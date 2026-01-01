Plantillas de Slack
Administración del equipo plantillas

Plantillas para Administración del equipo

Mantener a tu equipo en funcionamiento requiere un nivel completamente distinto de organización. Para ayudarte con eso, creamos estas plantillas.

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Es algo difícil encontrar una plantilla con tantos detalles. Volvamos a intentarlo, pero con menos filtros.
Reúne toda la información importante y las tareas pendientes de la primera semana en un lugar de fácil acceso con nuestra plantilla de lista de verificación de incorporación.
Plantilla de lista de verificación de incorporación
Dale la bienvenida a los empleados con una plantilla fácil de usar que incluye tareas, reuniones y recursos.
Plantilla de incorporación de empleados
Reúne todos tus recursos y enlaces útiles en un solo lugar.
Plantilla de guía de recursos
Simplifica las solicitudes de servicio con una plantilla del formulario de ayuda en línea.
Plantilla del formulario de solicitud de servicio
Administra tus solicitudes de ayuda en línea en un único lugar.
Formulario de solicitud de ayuda en línea
Proporciona la transparencia y estructura que tu equipo necesita para hacer su mejor trabajo.
Plantilla de reporte periódico del equipo
Establece objetivos, realiza un seguimiento del crecimiento y comparte recursos para agilizar el desarrollo de los empleados.
Plantilla de reunión individual
Organiza las negociaciones, haz un seguimiento de las etapas de la canalización de ventas y mide el rendimiento con precisión.
Plantilla de rastreador de ventas
Administra negociaciones y optimiza tu canal de ventas.
Rastreador de negociaciones
Centraliza recursos, acelera la incorporación y ayuda a tu equipo a colaborar y cerrar negociaciones más rápido.
Plantilla de habilitación de ventas
Recopila, prioriza, mantén la sincronización y responde más rápido con la plantilla de comentarios de Slack.
Plantilla de comentarios
Organiza tareas y prioriza respuestas.
Plantilla del rastreador de comentarios

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