営業トラッカーを使用することで、チームは営業パイプラインを明確に可視化し、正確な予測データを取得して、パフォーマンスを測定できます。営業担当者がアクティビティのログを記録し、案件のステージを追跡し、次のステップを理解して商談を前進させるのに役立ちます。マネージャーには、進捗状況や潜在的なボトルネックを確認できる機能が提供されます。

Slack 営業トラッカーテンプレートは、このようなプロセスを簡素化します。案件情報を Work OS である Slack に取り込み、リアルタイムで更新を共有し、アクティビティを簡単に追跡できるようにします。初回のアウトリーチから案件のクロージングまで、チームのワークフローに合わせてカスタマイズできます。

Slack の営業トラッカーテンプレートの使用方法

Slack の営業トラッカーテンプレートは、あらゆる案件を可視化し、最新の状態を保てるよう設計されています。見込み客をステージ別に整理し、重要な情報を記録し、営業チームがすでに利用しているチャンネルに最新情報をもたらします。

セットアップ方法は以下のとおりです。

「テンプレートを取得」をクリックする。 事前設定された営業追跡チャンネルを Slack ワークスペースに追加します。 「案件トラッカー」タブで見込み客を追加する。 商談ごとに次のようなステージを設定します：評価中、確定、提案書作成中、交渉中、成約、失注。 案件の詳細を入力する。 案件価値、優先度、チャンネル、次のステップ、主要な連絡先をレコードに入力します。より多くの情報を追跡したい場合は、追加の列を加えてください。 ワークフローを設定する。 「ワークフロー」タブで、案件が成約としてマークされた際に Slack チャンネルに自動的に投稿するワークフローを作成します。 チームと共有する。 ワークフローリンクを配布するか、 営業用 チャンネルに直接投稿して、営業担当者やマネージャーがアクセスできるようにします。 リアルタイムで更新する。 パイプラインの進捗を記録 します。Slack チャンネル、 ダッシュボード 、および案件成約ワークフローで記録・追跡できます。 定期的にレビューする。 スタンドアップミーティングやパイプラインレビューの際に、トラッカーを使って進捗を確認し、 予測 を調整します。

営業トラッカーとは？

営業トラッカーは、営業プロセス全体を通して商談を整理・監視するために使用されるツールです。チームは 1 か所で、案件の詳細を記録し、ステージの進捗を追跡し、長期的なパフォーマンスを測定できます。営業トラッカーにより、営業担当者は責任を持ってフォローアップを行えるようになり、マネージャーはパイプラインを可視化して、正確な予測を導けるようになります。

