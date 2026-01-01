영업 추적기는 팀에 영업 파이프라인의 명확한 보기, 정확한 예측 데이터, 그리고 성과를 측정 방법을 제공합니다. 영업 담당자가 활동을 기록하고, 거래 단계를 추적하며, 다음 단계를 기록하여 기회를 계속 진행시킬 수 있도록 도와줍니다. 관리자에게는 진행 상황과 잠재적인 병목 현상을 확인할 수 있도록 가시성을 제공합니다.

이 Slack 영업 추적기 템플릿은 이 과정을 간소화합니다. 거래 정보를 Slack 업무용 운영 시스템으로 가져오고, 실시간으로 업데이트를 공유하며, 내 활동을 쉽게 추적할 수 있게 해줍니다. 팀은 초기 연락부터 거래 성사까지 자신들의 업무 흐름에 맞춰 설정할 수 있습니다.

Slack의 영업 추적기 템플릿 사용 방법

Slack의 영업 추적기 템플릿은 모든 거래를 가시적이고 최신 상태로 유지하도록 설계되었습니다. 리드를 단계별로 정리하고, 주요 세부 사항을 포착하며, 영업 팀이 이미 협업하고 있는 채널에 업데이트를 연계합니다.

설정 방법은 다음과 같습니다.

"템플릿 가져오기" 클릭하기: 미리 구성된 영업 추적 채널을 Slack 워크스페이스에 추가하세요. "거래 추적기" 탭에 리드 추가하기: 평가 중, 검증됨, 제안서 작성 중, 협상 중, 거래 체결 또는 실패 등 각 기회를 올바른 단계에 배치하세요. 거래 세부 사항 입력하기: 거래 가치, 우선순위, 채널, 다음 단계, 주요 연락처를 기록하세요. 더 많은 정보를 추적하려면 열을 추가하세요. 워크플로 설정하기: ‘워크플로’ 탭에서 거래가 성사로 표시될 때 Slack 채널에 자동으로 포스팅하는 워크플로를 생성하세요. 팀과 공유하기: 워크플로 링크를 배포하거나 영업 채널에 직접 포스팅하여 담당자와 관리자가 액세스할 수 있도록 하세요. 실시간으로 업데이트하기: 파이프라인 진행 상황을 추적 하여 Slack 채널, 대시보드 , "거래 성사 워크플로"에서 확인하세요. 정기적으로 검토하기: 주간 업무 회의나 파이프라인 검토 시 추적기를 사용하여 진행 상황을 측정하고 예측 을 조정하세요.

영업 추적기란 무엇인가요?

영업 추적기는 영업 프로세스 전반에서 기회를 구성하고 모니터링하는 데 사용되는 도구입니다. 거래 세부 사항을 기록하고, 단계별 진행 상황을 추적하며, 시간 경과에 따른 성과를 측정할 수 있는 단일 위치를 팀에 제공합니다. 영업 추적기는 담당자가 후속 조치를 책임지도록 돕고, 관리자에게 파이프라인에 대한 가시성을 제공하며, 정확한 예측을 지원합니다.

일반적인 영업 추적기 필드

거래: 기회 또는 계정의 이름

마감 날짜: 거래가 마감될 예상 또는 실제 날짜

단계: 파이프라인에서 거래가 위치한 단계 (예: 검증됨, 협상 중)

담당자: 거래를 담당하는 영업 담당자

전환율: 한 단계에서 다음 단계로 이동하거나 성공적으로 체결되는 거래의 비율

일반적인 영업 추적 템플릿과 활용 사례

영업 파이프라인: 첫 연락부터 마감까지 거래를 추적하여 기회가 어떻게 진행되고 어디서 가로막혔을지 표시

일일 및 주간 영업 활동: 통화, 이메일, 회의 내용을 기록하여 활동량과 일관성을 측정

영업 예측: 거래 가치, 단계, 확률을 사용하여 미래 수익을 추정

팀 성과 및 KPI(핵심성과지표): 담당자별 성공률, 평균 거래 규모, 할당량 달성률 등의 지표를 모니터링

영업 추적 템플릿 사용 시 이점

영업 추적 템플릿은 영업 프로세스에 구조를 제공하고 중요한 세부 사항이 누락되지 않도록 합니다. 사용 시 이점은 다음과 같습니다.

일관성과 표준화된 보고: 모든 사람이 같은 방식으로 거래를 기록하여 비교점과 진행 보고를 더욱 신뢰할 수 있게 만듭니다.

협업과 책임감 향상: 담당자, 관리자, 리더가 소유 권한과 다음 단계를 한눈에 쉽게 파악할 수 있습니다.

신속한 업데이트로 놓치는 기회 감소: 실시간 변경 사항이 반영돼 파이프라인이 최신 상태로 유지되기 때문에 후속 조치를 놓칠 위험을 줄여줍니다.

예측 정확도 향상: 거래 가치, 단계, 타이밍에 대한 신뢰할 수 있는 데이터로 관리자가 매출을 더욱 확신 있게 예측할 수 있습니다.

파이프라인에 대한 명확한 가시성: 거래가 어디에 집중되어 있고 어떤 단계에 더 많은 관심이 필요한지 팀이 정확히 확인할 수 있습니다.

시간 절약: 여러 스프레드시트나 도구를 수동으로 업데이트하는 대신, 담당자가 하나의 템플릿을 업데이트하고 진행 상황을 즉시 공유할 수 있습니다.

맞춤형 추적: 거래 규모부터 제품 라인까지 가장 중요한 것을 추적하도록 열과 필드를 맞춤 설정할 수 있습니다.

