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Plantillas para Recursos humanos

Crea más estructura y apoyo para tu equipo.

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Es algo difícil encontrar una plantilla con tantos detalles. Volvamos a intentarlo, pero con menos filtros.
Reúne toda la información importante y las tareas pendientes de la primera semana en un lugar de fácil acceso con nuestra plantilla de lista de verificación de incorporación.
Plantilla de lista de verificación de incorporación
Dale la bienvenida a los empleados con una plantilla fácil de usar que incluye tareas, reuniones y recursos.
Plantilla de incorporación de empleados
Administra tus solicitudes de ayuda en línea en un único lugar.
Formulario de solicitud de ayuda en línea
Optimiza la comunicación de tus beneficios y colabora en tiempo real.
Plantilla de guía de beneficios para empleados
Un centro para que los empleados busquen información acerca de los beneficios que ofrece tu organización y obtengan respuestas a sus preguntas.
Plantilla del centro de beneficios para empleados
Un único destino simplificado para enviar y aprobar solicitudes relacionadas con el tiempo libre remunerado.
Plantilla de formulario de solicitud de tiempo libre remunerado
Crea y comparte un plan de reemplazo para implementar durante tu tiempo libre.
Plantilla de plan por ausencia en la oficina
Mantente al día con las tareas de tu equipo con nuestra plantilla gratuita de seguimiento de proyectos. Simplifica la planificación, monitorea el progreso y gestiona fechas límite con facilidad.
Plantilla de seguimiento de proyectos
Con nuestra plantilla de planificación trimestral, puedes organizar, priorizar, hacer seguimiento del progreso y optimizar tu proceso de planificación trimestral.
Plantilla de planificación trimestral
Optimiza el rendimiento de tu equipo con nuestra plantilla de OKR. Establece objetivos claros y haz un seguimiento de los resultados clave para impulsar el crecimiento y el éxito de tu organización.
Plantilla de objetivos y resultados clave (OKR)
Ejecuta proyectos exitosos desde su concepción hasta el lanzamiento.
Plantilla de gestión de proyecto
Convierte tu reunión de sincronización semanal en una reunión rápida y productiva con una plantilla de agenda lista para usar.
Plantilla de agenda para reuniones semanales

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