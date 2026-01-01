Um rastreador de vendas oferece às equipes uma visão clara do pipeline, dados precisos de previsão e uma forma de avaliar o desempenho. Isso ajuda os representantes de vendas a registrar atividades, monitorar as etapas do negócio e registrar as próximas etapas para manter as oportunidades avançando. Para os gerentes, ele proporciona visibilidade do progresso e de gargalos potenciais.

O modelo do rastreador de vendas do Slack simplifica esse processo. Ele traz as informações do negócio ao sistema operacional de trabalho do Slack, compartilha atualizações em tempo real e facilita o acompanhamento da atividade. As equipes podem personalizá-lo para entrar no fluxo de trabalho, do contato inicial ao fechamento do negócio.

Como usar o modelo do rastreador de vendas do Slack

O modelo do rastreador de vendas do Slack foi projetado para manter cada negócio visível e atual. Ele organiza os leads por etapa, registra os detalhes principais e conecta as atualizações aos canais em que as equipes de vendas já estão colaborando.

Veja como configurá-lo:

Clique em “Obter modelo”. Adicione o canal de rastreio de vendas pré-configurado ao workspace Slack. Adicione leads na guia “Rastreador de negócios”. Posicione cada oportunidade na etapa correta: Avaliando, Qualificado, Proposta de criação, Negociação, Fechado ou Perdido. Preencha os detalhes do negócio. Registre o valor do negócio, a prioridade, o canal, as próximas etapas e o ponto de contato principal. Adicione colunas extras caso deseje monitorar mais informações. Configure um fluxo de trabalho. Na guia “Fluxos de trabalho”, crie um fluxo de trabalho que posta automaticamente em um canal do Slack quando um negócio é marcado como fechado. Compartilhe com a sua equipe. Distribua o link para o fluxo de trabalho ou poste-o diretamente no canal de vendas para que os representantes e os gerentes possam acessá-lo. Faça atualizações em tempo real. Monitore o progresso do pipeline nos canais do Slack, nos painéis e no “Fluxo de trabalho do negócio fechado”. Faça análises regularmente. Use o rastreador em reuniões breves ou análises de pipeline para avaliar o progresso e ajustar as previsões .

O que é um rastreador de vendas?

Um rastreador de vendas é uma ferramenta usada para organizar e monitorar oportunidades durante todo o processo de vendas. A ferramenta proporciona às equipes um espaço centralizado para documentar detalhes de negócios, monitorar o progresso entre as etapas e avaliar o desempenho continuamente. Os rastreadores de vendas ajudam os representantes a continuarem responsáveis pelos acompanhamentos, dão aos gerentes a visibilidade do pipeline e embasam uma previsão precisa.

Campos comuns do rastreador de vendas

Negócio: o nome da oportunidade ou da conta

Data de fechamento: a data prevista ou real em que o negócio será fechado

Etapa: onde o negócio se encontra no pipeline (por exemplo, Qualificado, Negociação)

Representante: o vendedor responsável pelo negócio

Taxa de conversão: a porcentagem de negócios que passam de uma etapa para a próxima ou que são fechados

Exemplos de usos comuns de modelos do rastreador de vendas

Pipeline de vendas: monitora os negócios desde o primeiro contato até o fechamento, mostrando como as oportunidades avançam e em que ponto elas podem ficar estagnadas

Atividade de vendas diária/semanal: registra ligações, e-mails e reuniões para avaliar o volume e a consistência da atividade

Previsão de vendas: usa o valor, a etapa e a probabilidade do negócio para estimar a receita futura

Desempenho/KPIs da equipe: monitora métricas como contratos fechados, tamanho médio dos negócios e atingimento de cotas entre os representantes

Benefícios de usar um modelo do rastreador de vendas

Um modelo do rastreador de vendas proporciona estrutura ao processo de vendas e evita a perda de informações críticas. Entre os benefícios de usar um desses modelos, estão:

Consistência e relatórios padronizados: todos registram os negócios da mesma forma, tornando as comparações e os relatórios combinados mais confiáveis.

Colaboração e responsabilização aprimoradas: representantes, gerentes e líderes podem visualizar a propriedade e as próximas etapas de modo fácil e rápido.

Atualizações mais rápidas, menos oportunidades perdidas: as alterações em tempo real mantêm o pipeline atualizado e reduzem o risco de negligenciar os acompanhamentos.

Previsões mais precisas: dados confiáveis ​​sobre o valor, a etapa e o cronograma do negócio ajudam os gerentes a projetar a receita com mais confiança.

Visibilidade mais clara do pipeline: as equipes podem ver exatamente onde os negócios estão concentrados e quais etapas precisam de mais atenção.

Economia de tempo: em vez de atualizar várias planilhas ou ferramentas manualmente, os representantes atualizam um único modelo e compartilham o progresso instantaneamente.

Rastreio personalizável: colunas e campos podem ser adaptados para rastrear o que é mais importante, do tamanho do negócio à linha de produtos.

