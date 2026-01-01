テンプレートを使って仕事のスピードアップを図りましょう
どのようなプロジェクト、プログラム、問題点に取り組む時でも、事前設定済みのテンプレートを使って当て推量なしで仕事ができます。
すべてのテンプレートを見る
よくある質問
テンプレートには、事前に構築されたチャンネル、canvas、リスト、ワークフローといった Slack の便利機能が集約され、具体的な用途にすぐに対応できます。テンプレートを使用すると、あなたもチームも価値実現までの時間を短縮し、プロセスを拡大し、生産性を向上させることができます。
テンプレートはすべての Slack 有料プランで利用できます。これはアドオンではありません。料金の情報については、料金プランページをご覧ください。
Slack テンプレートを使うと、自動化を活用した柔軟でスケーラブルなソリューションにより「何もない状態」からあっという間に仕事を完了できるようになるため、あらゆる現場であなたとチームの生産性が大幅に向上します。
はい。独自のニーズに合ったカスタムテンプレートを作成できます。Grid プランを利用している場合、管理者は社内用のカスタムテンプレートを作成して、オーガナイゼーション全体に公開できます。