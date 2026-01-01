Slack 範本
要讓團隊順利運作，需要更完善的組織方針，因此我們建立這些範本來協助你。

使用我們的就職檢查清單範本，將所有重要資訊和第一週的待辦事項集中在一個易於存取的地方。
就職檢查清單範本
用方便好用的工作、會議和資源範本迎接新進員工。
員工就職範本
將所有實用資源和連結集中在一個地方。
資源指南範本
提供團隊所需的透明度與結構，讓他們能發揮最佳表現。
團隊例會範本
設定目標、追蹤成長並分享資源，以簡化員工發展流程。
一對一會議範本
安排交易、追蹤管道階段並準確度量績效
銷售追蹤工具範本
管理交易並簡化管道。
交易追蹤工具
使用 Slack 的意見回饋範本來收集、排定優先順序、保持一致並更快速回應。
意見回饋範本
簡化福利溝通流程並即時協作。
員工福利指南範本
一站式的服務，讓員工可以尋找關於組織福利內容的資訊，並且獲得問題的答覆。
員工福利中心範本
一個經過簡化的平台，可用於提交與核准有薪休假相關的申請。
休假申請表範本
使用 Slack 的待辦事項範本來擷取、優先排序、儲存並追蹤專案，以提升團隊的工作效率。
待辦事項範本

