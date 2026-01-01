テンプレートには、事前に構築されたチャンネル、canvas、リスト、ワークフローといった Slack の便利機能が集約され、具体的な用途にすぐに対応できます。テンプレートを使用すると、あなたもチームも価値実現までの時間を短縮し、プロセスを拡大し、生産性を向上させることができます。