Registro histórico da atividade: os negócios concluídos continuam no rastreador, servindo como referência para analisar o desempenho anterior e identificar tendências.

Integração com fluxos de trabalho da equipe: quando usado no Slack, atualizações e notificações se conectam diretamente às conversas em que já ocorrem atividades de vendas.

Métricas a serem rastreadas no rastreador de vendas

Um modelo do rastreador de vendas facilita a avaliação do desempenho entre negócios, representantes e períodos. Entre as métricas comuns a serem rastreadas, estão:

Duração do ciclo de vendas: o número médio de dias necessários para um negócio avançar do primeiro contato ao fechamento. No Slack, você pode rastrear datas no seu modelo e usar lembretes para destacar oportunidades em atraso.

Taxa de fechamento/perda: a porcentagem de oportunidades que levam a negócios encerrados por fechamento em comparação aos encerrados por perda. Um “Fluxo de trabalho do negócio fechado” no Slack pode atualizar automaticamente os canais sempre que um negócio for fechado, mantendo os resultados visíveis.

Taxas de conversão por etapa: o compartilhamento dos negócios que avançam de uma etapa do pipeline para a próxima. Quando todas as atualizações são registradas em um rastreador e compartilhadas nos canais do Slack, as equipes conseguem identificar gargalos rapidamente.

Previsão de receita e receita real: compara a receita projetada com a receita efetivamente fechada. Os modelos conseguem capturar o valor do negócio, enquanto os painéis e integrações do Slack extraem os dados para os relatórios.

Métricas de atividade do representante de vendas: ligações feitas, e-mails enviados, reuniões realizadas e acompanhamentos concluídos. Os representantes podem registrar essa atividade diretamente no modelo ou conectar integrações do CRM que são registradas automaticamente no Slack.

Valor médio do negócio: receita típica por negócio encerrado por fechamento, o que ajuda a definir metas e priorizar oportunidades. Os gerentes podem rever isso durante as revisões do pipeline realizadas diretamente no Slack.

Valor do pipeline: a receita potencial total em negócios ativos. As equipes podem acompanhar esse dado no modelo e compartilhar as atualizações nas reuniões breves semanais.

Tempo de resposta ao lead: o tempo que os representantes levam para fazer o acompanhamento após o contato inicial. As notificações do Slack ajudam a reduzir os tempos de resposta, revelando novos leads em tempo real.

Atingimento de cotas: a porcentagem de metas individuais ou de equipe alcançadas. As métricas podem ser rastreadas no modelo e destacadas por alertas do Slack quando marcos são atingidos.

Impacto da rotatividade ou da retenção: para as equipes de expansão ou renovação, o rastreador pode sinalizar quais negócios estão vinculados à retenção de clientes, com atualizações compartilhadas no Slack para visualizar o sucesso do cliente e das vendas.

Práticas recomendadas para o rastreio de vendas

Com a adoção de práticas recomendadas consistentes, é possível manter o rastreador de vendas preciso, acessível e útil para toda a equipe:

Seja simples: limite o número de campos ao essencial, como nome do negócio, etapa, valor e próxima etapa. Ter muitas colunas pode desacelerar as atualizações e tornar a manutenção do rastreador mais difícil.

Padronize os cronogramas de atualização: defina um cronograma regular, seja diário ou semanal, para os representantes atualizarem o status do negócio e as próximas etapas. Isso mantém o pipeline atualizado e confiável para as previsões.

Combine o rastreador com painéis: use painéis para fornecer aos gerentes e executivos uma visão geral das métricas, como valor do pipeline, contratos fechados e receita prevista, enquanto o rastreador captura as informações no nível do negócio.

Integre notificações e alertas do Slack: configure os fluxos de trabalho do Slack para anunciar novos negócios, sinalizar oportunidades estagnadas ou comemorar contratos fechados. Os alertas em tempo real mantêm a equipe alinhada e garantem que nada passe despercebido.

Essas práticas ajudam as equipes de vendas a desenvolver um rastreador que permanece útil no dia a dia, ao mesmo tempo que fornece os dados confiáveis de que os líderes precisam para o planejamento e a tomada de decisão.

Simplifique o rastreamento de vendas com o Slack

Um rastreador de vendas estruturado fornece às equipes visibilidade do pipeline, previsões mais precisas e um registro claro do progresso. Com o modelo do rastreador de vendas do Slack, esses benefícios se aplicam diretamente às conversas e fluxos de trabalho onde o trabalho de vendas ocorre diariamente. Os representantes podem atualizar as etapas do negócio, os gerentes podem analisar a integridade do pipeline, e os fechamentos de contrato podem ser compartilhados em tempo real: tudo em um só lugar.

Baixe e comece a usar hoje mesmo. Também temos vários outros modelos na nossa galeria, incluindo o modelo do rastreador de negócios de vendas do Slack, que pode ser usado para melhorar seu fluxo de trabalho, junto com guias que mostram como utilizá-lo.