営業トラッカーの一般的なフィールド

案件： 商談または顧客の名前

クローズ日： 案件がクローズする予定日または実際の日付

ステージ： パイプラインにおける案件の状態（例：確定、交渉中）

担当者： 案件を担当する営業担当者

コンバージョン率： あるステージから次のステージに進んだ案件や、成約に至った案件の割合

営業トラッカーテンプレートの活用例

営業パイプライン： 初回接触からクローズまで案件を追跡し、商談の進捗状況や停滞箇所を可視化する

日次・週次の営業活動： 電話、メール、ミーティングを記録して、活動の量や一貫性を測定する

営業予測： 案件価値、ステージ、確度をもとに、将来の売上を予測する

チームパフォーマンス・KPI： 成約率、案件の平均規模、担当者の目標達成率などの指標をモニタリングする

営業トラッカーテンプレートを使用するメリット

営業トラッカーテンプレートは、営業プロセスを構造化し、重要な情報の見落としを防ぎます。使用による主なメリットは以下のとおりです。

一貫性の確保とレポートの標準化： 全員が同じ方法で案件を記録することで、比較データやレポートの信頼性が高まります。

コラボレーションとアカウンタビリティの向上： 営業担当者、マネージャー、リーダーが、案件のオーナーシップや次のステップを一目で確認できます。

迅速な更新、機会損失の減少： リアルタイムの更新により、パイプラインが最新の状態に保たれ、フォローアップの見落としリスクを軽減できます。

売上予測精度の向上： 案件の価値、ステージ、タイミングに関するデータの信頼性が高まることで、マネージャーは自信を持って売上を予測できます。

パイプラインの可視性向上： どこに案件が集中し、どのステージに注意が必要かをチームで正確に把握できます。

時間の節約： 複数のスプレッドシートやツールを手動で更新する代わりに、営業担当者は 1 つのテンプレートを更新するだけで、進捗を即座に共有できます。

カスタマイズ可能な追跡： 列やフィールドをカスタマイズすることで、案件規模や製品ラインなど、チームにとって重要な項目を追跡できます。

アクティビティの履歴レコード： 完了した案件はトラッカー内に残るため、パフォーマンス分析やトレンド特定のための資料として利用できます。

チームのワークフローとの統合： 更新や通知の機能により、すでに営業活動を行っている Slack 内の会話に直接接続できます。

営業トラッカーで追跡すべき指標

営業トラッカーテンプレートを使うことで、案件や営業担当者、期間ごとに、パフォーマンスを測定することがより簡単になります。追跡すべき主な指標は以下のとおりです。

営業サイクル期間： 最初のコンタクトから成約まで、案件を進めるのにかかる平均日数。Slack 内にて、テンプレートで日付を追跡し、リマインダーを使って期限を過ぎた商談をハイライトできます。

成約率： 成約に至った商談の割合。Slack の「案件受注ワークフロー」により、案件が成約するとチャンネルが自動的に更新され、成果を可視化できます。

ステージごとのコンバージョン率： パイプラインにおいて、あるステージから次のステージに進む案件の割合。すべての更新が 1 つのトラッカーに記録され、Slack チャンネルで共有されることで、チームはボトルネックをすばやく発見できます。

売上の予測と実績の比較： 予測売上と実際に成約した売上を比較したもの。テンプレートで案件価格を記録し、Slack のダッシュボードとインテグレーションでデータをレポートに取り込めます。

営業担当者のアクティビティ指標： 行った通話、送信したメール、開催したミーティング、完了したフォローアップなど。営業担当者はこれらのアクティビティをテンプレートに直接記録することも、CRM のインテグレーションにより Slack に自動的に記録することも可能です。

平均案件規模： 成約受注案件あたりの標準的な売上。目標設定や商談の優先順位づけに役立ちます。マネージャーは Slack 内で直接行えるパイプラインレビューの際にこれを確認できます。

パイプライン価値： アクティブな案件全体の潜在的な総売上。チームはテンプレートでこれを追跡し、週次のスタンドアップミーティングで最新情報を共有できます。

見込み客に対応するまでの時間： 最初のコンタクト後、営業担当者がフォローアップするまでの時間。Slack の通知により、新しい見込み客をリアルタイムで可視化することで、対応時間を短縮できます。

目標達成率： 個人またはチームの目標の達成割合。指標をテンプレートで追跡し、マイルストーンに到達した際に Slack のアラートでハイライトできます。

解約・継続への影響： 契約の拡大や更新を担当するチームは、トラッカーで顧客維持に関する案件にフラグをつけることができ、最新情報を Slack で共有して、カスタマーサクセスと営業のチーム全体での可視性を高められます。

営業追跡のベストプラクティス

いくつかのベストプラクティスに沿うことで、営業トラッカーがより正確で使いやすいものになり、チーム全体にとっての価値を引き出せます。

シンプルに保つ： フィールドの数は、案件名、ステージ、価格、次のステップなど、必要最小限にとどめましょう。列が多すぎると更新に手間がかかり、トラッカーを維持しづらくなります。

更新スケジュールを標準化する： 営業担当者が案件のステータスと次のステップを更新するための、定期的なスケジュール（毎日 / 毎週など）を定めましょう。これによりパイプラインが最新の状態に保たれ、売上予測の信頼性が高まります。

トラッカーをダッシュボードと組み合わせる： ダッシュボードを使って、管理者や役員にパイプライン価格、成約率、予測収益などの指標の概要を提供し、トラッカーで案件レベルの詳細を記録します。

Slack の通知とアラートを設定する： Slack ワークフローを設定して、新しい案件を発表したり、停滞している商談にフラグをつけたり、成約を祝ったりしましょう。リアルタイムのアラートにより、チームの連携が保たれ、見落としを防げます。

これらのベストプラクティスにより、営業チームは毎日の仕事に役立つトラッカーが得られ、リーダーは計画や意思決定に必要な信頼できるデータを手にすることができます。

Slack で営業追跡をシンプルに

構造化された営業トラッカーは、チームにパイプラインの可視性、より正確な売上予測、進捗の明確なレコードを提供します。Slack の営業トラッカーテンプレートを使うことで、日々の営業業務を行う会話やワークフローにそのメリットを直接もたらすことができます。営業担当者は案件ステージの最新情報が得られ、管理者はパイプラインの健全性を確認でき、チームは成約をリアルタイムで共有できます。これらすべてを 1 か所で実現できます。

今すぐダウンロードして使用を開始しましょう。テンプレートギャラリーから、Slack の営業案件トラッカーテンプレートをはじめとするテンプレートを利用して、ワークフローを改善できます。使用方法がわかるガイドも用意されています。