팀을 지속적으로 운영하려면 완전히 다른 수준의 조직이 필요합니다. 이에 도움이 되도록 다음과 같은 템플릿을 만들었습니다.

Slack의 온보딩 체크리스트 템플릿으로 모든 중요 정보와 첫 주의 해야 할 일을 쉽게 액세스할 수 있는 곳에 모아보세요.
온보딩 체크리스트 템플릿
사용하기 쉬운 작업, 회의, 리소스 템플릿으로 직원을 환영하세요.
직원 온보딩 템플릿
모든 유용한 리소스와 링크를 한곳에 보관하세요.
리소스 가이드 템플릿
팀이 최고의 성과를 내는 데 필요한 투명성과 구조를 제공하세요.
팀 체크인 템플릿
목표를 설정하고, 성장을 추적하며, 리소스를 공유하여 직원 성장을 효율화하세요.
일대일 회의 템플릿
거래를 체계화하고, 파이프라인 단계를 추적하며, 정확하게 성과를 측정하세요.
영업 추적기 템플릿
거래를 관리하고 파이프라인을 간소화하세요.
거래 추적기
Slack의 피드백 템플릿으로 수집하고, 우선순위를 지정하며, 정렬을 유지하고, 더 빠르게 응답하세요.
피드백 템플릿
복리후생 커뮤니케이션을 간소화하고 실시간으로 협업하세요.
직원 복리후생 가이드 템플릿
직원이 조직의 혜택에 대한 정보를 찾고 궁금한 점을 해결할 수 있는 원스톱 서비스입니다.
직원 혜택 허브 템플릿
유급 휴가의 신청 및 승인을 위해 간소화된 단일 플랫폼입니다.
휴가 신청서 템플릿
Slack의 백로그 템플릿으로 팀 생산성 향상을 위해 프로젝트를 파악하고, 우선순위를 지정하며, 저장하고, 추적하세요.
백로그 템플릿

