションが可能なだけでなく、AI によって生産性が向上します。
「メールではスピーディにやり取りできず、以前は十分にコミュニケーションできていませんでした。それが Slack の導入後は、日頃から経営に関するトピックをチャンネルでさっと話し合えるようになったんです。今ではもう手放せません」
Slack vs. メール
Slack はただのメッセージツールではありません。働く時間や場所にかかわらず、チーム、ツール、顧客、パートナーとスムーズに連携して仕事を進められる拠点です。
透明性
チームが Slack を使用して仕事をすると、すべての会話、ファイル、アプリから得られる有用な背景情報を、ユーザーおよび AI が検索して活用できます。プロジェクトに参加した新しいメンバーにたくさんのメールを転送する必要はなくなります。
コラボレーション
リアルタイムでのメッセージングに加えて、ファイル共有、通話、クリップなどの機能がすべて Slack に組み込まれているため、チームは自分たちに合った働き方で連携できます。しかも、Slack なら、仕事に関するコミュニケーションがメールでサイロ化されることがないため、場所やタイムゾーン、働き方の異なる社内外のチームをまとめられます。
インテグレーション
カレンダーや毎日使うツールなど、2,600 種類を超えるアプリを Slack に連携できます。もう添付忘れの心配は無用です。
オーケストレーション
Salesforce のエージェントやお気に入りのアプリをビジネスの基本システムに組み込むことで、代わりに業務を自動で進めてもらえます。
自動化
Slack では、定期的な会議や、スタンドアップ・ミーティング、承認、リクエストなどのタスクを自動化されたワークフローに変えることで、やり取りを減らせます。
セキュリティ
メールでの連携は、迷惑メールやフィッシング詐欺のリスクをもたらします。Slack は、安全な仕事環境を提供するため、エンタープライズグレードのセキュリティおよびコンプライアンス基準に対応しています。
メールから Slack に切り替えるには
新規登録
新しい Slack ワークスペースを作成します。所要時間はものの数分。どんなチームでもお試しは無料です。
一緒に仕事をする人を招待する
Slack はチームで使ってこそ真価を発揮します（1 人ではややつまらないかもしれません）。チームの招待は簡単です。
仕事を再開する
Slack にメールを転送して会話を続けましょう。チームや上司からはきっと感謝されるはずです。
よくある質問
Slack を使用すると、会話をチャンネルで整理できます。全員がチャンネルに集まって、アイデアを共有し、決定を下して、仕事を進めていけます。このようにすることで、チームの仕事のスピードが上がり、メンバーがどこにいても認識を統一できます。
Slack コネクト（有料プランで利用可能）を使ってパートナーやベンダー、クライアントなどと Slack で会話することで、さらにスムーズなコミュニケーションを実現できます。
はい。Slack ではセキュリティを非常に重視しており、ワークスペース内の情報は安全に保護されます。Slack のデータセキュリティについて詳しくは、セキュリティプラクティスを参照してください。
Slack を使ってグループでダイレクトメッセージをやり取りする場合、9 人まで参加できます。グループ DM は、チャンネルの全員が加わらなくてもよいちょっとした会話にぴったりです。9 人以上が参加する場合はチャンネルを作りましょう。
はい。Slack では、メールも含めた仕事のやり取りをすべて 1 か所にまとめられます。詳しくは Slack へメールを送信する方法を参照してください。