내 활동에 대한 이력 기록: 완료된 거래가 추적기에 남아 과거의 성과를 분석하고 트렌드를 식별할 수 있는 참고 자료를 제공합니다.

팀 워크플로와의 통합: Slack에서 이를 사용하면 영업 활동이 이미 이루어지고 있는 대화와 업데이트 및 알림이 직접 연결됩니다.

영업 추적기에서 추적할 지표

영업 추적기 템플릿을 사용하면 성과를 측정하기가 더 쉬워집니다. 거래, 담당자, 기간 전반에 걸쳐 추적할 일반적인 지표는 다음과 같습니다.

영업 사이클 기간: 첫 연락부터 거래 성사까지 평균적으로 걸리는 일수입니다. Slack에서는 템플릿을 통해 날짜를 추적하고 리마인더를 사용하여 지연된 기회를 강조할 수 있습니다.

거래 성사 및 실패 비율: 성사된 거래 대비 실패한 거래의 기회 비율입니다. Slack의 ‘거래 성사 워크플로’는 거래가 성사될 때마다 자동으로 채널을 업데이트하여 결과를 계속 확인할 수 있는 상태로 만들어 줍니다.

단계별 전환율: 파이프라인의 한 단계에서 다음 단계로 진전되는 거래의 비율입니다. 모든 업데이트가 하나의 추적기에 로그되어 Slack 채널에 공유되면 팀이 병목 현상을 빠르게 찾을 수 있습니다.

수익 예측 대비 실제: 예상 수익과 실제 성사된 수익을 비교합니다. 템플릿이 거래 가치를 포착할 수 있으며, Slack 대시보드와 통합 앱은 보고서로 데이터를 가져옵니다.

영업 담당자 활동 지표: 전화 건수, 발송한 이메일, 진행한 회의, 완료한 후속 조치가 이에 해당됩니다. 담당자는 템플릿에서 직접 이러한 활동을 기록하거나 Slack에 자동으로 로그하는 CRM 통합 앱을 연계할 수 있습니다.

평균 거래 규모: 성사된 거래당 일반적인 수익으로, 목표 설정과 기회 우선순위 결정에 도움이 됩니다. 관리자는 Slack에서 직접 진행되는 파이프라인 검토 중에 이를 검토할 수 있습니다.

파이프라인 가치: 활성화된 거래들의 총 잠재 수익입니다. 팀은 템플릿에서 이를 추적하고 주간 업무 현황 회의 중 업데이트를 공유할 수 있습니다.

리드 응답 시간: 초기 연락 후 담당자가 후속 조치를 취하는 데 걸리는 시간입니다. Slack 알림은 새로운 리드를 실시간으로 표시하여 응답 시간을 단축하는 데 도움이 됩니다.

할당량 달성률: 개인이나 팀의 목표 달성 비율입니다. 지표는 템플릿에서 추적할 수 있으며 주요 단계에 도달했을 때 Slack 알림으로 강조됩니다.

이탈 또는 유지 영향: 확장 또는 갱신 팀의 경우, 추적기는 어떤 거래가 고객 유지와 연결되어 있는지 플래그하고, 고객 성공 팀과 영업 팀 전반의 가시성을 위해 Slack에서 업데이트를 공유할 수 있습니다.

영업 추적 모범 사례

일관된 몇 가지 모범 사례를 따르면 영업 추적기를 정확하고 사용하기 쉽게 유지하여 전체 팀에 유용하게 사용할 수 있습니다:

단순하게 유지하기: 거래명, 단계, 가치, 다음 단계와 같은 필수 항목으로 필드 수를 제한하세요. 너무 많은 열이 있으면 업데이트 속도가 느려지고 추적기 유지 관리가 어려워집니다.

업데이트 일정을 표준화하기: 담당자가 거래 상태와 다음 단계를 업데이트할 정기적인 일정을 매일 또는 매주로 정해 두세요. 이렇게 하면 파이프라인을 최신 상태로 유지하고 예측을 신뢰할 수 있도록 만듭니다.

추적기를 대시보드와 연결하기: 대시보드를 사용하여 관리자와 임원들에게 파이프라인 가치, 승률, 예측 수익과 같은 지표에 대한 고급 보기를 제공하세요. 추적기가 거래 수준의 세부 정보를 포착합니다.

Slack 알림과 경고를 통합하기: Slack 워크플로를 설정하여 새로운 거래를 알리고, 정체된 기회를 플래그하거나, 성사된 거래를 축하하세요. 실시간 경고는 팀이 같은 상황을 이해하며 놓치는 부분이 없도록 해줍니다.

이러한 관행은 영업 팀이 일상적으로 유용하게 사용할 수 있는 추적기를 구축하도록 도와주며 동시에, 리더들이 계획을 수립하고 의사를 결정할 때 필요한 신뢰할 수 있는 데이터를 제공합니다.

Slack으로 영업 추적을 간편하게 만드세요

체계적인 영업 추적기는 팀에 파이프라인에 대한 가시성, 더 정확한 예측, 그리고 명확한 진행 상황 레코드를 제공합니다. Slack의 영업 추적기 템플릿을 사용하면 이러한 이점들이 매일 영업 업무가 이뤄지는 대화와 업무 흐름으로 직접 확장됩니다. 담당자는 거래 단계를 업데이트하고, 관리자는 파이프라인 상태를 검토하며, 성과는 실시간으로 공유할 수 있습니다. 모든 것이 한 곳에서 이루어지는 것이죠.

오늘 다운로드하여 사용해 보세요. 또한 업무 흐름의 개선을 위해 사용할 수 있는 Slack의 영업 거래 추적기 템플릿을 포함하여 갤러리 내 다른 여러 템플릿, 사용 방법을 보여주는 가이드도 함께 제공하고 있습니다.