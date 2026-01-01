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Modelos para Recursos humanos

Crie mais estrutura e suporte para a sua equipe.

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Nós estamos com dificuldade para encontrar um modelo tão específico. Vamos tentar de novo, mas agora com menos filtros.
Reúna todas as informações importantes e tarefas da primeira semana em um local de fácil acesso com nosso modelo de lista de verificação de integração.
Modelo de lista de verificação de integração
Receba os novos funcionários com um modelo fácil de usar que inclui tarefas, reuniões e recursos.
Modelo de integração de funcionários
Gerencie suas solicitações de ajuda em um só lugar.
Formulário de solicitação de ajuda
Simplifique a comunicação sobre benefícios e colabore em tempo real.
Modelo de guia de benefícios para funcionários
O local central para os funcionários encontrarem informações sobre os benefícios da sua organização e tirarem dúvidas.
Modelo de espaço de benefícios para funcionários
Um destino único e simplificado para o envio e aprovação de solicitações relacionadas a licenças remuneradas.
Modelo de formulário de solicitação de licença remunerada
Crie e compartilhe um plano de cobertura para a sua folga.
Modelo para planos de ausência temporária
Fique sempre por dentro das tarefas da sua equipe com nosso modelo gratuito de rastreador de projetos. Simplifique o planejamento, acompanhe o progresso e gerencie prazos com facilidade.
Modelo de rastreador de projetos
Com nosso modelo de planejamento trimestral, você pode organizar, priorizar, acompanhar e otimizar seu processo de planejamento trimestral.
Modelo de planejamento trimestral
Otimize o desempenho da sua equipe com nosso modelo de OKR. Defina objetivos claros e acompanhe os principais resultados para impulsionar o crescimento e o sucesso da sua organização.
Modelo de objetivos e principais resultados (OKR)
Execute projetos bem-sucedidos desde a concepção até o lançamento.
Modelo de gerenciamento de projetos
Transforme reuniões semanais de alinhamento em uma conversa rápida e produtiva com um modelo de pauta pronto para uso.
Modelo de pauta da reunião semanal

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