여러분의 “CRM”은 아마도 Google Sheet, 이메일 수신함, 그리고 약 12개의 서로 다른 Slack DM들이 뒤죽박죽 섞인 상태일 것입니다. 고객이 몇 명뿐일 때는 어느 정도 괜찮았지만, 이제는 문제가 생기기 시작하죠. 중요한 대화를 놓치게 되고, 후속 조치도 잊어버리게 되거든요.

이 고객 연락처 관리 템플릿은 온전히 갖춰진 CRM 플랫폼의 복잡함 없이 영업 프로세스에 형식을 가져다 줍니다. 이미 일하는 공간인 Slack에서 고객 관계를 형성하고 관리하도록 미리 구축된 간편한 프레임워크죠. 아웃리치 활동을 기록하든, 후속 조치 작업을 할당하든, 거래 상태를 추적하든, 이 고객 연락처 관리 템플릿은 Slack 안에서 귀사의 팀에 단일 정보 출처를 제공합니다.

이 고객 연락처 관리 템플릿이 특히 효과적인 이유는 Slack에서 바로 사용할 수 있기 때문에 팀원들과 쉽게 협업할 수 있고 모든 정보를 중앙 공간에 보관할 수 있기 때문입니다.



고객 연락처 관리 템플릿 사용법

고객 연락처 관리 템플릿은 다음과 같은 용도로 사용할 수 있습니다.

영업 활동 기록: 각 연락처나 계정에 관한 통화, 이메일, 회의, 메모의 기록을 계속 유지합니다.

후속 조치 및 거래 진행 상황 모니터링: 각 리드가 파이프라인 어디에 위치하는지 시각화하고 어떤 거래에 관심이 필요한지 확인합니다.

리드에 담당자 배정: 각 고객이나 잠재 고객에 대한 담당자를 지정하여 책임자를 명확히 합니다.

시간 경과에 따른 고객 참여도 추적: 상호 작용, 응답, 거래 중요 단계를 기록하여 관계 전 주기에 대한 완전한 시야를 확보합니다.

다양한 팀이 고객 연락처 관리 템플릿을 자신들의 요구에 맞게 사용할 수 있습니다. 소규모 기업의 영업 담당자는 여러 출처에서 들어온 인바운드 리드를 체계적으로 정리하고, 팀원에게 각각 할당하여 파이프라인을 진행시키며, 진행 상황을 모니터링하는 데 사용할 수 있습니다. 고객 지원 리더는 우선순위가 높은 고객을 기록하고, 활성화된 이슈를 추적하며, 반복되는 문제나 기능 요청을 포착하기 위한 피드백 루프를 구축할 수 있습니다. 소규모 마케팅 팀은 고객 연락처 관리 템플릿을 사용하여 인플루언서나 언론 담당자에 대한 아웃리치를 관리하고, 누가 응답했는지, 또 어떤 관계에 관리가 필요한지 기록할 수 있습니다.

고객 연락처 관리 템플릿을 사용하는 이유는?

고객 연락처 관리 및 CRM 템플릿은 고객 관계를 체계화하는 효과적인 방법입니다. 처음부터 시작해야 하든 이미 많은 정보를 수집했든, 고객 연락처 관리 템플릿은 연락처를 색인화하고, 후속 조치를 추적하며, 한 곳에서 진행 상황을 모니터링하도록 도와줄 수 있습니다. 팀 목표를 설정하고 플랫폼에 커밋하지 않고도 시간을 관리하는 데 도움이 될 수 있습니다.

많은 개인 사업자와 소규모 기업들에게 템플릿은 영업, 고객, 마케팅 활동을 추적하도록 충분한 구조를 가져다 줍니다. 고객 연락처 관리 템플릿의 주요 이점 중 일부는 다음과 같습니다:

새로운 소프트웨어가 필요 없음: 팀이 이미 Slack에서 협업하고 있다면, 이미 익숙한 업무용 운영 시스템 에 이 템플릿을 간편하게 추가할 수 있습니다.

소규모 기업들이 사용하기 쉬움: 교육이나 IT 지원 없이도 누구나 쉽게 사용할 수 있을 만큼 간단합니다.

맞춤화가 가능한 필드: 이름, 단계, 후속 조치 날짜, 거래 가치 등 정확한 프로세스에 맞는 열을 추가하세요.

시각화된 추적: 상태나 단계별로 정렬하여 무엇이 진행 중이며 무엇이 지연되고 있는지 빠르게 파악하세요. 일부 템플릿에는 한눈에 전체 상황을 파악할 수 있는 데이터의 그래픽 변환 기능이 포함되어 있습니다.

후속 알림: 많은 고객 연락처 관리 템플릿에는 다음 업무 단계가 표시되는 일정표와 대시보드가 있어 작업이 누락될 가능성이 줄어듭니다.

고객 연락처 관리 템플릿 사용 방법

이 Slack 고객 연락처 관리 템플릿은 Slack 내에서 직접 고객 및 잠재 고객 관계를 구축하는 데 도움이 되도록 설계되었습니다. 이 템플릿을 Slack 워크스페이스에 추가한 후, 연락처 이름과 회사, 거래 상태, 다음 단계, 마지막으로 연락한 시간을 간단히 입력하면 됩니다.

그 다음은 간단합니다. 해당 연락처와의 모든 활동을 추적하기 시작하고, 관련된 팀원들과 템플릿을 공유하세요. 모든 정보를 하나의 신뢰할 수 있는 소스에 보관하면 팀이 최신 상태를 유지하고 동일한 정보를 이해하게 되며, 고객이 받아야 할 관심을 받을 수 있게 해줍니다.

고객 연락처 관리 템플릿을 효과적으로 사용하기 위한 모범 사례

이 템플릿을 실제로 사용하기를 원하시나요? 아래 내용을 읽어보세요.

새로운 고객 연락처 관리 템플릿은 깔끔하고 잠재력으로 가득합니다. 이 방식을 그대로 유지합시다. 다음 세 가지 습관을 갖게 되면 성장을 도와주는 도구와 한 달 후 버려지는 도구와의 차이를 만들 수 있게 되죠.