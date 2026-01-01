テンプレートを使って仕事のスピードアップを図りましょう

どのようなプロジェクト、プログラム、問題点に取り組む時でも、事前設定済みのテンプレートを使って当て推量なしで仕事ができます。

すべてのテンプレートを表示する

注目のテンプレート

チームのあらゆるニーズのために厳選されたテンプレート。

01/10

プロジェクト管理テンプレート

構想からリリースまで成功するプロジェクトを実行しましょう。
02/10

フィードバックテンプレート

Slack のフィードバックテンプレートで、収集、優先順位付け、共通認識の維持、そしてより迅速な対応を実現しましょう。
03/10

社員研修チェックリストテンプレート

Slack の社員研修チェックリストテンプレートを使用して、重要な情報と初週のタスクを 1 か所にまとめて簡単にアクセスできるようにしましょう。
04/10

マーケティングキャンペーンテンプレート

Slack のマーケティングテンプレートでキャンペーンの成功を促進しましょう。目標、認識の統一、成果をシームレスに達成できます。
05/10

課題ログテンプレート

Slack の課題ログテンプレートで、バグや課題の追跡を効率化しましょう。
06/10

外部パートナーのスターターキット

代理店、クライアントなどあらゆる外部パートナーと、1 つの場所でやり取り、追跡、アセットの提供ができます。
07/10

営業トラッカーテンプレート

案件を整理し、パイプラインのステージを追跡して、パフォーマンスを正確に測定します
08/10

チームチェックインテンプレート

チームが最高の仕事をするために必要な透明性と構造を提供します。
09/10

ヘルプリクエストプロセス

統一されたリクエストフォーム、トラッカー、自動ステータス更新で、リクエスト管理をより効率的にしましょう。
10/10

1on1 ミーティングテンプレート

目標の設定、成長の追跡、リソースの共有によって従業員の育成を効率化しましょう。

カテゴリーでブラウズする

プロジェクト管理
プランニング
チーム管理
コミュニケーション
生産性

すべてのテンプレートを見る

すべてのテンプレートを見る

検索フィルター :
0
条件にぴったり合ったテンプレートを見つけるのは、いくらか難しいようです。フィルターを減らして、もう一度試してみてください。
無料のプロジェクトトラッカーテンプレートを使って、チームのタスクを常に把握しましょう。計画の簡素化、進捗状況の追跡、期日管理も簡単になります。
プロジェクトトラッカーテンプレート
Slack 上で製品の目標、機能、成功指標を定義し、細部の改善に向けて連携しましょう。
製品概要書テンプレート
四半期プランニングテンプレートを使用すると、四半期プランニングプロセスを整理し、優先順位を付け、進捗を追跡し、効率化することができます。
四半期プランニングテンプレート
OKR テンプレートでチームのパフォーマンスを最適化しましょう。明確な目標を設定し、主な成果を追跡することで、オーガナイゼーションの成長と成功を促進できます。
目標と主な成果（OKR）テンプレート
Slack の社員研修チェックリストテンプレートを使用して、重要な情報と初週のタスクを 1 か所にまとめて簡単にアクセスできるようにしましょう。
社員研修チェックリストテンプレート
タスク、ミーティング、リソースがまとまる、使いやすいテンプレートで従業員を迎え入れましょう。
従業員オンボーディングテンプレート
構想からリリースまで成功するプロジェクトを実行しましょう。
プロジェクト管理テンプレート
すぐに使えるアジェンダテンプレートで、週次ミーティングを生産的な短時間のチェックインに変えましょう。
週次ミーティングアジェンダテンプレート
カスタマイズ可能なミーティングアジェンダテンプレートを使って、ミーティングのトピックを設定し、議事録を取り、実施項目を取得して、効率的なチームコラボレーションを実現しましょう。
ミーティングアジェンダテンプレート
すべての有用なリソースとリンクを 1 か所に整理しましょう。
リソースガイドテンプレート
チームが最高の仕事をするために必要な透明性と構造を提供します。
チームチェックインテンプレート
目標の設定、成長の追跡、リソースの共有によって従業員の育成を効率化しましょう。
1on1 ミーティングテンプレート

よくある質問

テンプレートには、事前に構築されたチャンネル、canvas、リスト、ワークフローといった Slack の便利機能が集約され、具体的な用途にすぐに対応できます。テンプレートを使用すると、あなたもチームも価値実現までの時間を短縮し、プロセスを拡大し、生産性を向上させることができます。

テンプレートはすべての Slack 有料プランで利用できます。これはアドオンではありません。料金の情報については、料金プランページをご覧ください。

Slack テンプレートを使うと、自動化を活用した柔軟でスケーラブルなソリューションにより「何もない状態」からあっという間に仕事を完了できるようになるため、あらゆる現場であなたとチームの生産性が大幅に向上します。

はい。独自のニーズに合ったカスタムテンプレートを作成できます。Grid プランを利用している場合、管理者は社内用のカスタムテンプレートを作成して、オーガナイゼーション全体に公開できます。